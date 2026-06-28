Bahia define compensação de horas para servidores após jogo do Brasil

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração da Bahia (Saeb), definiu como será feita a compensação das horas não trabalhadas pelos servidores estaduais na próxima segunda-feira, 29, quando o expediente do Poder Executivo será reduzido em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

De acordo com a Saeb, a recomposição das horas será feita por antecipação ou prorrogação das jornadas de trabalho nos dias úteis entre 21 e 24 de julho, além dos dias 27 e 28 de julho. Para os servidores com jornada diária de oito horas, o expediente nesses dias será das 8h às 18h, respeitado o intervalo de uma hora para refeição.

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Já os servidores submetidos ao turno único de trabalho deverão cumprir expediente das 11h às 18h nos dias definidos para compensação. A instrução estabelece ainda que os dirigentes dos órgãos e entidades estaduais, juntamente com as chefias imediatas, serão responsáveis por garantir o cumprimento dos horários, especialmente em relação ao controle de frequência.

A Saeb também informou que os transportes coletivos que atendem o Centro Administrativo da Bahia (CAB) terão os horários de circulação adequados às jornadas de trabalho definidas no ato.

Ponto facultativo

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, na quinta-feira, 25, um decreto de ponto facultativo para os servidores estaduais por causa da partida do Brasil pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. O expediente na segunda-feira será das 8h às 11h.

“Olha, o Brasil passou para a segunda fase na Copa do Mundo e tendo em vista que o próximo jogo do Brasil, na segunda fase, será às 14 horas de segunda-feira, dia 29 de junho, dia de São Pedro. Então, eu estou aqui publicando no Diário Oficial, desta sexta-feira, ponto facultativo, o Estado e o servidor trabalhará de 8 às 11 horas e recomporará essa carga horária em um acordo e divulgação da Saeb”, anunciou o governador.

Brasil enfrenta o Japão no mata-mata

A Seleção Brasileira garantiu o primeiro lugar do Grupo C após vencer a Escócia por 3 a 0 na quarta-feira (24). Com o resultado, o Brasil chegou aos sete pontos e avançou para enfrentar o Japão, segundo colocado do Grupo F, nos 16 avos de final da Copa do Mundo.

A partida está marcada para às 14h da próxima segunda-feira, no horário de Brasília.