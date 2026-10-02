Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Jotagê Engenharia lança campanha de conscientização sobre segurança e prevenção ao uso de álcool no trabalho

Com o mote "Cada escolha transforma. O cuidado protege todos.", a iniciativa traz ações educativas

Redação
Por Redação
Jotagê Engenharia
Jotagê Engenharia - Foto: Divulgação

A Jotagê Engenharia reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de suas equipes ao lançar uma nova campanha interna dedicada à prevenção do abuso de álcool e seus riscos no ambiente laboral. A iniciativa destaca que a responsabilidade individual e a segurança coletiva caminham lado a lado no dia a dia do setor.

A campanha parte do princípio de que a prevenção vai além do cumprimento de regras: trata-se de uma cultura de cuidado mútuo. Por isso, a empresa estruturou um plano de ação focado em dois pilares principais:

Tudo sobre Conteúdo Publicitário em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Conscientização contínua: Ações educativas sobre os impactos e os riscos do consumo indevido de álcool antes e durante a jornada de trabalho;
  • Protocolos preventivos: Reforço na fiscalização e nos procedimentos de segurança nas rotinas operacionais para garantir a integridade de todos.

Mais do que orientar sobre os riscos, a Jotagê amplia uma discussão fundamental para o setor: a segurança como uma construção diária. Ao transformar conscientização em atitude, a empresa reafirma que cada decisão individual contribui diretamente para a proteção do coletivo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Relacionadas

Mais lidas