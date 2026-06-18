Prado é escolhida para receber projeto do COB em 2026

A cidade de Prado, no extremo sul da Bahia, será palco de mais uma edição do Programa Transforma, iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) voltada à disseminação da educação olímpica e dos valores do esporte no ambiente escolar. A ação está marcada para a sexta-feira, 19, e integra o processo de expansão presencial do projeto em 2026.



Após passar por Recife e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, no fim de maio, o programa chega ao município baiano para promover atividades educativas e esportivas destinadas aos estudantes da rede municipal de ensino.



Segundo o COB, a iniciativa busca aproximar crianças e jovens dos princípios do Olimpismo, utilizando o esporte como ferramenta de formação cidadã e desenvolvimento pessoal.



"Levar o Transforma a Prado é ampliar o acesso de estudantes e educadores a uma proposta que conecta educação, cidadania e valores olímpicos. Quando o esporte entra na escola com intencionalidade pedagógica, ele contribui para formar jovens mais conscientes, participativos e inspirados a transformar suas realidades", pode destacar a coordenadora.





As atividades acontecerão na Escola Municipal Luis Eduardo Magalhães, em dois turnos, e devem reunir cerca de 600 estudantes ao longo do dia. O evento contará com o apoio da Neoenergia, parceira do Comitê Olímpico do Brasil nas ações desenvolvidas no sul da Bahia.



Uma das atrações será o "Caminhão Aulas de Energia", unidade móvel equipada com recursos tecnológicos e interativos. No espaço, os alunos participarão de um circuito educativo composto por oito atividades voltadas a temas como geração de energia, consumo consciente e eficiência energética.



A programação também prevê a presença da nadadora Celine Bispo, atleta embaixadora da Neoenergia, que participará das atividades de interação com os estudantes.



Além das experiências educativas, os participantes terão contato direto com modalidades olímpicas por meio de clínicas esportivas de basquete, judô, atletismo e skate. As atividades foram planejadas para estimular a prática esportiva e reforçar os Valores Olímpicos de amizade, excelência e respeito.



Com a realização do Festival Transforma em Prado, o COB amplia sua atuação no Nordeste e fortalece a proposta de utilizar o esporte como instrumento de educação, inclusão e transformação social.