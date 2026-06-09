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Supercomputador simula Copa do Mundo 10 mil vezes e crava campeão

Pesquisa foi realizada pela Universidade de Reading, na Inglaterra

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo - Foto: Glyn KIRK / AFP

O histórico recente da Copa do Mundo deixa em aberto a possibilidade de uma seleção surpreender na competição, mas é inegável a existência de favoritas na busca pelo título. Um supercomputador treinado pela Universidade de Reading, na Inglaterra, por exemplo, simulou todas as partidas do torneio 10 mil vezes e previu a Argentina como campeã.

O levantamento comandado pelo economista James Reade pode ser resumido pelo "equilíbrio no topo" de acordo com o próprio pesquisador. As simulações definiram a Argentina como favorita, seguida de França e Espanha praticamente empatadas em segundo e em terceiro lugar.

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A Seleção Brasileira aparece na sequência, assim como a Inglaterra. O supercomputador avalia as forças ofensivas e defensivas de cada participante com base em todos os jogos disputados por eles desde janeiro de 2023. Ele se baseia nas estatísticas de gols esperados (xG) para prever resultados e fazer simulações.

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"O que também chama a atenção é o contraste entre as equipes. Os números defensivos da Alemanha são notavelmente mais fracos do que em ciclos anteriores, enquanto Portugal tem um dos melhores ataques de todo o torneio. O modelo vai além de simples rankings, estimando a força ofensiva e defensiva de cada equipe individualmente, o que proporciona uma visão muito mais completa de quem provavelmente chegará longe no torneio", afirma James Reade.

Ranking da Copa do Mundo 2026 estimado pela Universidade de Reading

  • Argentina
  • França
  • Espanha
  • Brasil
  • Inglaterra
  • Portugal
  • Colômbia
  • Holanda
  • Alemanha
  • Uruguai
  • Japão
  • Croácia
  • Marrocos
  • Bélgica
  • México
  • Equador
  • Suíça
  • Estados Unidos
  • Irã
  • Coreia do Sul
  • Argélia
  • Senegal
  • Canadá
  • Austrália
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Copa do Mundo 2026

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