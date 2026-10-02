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Jotagê Engenharia lança campanha de conscientização sobre segurança e prevenção ao uso de álcool no trabalho
Com o mote "Cada escolha transforma. O cuidado protege todos.", a iniciativa traz ações educativas
A Jotagê Engenharia reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de suas equipes ao lançar uma nova campanha interna dedicada à prevenção do abuso de álcool e seus riscos no ambiente laboral. A iniciativa destaca que a responsabilidade individual e a segurança coletiva caminham lado a lado no dia a dia do setor.
A campanha parte do princípio de que a prevenção vai além do cumprimento de regras: trata-se de uma cultura de cuidado mútuo. Por isso, a empresa estruturou um plano de ação focado em dois pilares principais:
- Conscientização contínua: Ações educativas sobre os impactos e os riscos do consumo indevido de álcool antes e durante a jornada de trabalho;
- Protocolos preventivos: Reforço na fiscalização e nos procedimentos de segurança nas rotinas operacionais para garantir a integridade de todos.
Mais do que orientar sobre os riscos, a Jotagê amplia uma discussão fundamental para o setor: a segurança como uma construção diária. Ao transformar conscientização em atitude, a empresa reafirma que cada decisão individual contribui diretamente para a proteção do coletivo.