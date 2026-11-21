Há 25 anos, a Desenbahia atua como agente do desenvolvimento humano, oferecendo soluções para comércio, indústria, agro, turismo, serviços, economia criativa e muito mais. Sejam empresas de micro, pequeno ou médio porte, nós apoiamos cada história das diferentes cadeias econômicas da Bahia, pois, é no dia a dia das pessoas que o desenvolvimento acontece.

Desde a época que era conhecida como Desenbanco, a agência sempre acreditou no potencial do estado, que não parou de crescer em todos esses anos. Isso mostra como o tempo mudou a instituição, mas o compromisso com o desenvolvimento da Bahia permanece o mesmo. E ela pretende contribuir cada vez mais, para que os próximos 25 anos sejam ainda mais prósperos, para quem ajuda a construir toda essa história.

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E cada história puxa outra, trazendo mais pessoas, mais empregos, mais renda, mais prosperidade. Pois, quando um negócio avança, outros seguem em frente, numa corrente ainda mais forte. Nesse período, a Desenbahia ajudou a fomentar o empreendedorismo por todo o estado e está de braços abertos para construir novas e melhores histórias.