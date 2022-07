Estudo aponta que Covid-19 surgiu em mercado de animais em Wuhan

Um grupo internacional de cientistas afirmam que possuem provas concretas de que a pandemia da Covid-19 surgiu, de fato, no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, em Wuhan, na China.

Os pesquisadores publicaram o estudo em dois artigos na revista Science nesta terça-feira, 26, com análises espaciais, ambientais e moleculares.

Segundo os 18 pesquisadores, animais vivos vendidos no local foram a fonte inicial do contágio do vírus para humanos por introduções virais.

Eles refutam a teoria de que a pandemia surgiu após vazamento do vírus de um laboratório.

"As análises das evidências disponíveis sugerem claramente que a pandemia surgiu de infecções humanas iniciais de animais à venda no mercado de Huanan, no fim de novembro de 2019", disse Kristian Andersen, biólogo do Departamento de Imunologia e Microbiologia do Scripps Research Institute em La Jolla, nos Estados Unidos, e autor de ambos os estudos.

A equipe visitou os locais em que foram registrados os primeiro casos do vírus e analisou amostras retiradas de superfícies de vários locais do mercado chinês.

Segundo os cientistas, dos 174 casos de covid-19 identificados pela Organização Mundial da Saúde em dezembro de 2019, 155 eram de Wuhan.

Eles sugerem que, apesar das “circunstâncias exatas permaneçam obscuras”, o vírus, provavelmente, estava presente em animais vivos vendidos no estabelecimento no final de 2019.

“Todos os oito casos de Covid-19 detectados antes de 20 de dezembro eram do lado oeste do mercado, onde também eram vendidas espécies de mamíferos”, aponta o estudo.

“Esta é uma indicação de que o vírus começou a se espalhar entre pessoas que trabalhavam no mercado, mas depois começou a rondar pela comunidade local circundante. Quando os vendedores entraram nas lojas locais, eles infectaram as pessoas que trabalhavam nesses estabelecimentos”, disse o coautor, Michael Worobey, chefe de departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva da Universidade do Arizona.