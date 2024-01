50 anos do Ilê vai ser tema de sessão na Câmara de Salvador | A TARDE

Primeiro bloco afro do país, o Ilê Aiyê vai ser homenageado pelos seus 50 anos de fundação na Câmara Municipal de Salvador. A novidade foi confirmada pela vereadora Marta Rodrigues (PT) ao Portal A TARDE durante a 43ª edição da Noite da Beleza Negra.

O bloco escolhe, na noite deste sábado, 13, a Deusa do Ébano que vai representá-lo no Carnaval de 2024. Presente no evento, Marta disse que a homenagem na Casa já foi aprovada.

“Nós sabemos da importância desse espaço aqui da Senzala [do Barro Preto, sede do Ilê], esse dia de hoje é um dia especial. Vamos fazer uma sessão lá na Câmara, já aprovamos”.

Segundo ela, o objetivo é reconhecer o papel do Ilê para a cultura de toda a cidade. “Vamos refletir também sobre 50 anos do Ilê também no dia a dia, nem só no Curuzu, na Liberdade, mas ele acaba trazendo a nossa juventude dos bairros todos de fora, também da Região Metropolitana e aqui aprendem a dança, a cultura, sua identidade, música, enfim, tudo que o Ilê nos ensinou e continua nos ensinando durante 50 anos”.

Homenageado no Carnaval de 2024, o Ilê Aiyê – primeira agremiação estritamente negra da Bahia – e outros blocos afro vão receber o maior investimento da história da cultura baiana através do Programa Ouro Negro, da Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) e da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).



Com o tema “Afro dos Afros” e apresentação de Arany Santana, Sandro Teles e Val Benvindo, o roteiro do espetáculo passeia pela história de emoção e luta do Mais Belo dos Belos. São finalistas e grandes estrelas da noite as candidatas Barbara Cristina Sá Sacramento (33), Caroline Xavier de Almeida (25), Cecília Cadile da Silva Santos (33), Cibele Mariah da Silva Santos (35), Daiane de Souza Conceição (31), Isis Renata do Espírito Santo Dantas Nascimento (28), Larissa Valéria Sá Sacramento (29), Lorena Xavier Silveira Bispo (21), Nadine Ferreira Borges (32), Rafaela Rosa Silva Oliveira Leite (28), Sarah Moraes dos Santos (26), Stephanie Ingrid Silva Sousa de Deus (22), Stephanie Mascarenhas Lobo Brito (25), Tainã de Palmares (30) e Thuane Vitória Pereira Santana (26).

A candidata classificada em 3º lugar ganhará um Troféu Perfil Azeviche, uma fantasia e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a candidata classificada em 2º lugar ganhará um Troféu Perfil Azeviche, uma fantasia e R$ 3.000,00 (três mil reais). A candidata classificada em 1º lugar ganhará como prêmio um Troféu Deusa Do Ébano 2023, uma fantasia e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).