FAVORITO?
Supercomputador simula Copa do Mundo 10 mil vezes e crava campeão
Pesquisa foi realizada pela Universidade de Reading, na Inglaterra
O histórico recente da Copa do Mundo deixa em aberto a possibilidade de uma seleção surpreender na competição, mas é inegável a existência de favoritas na busca pelo título. Um supercomputador treinado pela Universidade de Reading, na Inglaterra, por exemplo, simulou todas as partidas do torneio 10 mil vezes e previu a Argentina como campeã.
O levantamento comandado pelo economista James Reade pode ser resumido pelo "equilíbrio no topo" de acordo com o próprio pesquisador. As simulações definiram a Argentina como favorita, seguida de França e Espanha praticamente empatadas em segundo e em terceiro lugar.
A Seleção Brasileira aparece na sequência, assim como a Inglaterra. O supercomputador avalia as forças ofensivas e defensivas de cada participante com base em todos os jogos disputados por eles desde janeiro de 2023. Ele se baseia nas estatísticas de gols esperados (xG) para prever resultados e fazer simulações.
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"O que também chama a atenção é o contraste entre as equipes. Os números defensivos da Alemanha são notavelmente mais fracos do que em ciclos anteriores, enquanto Portugal tem um dos melhores ataques de todo o torneio. O modelo vai além de simples rankings, estimando a força ofensiva e defensiva de cada equipe individualmente, o que proporciona uma visão muito mais completa de quem provavelmente chegará longe no torneio", afirma James Reade.
Ranking da Copa do Mundo 2026 estimado pela Universidade de Reading
- Argentina
- França
- Espanha
- Brasil
- Inglaterra
- Portugal
- Colômbia
- Holanda
- Alemanha
- Uruguai
- Japão
- Croácia
- Marrocos
- Bélgica
- México
- Equador
- Suíça
- Estados Unidos
- Irã
- Coreia do Sul
- Argélia
- Senegal
- Canadá
- Austrália