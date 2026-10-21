Tradicional picolé da Bahia, Capelinha inaugura sorveteria no Salvador Shopping

Conhecida pelos picolés que fazem parte da memória afetiva dos baianos desde 1972, a Capelinha inaugurou sua nova sorveteria no Salvador Shopping, localizada no piso L1. A novidade marca um novo capítulo na trajetória da tradicional marca baiana, ampliando sua atuação no mercado e oferecendo novas experiências de consumo sem abrir mão da identidade construída ao longo de mais de cinco décadas.

O cardápio reúne desde os sabores clássicos de sorveteria até opções que valorizam a gastronomia regional, como coco verde e bala baiana. Entre os grandes destaques da loja estão o sorvete feito na hora — preparado diretamente diante dos clientes — e os "Capelitos", minipicolés com casquinhas crocantes de chocolate criados como uma opção prática para quem deseja degustar diferentes porções e combinações.

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Capelinha inaugurou sua nova sorveteria no Salvador Shopping - Foto: Divulgação

Tradição baiana unida à inovação no varejo

Para Fábio Costa, empresário e sócio-diretor da Capelinha, a inauguração concretiza um desejo antigo dos consumidores e consolida um importante momento de renovação da empresa no estado.

“Somos uma marca tradicional, genuinamente baiana, e temos muito orgulho das nossas raízes. Há muito tempo nossos clientes pediam os sorvetes da Capelinha, e decidimos dar esse passo sem abrir mão da nossa essência. Queremos inovar, oferecer novas experiências e valorizar os sabores da nossa terra, mantendo a autenticidade que construímos ao longo de mais de cinco décadas”, destaca Fábio Costa.

Inovação sem perder as origens no Litoral Norte e Capital

Com mais de 50 anos de história, a Capelinha segue acompanhando as transformações nos hábitos de consumo e investindo em formatos que aproximam a marca de diferentes gerações.

A chegada ao Salvador Shopping fortalece a presença da empresa na capital baiana e reafirma o compromisso de continuar crescendo com inovação, preservando a conexão com as suas origens.

Capelinha inaugurou sua nova sorveteria no Salvador Shopping - Foto: Divulgação

Serviço

O quê : Nova Sorveteria Capelinha

: Nova Sorveteria Capelinha Onde : Salvador Shopping – Piso L1 (em frente à loja Pernambucanas)

: Salvador Shopping – Piso L1 (em frente à loja Pernambucanas) Endereço : Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores, Salvador (BA)

: Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores, Salvador (BA) Horário de funcionamento : Segunda a sábado, das 9h às 22h; domingos, das 12h às 21h

Sobre a Capelinha

Desde 1972, a Capelinha faz parte da história e da memória afetiva dos baianos. Conhecida por seus tradicionais picolés, a marca atravessa gerações preservando sua identidade e valorizando os sabores da Bahia. Com a expansão de seu portfólio e a chegada de novos formatos de loja, segue construindo sua trajetória, unindo tradição e novas experiências de consumo.

Capelinha. Tradição que se renova com você.