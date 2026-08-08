4º Festival de Cafés terá samba, forró e música afro em Salvador

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A programação musical do 4º Festival Baiano de Cafés foi confirmada nesta sexta-feira, 7, com atrações que misturam ritmos nordestinos, música afro-brasileira e samba de roda.

O evento acontece nos dias 15 e 16 de agosto, no Trapiche Barnabé, em Salvador, com atividades voltadas ao universo dos cafés especiais. As atividades acontecem das 13h às 22h nos dois dias.

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Os ingressos estão disponíveis pela Sympla, com opções para apenas um dia ou no formato passaporte, que permite a entrada nos dois dias. A modalidade de meia-entrada já está esgotada.



Maior edição do Festival Baiano de Cafés

Em 2026, o Festival Baiano de Cafés chega à quarta edição com uma estrutura ampliada. A organização prevê 70 expositores, mais de 2 mil visitantes por dia e uma movimentação superior a R$ 500 mil em negócios.

Além da feira dedicada aos cafés especiais, o público poderá participar de palestras, oficinas, degustações, campeonatos e experiências sensoriais. A programação também contempla diferentes etapas da cadeia produtiva do café.

Música entra na programação do festival

No sábado, 15, quem abre a agenda musical é o grupo Flor de Imbuia, formado exclusivamente por mulheres. A apresentação reúne rabeca, sanfona e ritmos nordestinos em um repertório que valoriza compositoras e o protagonismo feminino.

A escolha dialoga com o tema desta edição, que presta homenagem às mulheres agricultoras que atuam na cafeicultura. Depois do grupo, a noite termina com uma sessão de discotecagem com DJ.

No domingo, 16, o palco recebe Jad Venttura. Cantor, compositor e pesquisador baiano, ele apresenta um repertório influenciado pela música afro-brasileira, pelo samba, pelo ijexá e pela MPB.

O encerramento será comandado pelas Sambadeiras de Cajazeiras, que levam ao festival o samba de roda, manifestação cultural ligada à tradição do Recôncavo Baiano e reconhecida como patrimônio cultural brasileiro.

“Assim como os cafés especiais carregam identidade, território e histórias, a programação cultural foi pensada para valorizar artistas que representam a riqueza da nossa cultura e dialogam com os valores do festival”, afirma Brenda Matos, idealizadora do evento e especialista em Cafés de Qualidade.