Supercomputador simula Copa do Mundo 10 mil vezes e crava campeão

O histórico recente da Copa do Mundo deixa em aberto a possibilidade de uma seleção surpreender na competição, mas é inegável a existência de favoritas na busca pelo título. Um supercomputador treinado pela Universidade de Reading, na Inglaterra, por exemplo, simulou todas as partidas do torneio 10 mil vezes e previu a Argentina como campeã.

O levantamento comandado pelo economista James Reade pode ser resumido pelo "equilíbrio no topo" de acordo com o próprio pesquisador. As simulações definiram a Argentina como favorita, seguida de França e Espanha praticamente empatadas em segundo e em terceiro lugar.

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A Seleção Brasileira aparece na sequência, assim como a Inglaterra. O supercomputador avalia as forças ofensivas e defensivas de cada participante com base em todos os jogos disputados por eles desde janeiro de 2023. Ele se baseia nas estatísticas de gols esperados (xG) para prever resultados e fazer simulações.

"O que também chama a atenção é o contraste entre as equipes. Os números defensivos da Alemanha são notavelmente mais fracos do que em ciclos anteriores, enquanto Portugal tem um dos melhores ataques de todo o torneio. O modelo vai além de simples rankings, estimando a força ofensiva e defensiva de cada equipe individualmente, o que proporciona uma visão muito mais completa de quem provavelmente chegará longe no torneio", afirma James Reade.

Ranking da Copa do Mundo 2026 estimado pela Universidade de Reading