Jacuipense e Juazeirense conhecem datas da luta pelo acesso à Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, 17, a tabela detalhada da segunda fase (mata-mata) da Série D do Campeonato Brasileiro. A Bahia será representada na etapa pelo Esporte Clube Jacuipense e pela Sociedade Desportiva Juazeirense, que iniciam a empreitada por uma vaga na Série C.



De acordo com o documento publicado pela entidade máxima do futebol brasileiro, tanto o Leão do Sisal quanto o Cancão de Fogo entram em campo já neste domingo, 21. O Jacuipense enfrenta o Treze-PB às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), enquanto a Juazeirense encara o Serra Branca-PB às 16h30, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).





Os confrontos de volta estão marcados para o domingo seguinte, 28. A Juazeirense será a primeira a jogar, às 15h30, diante de sua torcida, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). Já o Jacuipense entra em campo às 17h para enfrentar o Treze-PB, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

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Confira o documento:

Premiação Série D

Com a classificação para a segunda fase da Série D, as duas equipes já asseguraram uma premiação de aproximadamente R$ 100 mil. Caso avancem à terceira fase, receberão cerca de R$ 180 mil pela vaga na sequência da competição.