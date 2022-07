Bahia registra 3.386 casos de Covid-19 e 13 mortes em 24h

A Bahia registrou 3.386 casos e 13 mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado pela Secretaria estadual de Saúde, nesta terça-feira, 19.

Desde o início da pandemia, 1.637.088 casos foram confirmados. Destes, 1.593.230 já são considerados recuperados, 13.648 encontram-se ativos e 30.210 tiveram óbito confirmado.

No estado, os leitos destinados ao tratamento de pessoas infectadas na enfermaria estão 53% de ocupação e os de UTI, 70%.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.639.301 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.739.373 com a segunda dose ou dose única, 6.563.170 com a dose de reforço e 1.135.136 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 992.675 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 587.097 já tomaram também a segunda dose.