SUBÚRBIO 360
Projeto abre quase 200 vagas para oficinas esportivas em Salvador
Projeto em Coutos oferece aulas gratuitas de ballet, boxe, teatro, vôlei, karatê e outras modalidades para crianças, jovens e adultos
Quase 200 vagas para oficinas esportivas e culturais gratuitas estão abertas no projeto Subúrbio 360, localizado no bairro de Coutos, em Salvador. As oportunidades são destinadas a crianças, adolescentes e adultos interessados em modalidades como dança, artes marciais, teatro, canto, voleibol e funcional.
Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer à sede do Subúrbio 360 levando xerox do RG, comprovante de residência e documentos do responsável legal.
Atualmente, o projeto atende mais de 800 alunos em diferentes atividades. As oficinas funcionam como ferramentas de formação social e educacional, contribuindo para o desenvolvimento da disciplina, do trabalho em equipe e da convivência social entre os participantes.
Entre as opções disponíveis está o ballet, com turmas comandadas pelos professores Andréia, Laísa e Nadson, destinadas a diferentes faixas etárias. Somadas, as aulas oferecem mais de 60 vagas.
As artes marciais também aparecem entre as atividades ofertadas. O jiu-jitsu, ministrado pelo professor Jean, possui 12 vagas para alunos a partir dos 15 anos. Já o karatê conta com vagas para adolescentes e adultos em turmas realizadas às terças e quintas-feiras.
O boxe, sob comando do professor Marcos, está dividido entre boxe funcional e boxe tradicional, totalizando 36 vagas em diferentes horários durante a semana.
Além das modalidades esportivas, o projeto oferece oficinas culturais, como teatro e canto. As aulas de teatro são conduzidas pelo professor Nadson, enquanto o professor Abdon é responsável pelas turmas de canto.
O Subúrbio 360 ainda disponibiliza vagas para aulas de voleibol e treinamento funcional, ampliando as opções gratuitas oferecidas à comunidade de Coutos.
Confira as vagas disponíveis:
Ballet – Profª Andréia
Terça e quinta | 17h (6 anos) | 4 vagas
Segunda e quarta | 17h (6 anos) | 7 vagas
Total: 11 vagas
Jiu-jitsu – Prof. Jean
19h30 às 21h | 15 anos ou mais
Total: 12 vagas
Boxe funcional – Prof. Marcos
Terça e quinta
17h: 10 vagas | 18h40: 10 vagas
Total: 20 vagas
Boxe – Prof. Marcos
Segunda, quarta e sexta
17h: 6 vagas | 19h20: 10 vagas
Total: 16 vagas
Ballet – Profª Laísa
18h - turma em formação (7 anos) | 19h (9 anos)
Total: 20 vagas
Ballet – Prof. Nadson
Segunda e sexta
17h30 às 18h30 (8 a 11 anos) | 15 vagas
18h30 às 19h30 (12 anos ou mais) | 15 vagas
Total: 30 vagas
Teatro – Prof. Nadson
Segunda: 19h30 às 20h30
Sábado: 9h às 10h30 (8 a 12 anos) | 10h30 às 12h (12 anos ou mais)
Total: 15 vagas
Canto – Prof. Abdon
Segunda: 17h30 às 18h30 (12 anos ou mais) | 18h30 às 20h (18 anos ou mais)
Total: 20 vagas
Voleibol – Prof. Márcio
Segunda, quarta e sexta | 17h
A partir de 6 anos
Total: 15 vagas
Karatê
Terça e quinta
18h às 19h (10 a 14 anos) | 6 vagas
19h às 20h (15 anos ou mais) | 6 vagas
Total: 12 vagas
Funcional – Profª Gleide (manhã)
Segunda a quinta: 6h15 às 7h | 7h às 8h
Total: 30 vagas