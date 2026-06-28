COPA DO MUNDO
Canadá faz gol nos acréscimos, elimina África do Sul e vai às oitavas
Os canadenses chegam a oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez na história
Anfitrião da Copa do Mundo, o Canadá é o primeiro país classificado para as oitavas de final após abrir o mata-mata vencendo a África do Sul por 1 a 0 neste domingo, 28, com gol de Stephen Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo.
Com o resultado, o Canadá avançou às oitavas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez, se classificando diante de uma torcida canadense em maioria no estádio e coroando uma partida em que a equipe pressionou, sofreu com chances perdidas e só conseguiu decidir no fim.
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Com a vitória, o Canadá agora aguarda o vencedor de Holanda x Marrocos para conhecer seu próximo adversário. O confronto será disputado nesta segunda-feira, 29, às 22h, e definirá o duelo das oitavas de final.
O jogo
A África do Sul começou a partida com linhas mais recuadas, mas foi a primeira seleção a criar uma chance clara. Aos cinco minutos do primeiro tempo, Makgopa recebeu lançamento no ataque e acionou Mofokeng. O camisa 10 rolou para Mokoena, que chegou batendo de primeira, de fora da área, e obrigou Crépeau a fazer boa defesa.
Depois do susto inicial, o Canadá passou a controlar melhor as ações e encontrou na bola parada o principal caminho para levar perigo ao gol sul-africano.
Canadá assusta
Aos 16 minutos, Stephen Eustáquio cobrou escanteio e encontrou Jonathan David livre dentro da área. A principal referência ofensiva do Canadá, porém, errou o alvo.
Cinco minutos depois, a seleção canadense assustou novamente em jogada aérea. Eustáquio levantou falta na área, Cornelius subiu sem marcação, mas cabeceou sem força, facilitando a defesa de Williams.
O Canadá seguiu pressionando e teve a melhor chance da primeira etapa aos 43 minutos. Em nova cobrança de escanteio de Eustáquio, Bombito cabeceou firme, para baixo, mas Modiba salvou em cima da linha. Na sobra, Buchanan finalizou, e Williams fez grande defesa para manter o empate.
Nos acréscimos do primeiro tempo, os canadenses ainda reclamaram de pênalti, quando Laryea foi derrubado na área ao tentar cruzamento, mas o árbitro português João Pinheiro mandou o jogo seguir, provocando protestos dos jogadores do Canadá.
Segundo tempo
No segundo tempo, o Canadá continuou criando oportunidades, mas passou a ameaçar também em jogadas de velocidade. Aos 19 minutos, Oluwaseyi disparou em contra-ataque, ganhou na corrida de Okon e finalizou na saída de Williams. O goleiro sul-africano defendeu com a perna, e Mbokazi afastou a sobra para escanteio.
Craque canadense, Alphonso Davies começou no banco, mas entrou no segundo tempo e rapidamente mudou o ritmo da partida. Em sua primeira participação, aos 29 minutos, o lateral-esquerdo do Bayern de Munique iniciou a jogada que terminou em finalização perigosa de Promise David, com a bola passando muito perto da trave esquerda sul-africana.
Pouco depois, Davies voltou a aparecer. Ele serviu Jonathan David, que finalizou quase à queima-roupa e exigiu nova intervenção de Williams.
Eustáquio decide nos acréscimos
Quando a partida parecia caminhar para a prorrogação, Stephen Eustáquio apareceu para decidir. Aos 46 minutos do segundo tempo, o meio-campista recebeu fora da área e acertou um belo chute no canto esquerdo de Williams.
O goleiro sul-africano se esticou, mas não alcançou. A bola entrou no cantinho e fez explodir a festa dos torcedores canadenses em Los Angeles.
Ficha técnica
África do Sul 0 x 1 Canadá - 16 avos da Copa do Mundo
África do Sul: R. Williams; K. Mudau, I. Okon, M. Mbokazi e A. Modiba; T. Mokoena e S. Sithole; T. Maseko, R. Mofokeng e O. Appollis; E. Makgopa. Técnico: Hugo Broos.
Canadá: M. Crépeau; A. Johnston, M. Bombito, D. Cornelius e R. Laryea; T. Buchanan, N. Saliba, S. Eustáquio e L. Millar; J. David e T. Oluwaseyi. Técnico: Jesse Marsch.
Gols: Stephen Eustáquio, aos 46 minutos do segundo tempo.
Arbitragem
- Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
- Assistente 1: Bruno Jesus (Portugal)
- Assistente 2: Luciano Maia (Portugal)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (Espanha)