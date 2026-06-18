Pequenos baianos de projeto social se inspiram em craques da Seleção

Os jovens Benjamin Cruz, Theo Arcanjo e Miguel Rocha têm em comum mais do que a paixão pelo futebol, que toma conta dos brasileiros durante a Copa do Mundo. Alunos do projeto 'Oportunidade Através do Esporte', desenvolvido pela organização social De Peito Aberto, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, os três compartilham o mesmo sonho: viver do esporte e seguir os passos dos grandes ídolos.

Entre treinos, jogos e aprendizados dentro e fora das quatro linhas, eles descobrem que o futebol representa mais do que a busca por uma carreira profissional. O esporte se transforma em uma ferramenta de desenvolvimento, disciplina, convivência e construção de oportunidades.

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Em um ano em que o Mundial volta a mobilizar torcedores de todo o planeta, histórias de superação e sucesso no futebol ganham ainda mais força. Para Benjamin, Theo e Miguel, os exemplos vêm de jogadores como Neymar, Vinicius Júnior, Endrick e Danilo Santos.

Artilheiro do Botafogo em 2026 e camisa 18 do Brasil na Copa, Danilo conhece de perto a realidade vivida por esses meninos. Nascido no subúrbio de Salvador, ele começou a jogar ainda pequeno e enfrentou obstáculos importantes em sua caminhada, incluindo reprovações em avaliações e uma dispensa das categorias de base do Esporte Clube Bahia.

A virada veio graças ao apoio de um projeto social, que ajudou a manter vivo o sonho de seguir no esporte. Mais tarde, profissionalizou-se pelo Cajazeiras e chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou para a equipe Sub-17 em 2018. A trajetória faz com que sua história seja vista como inspiração para jovens que hoje iniciam os próprios caminhos no futebol.

"Além do Danilo, gosto muito do Neymar e do Endrick por causa do estilo deles. Quero muito ser jogador de futebol. Meus pais e a De Peito Aberto me incentivam bastante e me apoiam, mas sempre dizem que preciso estudar e treinar muito para alcançar esse sonho", conta Theo, que se apaixonou pelo esporte ainda na primeira infância.

No caso dele, o incentivo vem de dentro de casa. O pai, Daniel, acompanha de perto a evolução do filho e destaca a importância do projeto para sua formação. "O projeto tem uma grande importância, porque vai muito além da prática do futebol. O esporte contribui para o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças, ensinando valores fundamentais para a vida", afirma Daniel.

Segundo ele, o ambiente proporcionado pela De Peito Aberto também fortalece a autoestima, estimula hábitos saudáveis e cria oportunidades de convivência e inclusão social.

Copa na memória

O ano de 2022 ocupa um lugar especial na memória de quem acompanha o futebol brasileiro. Enquanto Benjamin, Theo e Miguel davam seus primeiros passos no esporte, Danilo conquistava seu primeiro título brasileiro pelo Palmeiras. Na mesma equipe, dividia espaço com um jovem Endrick, então com apenas 16 anos e já apontado como uma das maiores promessas do país.

Quatro anos depois, em cenário diferente, Danilo e Endrick passaram a ocupar posições de destaque no elenco, reforçando uma geração que ainda busca recolocar o Brasil no topo do futebol mundial. O time verde-amarelo volta a campo nesta sexta-feira, 19, às 21h30, contra o Haiti, pelo Grupo C.

Benjamin, Theo e Miguel estão entre os milhões de brasileiros na torcida. "O Miguel, apesar da pouca idade, já demonstra claramente o amor que sente pelo futebol e por alguns jogadores da Seleção, especialmente Neymar e Vinicius Júnior. Hoje, participando do projeto da De Peito Aberto, Miguel fala com orgulho que se inspira nesses jogadores", conta a mãe Monique Rocha.

Miguel - Foto: Divulgação | De Peito Aberto

Paixão que vem de casa

Benjamin, de oito anos, também carrega uma história especial de ligação com o futebol. O interesse pelo esporte nasceu dentro da própria família. Inspirado pelo tio Lincoln, que atuou em clubes como Galícia e Paraná, pelo pai apaixonado pela modalidade e incentivado pela avó, ele começou a jogar aos cinco anos.

"Sou muito fã do Neymar por causa dos dribles dele e porque é um craque mundial. Estou muito confiante no título do Brasil e sou muito grato à De Peito Aberto. O momento mais legal foi quando ganhei um campeonato e marquei um gol. Todo mundo veio me abraçar", relembra.