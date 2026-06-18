COPA DO MUNDO
Pequenos baianos de projeto social se inspiram em craques da Seleção
Organização De Peito Aberto realiza projeto na Região Metropolitana de Salvador
Os jovens Benjamin Cruz, Theo Arcanjo e Miguel Rocha têm em comum mais do que a paixão pelo futebol, que toma conta dos brasileiros durante a Copa do Mundo. Alunos do projeto 'Oportunidade Através do Esporte', desenvolvido pela organização social De Peito Aberto, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, os três compartilham o mesmo sonho: viver do esporte e seguir os passos dos grandes ídolos.
Entre treinos, jogos e aprendizados dentro e fora das quatro linhas, eles descobrem que o futebol representa mais do que a busca por uma carreira profissional. O esporte se transforma em uma ferramenta de desenvolvimento, disciplina, convivência e construção de oportunidades.
Em um ano em que o Mundial volta a mobilizar torcedores de todo o planeta, histórias de superação e sucesso no futebol ganham ainda mais força. Para Benjamin, Theo e Miguel, os exemplos vêm de jogadores como Neymar, Vinicius Júnior, Endrick e Danilo Santos.
Artilheiro do Botafogo em 2026 e camisa 18 do Brasil na Copa, Danilo conhece de perto a realidade vivida por esses meninos. Nascido no subúrbio de Salvador, ele começou a jogar ainda pequeno e enfrentou obstáculos importantes em sua caminhada, incluindo reprovações em avaliações e uma dispensa das categorias de base do Esporte Clube Bahia.
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A virada veio graças ao apoio de um projeto social, que ajudou a manter vivo o sonho de seguir no esporte. Mais tarde, profissionalizou-se pelo Cajazeiras e chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou para a equipe Sub-17 em 2018. A trajetória faz com que sua história seja vista como inspiração para jovens que hoje iniciam os próprios caminhos no futebol.
"Além do Danilo, gosto muito do Neymar e do Endrick por causa do estilo deles. Quero muito ser jogador de futebol. Meus pais e a De Peito Aberto me incentivam bastante e me apoiam, mas sempre dizem que preciso estudar e treinar muito para alcançar esse sonho", conta Theo, que se apaixonou pelo esporte ainda na primeira infância.
No caso dele, o incentivo vem de dentro de casa. O pai, Daniel, acompanha de perto a evolução do filho e destaca a importância do projeto para sua formação. "O projeto tem uma grande importância, porque vai muito além da prática do futebol. O esporte contribui para o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças, ensinando valores fundamentais para a vida", afirma Daniel.
Segundo ele, o ambiente proporcionado pela De Peito Aberto também fortalece a autoestima, estimula hábitos saudáveis e cria oportunidades de convivência e inclusão social.
Copa na memória
O ano de 2022 ocupa um lugar especial na memória de quem acompanha o futebol brasileiro. Enquanto Benjamin, Theo e Miguel davam seus primeiros passos no esporte, Danilo conquistava seu primeiro título brasileiro pelo Palmeiras. Na mesma equipe, dividia espaço com um jovem Endrick, então com apenas 16 anos e já apontado como uma das maiores promessas do país.
Quatro anos depois, em cenário diferente, Danilo e Endrick passaram a ocupar posições de destaque no elenco, reforçando uma geração que ainda busca recolocar o Brasil no topo do futebol mundial. O time verde-amarelo volta a campo nesta sexta-feira, 19, às 21h30, contra o Haiti, pelo Grupo C.
Benjamin, Theo e Miguel estão entre os milhões de brasileiros na torcida. "O Miguel, apesar da pouca idade, já demonstra claramente o amor que sente pelo futebol e por alguns jogadores da Seleção, especialmente Neymar e Vinicius Júnior. Hoje, participando do projeto da De Peito Aberto, Miguel fala com orgulho que se inspira nesses jogadores", conta a mãe Monique Rocha.
Paixão que vem de casa
Benjamin, de oito anos, também carrega uma história especial de ligação com o futebol. O interesse pelo esporte nasceu dentro da própria família. Inspirado pelo tio Lincoln, que atuou em clubes como Galícia e Paraná, pelo pai apaixonado pela modalidade e incentivado pela avó, ele começou a jogar aos cinco anos.
"Sou muito fã do Neymar por causa dos dribles dele e porque é um craque mundial. Estou muito confiante no título do Brasil e sou muito grato à De Peito Aberto. O momento mais legal foi quando ganhei um campeonato e marquei um gol. Todo mundo veio me abraçar", relembra.