Alba reduz expediente de servidores por conta do jogo do Brasil

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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) terá expediente reduzido na próxima segunda-feira, 29, em razão da partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026. A Casa funcionará das 8h às 12h, conforme ato publicado no Diário Oficial deste sábado, 27.

A alteração foi definida pela presidente da Alba, deputada Ivana Bastos (PSD), no exercício das atribuições administrativas da Casa. O horário excepcional será adotado exclusivamente na segunda-feira, quando o Brasil entra em campo às 14h, no horário de Brasília, contra o Japão, pelos 16 avos de final do Mundial.

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A medida tem como objetivo permitir que servidores acompanhem a partida da Seleção Brasileira. As atividades na Assembleia serão retomadas normalmente na terça-feira (30).

Estado terá expediente reduzido

O Governo da Bahia também terá alteração no expediente da próxima segunda. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou que assinou decreto de ponto facultativo para os servidores estaduais, com funcionamento das 8h às 11h.

Segundo o governador, a redução da carga horária será compensada posteriormente, conforme acordo e divulgação da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb).

“Olha, o Brasil passou para a segunda fase na Copa do Mundo e, tendo em vista que o próximo jogo do Brasil, na segunda fase, será às 14 horas de segunda-feira, dia 29 de junho, dia de São Pedro, então, eu estou aqui publicando no Diário Oficial desta sexta-feira ponto facultativo. O Estado e o servidor trabalharão de 8h às 11h e recomporão essa carga horária em um acordo e divulgação da Saeb”, afirmou Jerônimo.

Prefeitura de Salvador funcionará até 12h

Em Salvador, as repartições públicas municipais também terão expediente alterado por causa do jogo da Seleção Brasileira. Conforme publicação no Diário Oficial do Município, o funcionamento será das 8h às 12h.

A medida não se aplica aos serviços considerados essenciais, como Saúde, Conselhos Tutelares, Mobilidade, Transporte, Ordem Pública, Desenvolvimento Urbano e Segurança.

Brasil enfrenta o Japão no mata-mata

A Seleção Brasileira garantiu o primeiro lugar do Grupo C após vencer a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira (24). Com o resultado, o Brasil chegou aos sete pontos e avançou para enfrentar o Japão, segundo colocado do Grupo F, nos 16 avos de final da Copa do Mundo.

A partida está marcada para às 14h da próxima segunda-feira, no horário de Brasília.