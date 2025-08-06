Abertura da Flipelô 2025 celebra a obra de Dias Gomes com espetáculo

Flipelô começou nesta quarta-feira, 6 - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) começou nesta quarta-feira, 6, em Salvador, reunindo cultura, gastronomia e literatura em um evento que segue até o dia 10 de agosto. Neste ano, a homenagem é dedicada a um dos maiores dramaturgos da história nacional: Dias Gomes.

A abertura oficial do evento contou com a apresentação do espetáculo teatral Os dias bem-amados: vida e obra de um autor baiano, que revisita a trajetória e as obras de Gomes, responsável por grandes clássicos da dramaturgia brasileira.

Dirigido por Gil Vicente Tavares, o espetáculo foi originalmente criado em 2022 para celebrar o centenário de Dias Gomes. “Já tinha lido a autobiografia dele, então resolvi montar um espetáculo costurando trechos desse livro com passagens de suas peças e algumas canções criadas especialmente para novelas e produções teatrais dele”, explicou o diretor ao Portal A TARDE.

Segundo Tavares, a montagem busca resgatar o lado político e contestador da dramaturgia de Gomes: “Fiz uma costura que vai muito ao encontro do que ele propunha, uma crítica social ampla e incisiva. Inclusive, encerro com um texto em que ele fala sobre o quanto foi uma figura incômoda por abordar temas sociais de maneira crítica.”

O espetáculo já foi apresentado em Cannes e, nesta edição da Flipelô, ganhou nova roupagem. “Reformulei o roteiro, refiz a dramaturgia e enxuguei os diálogos para facilitar a compreensão do público na praça, sem perder a força do conteúdo”, destacou.

Tavares também comentou sobre a importância de O Pagador de Promessas, considerada por ele a maior peça do teatro brasileiro. “Ela trata de todos os nossos problemas: cultura, miscigenação, preconceitos e opressões. É emblemática. Não é à toa que foi a base da nossa única Palma de Ouro em Cannes”, brincou.

Emocionado, o diretor ainda fez questão de agradecer à imprensa por destacar a homenagem da Flipelô: “Fico muito feliz de ver a força da dramaturgia dele sendo reconhecida.”

Simbolismo no Pelourinho

O espetáculo também emocionou o elenco. A atriz Denise Correia ressaltou à reportagem a importância simbólica de atuar no Pelourinho: “Falar das nossas dores, da ausência de liberdade, do cerceamento de direitos, num lugar tão especial como o Pelourinho, foi muito importante e emocionante.”

Já o ator Diogo Lopes destacou o orgulho de homenagear um autor baiano: “Foi um prazer inenarrável. Acho que a gente se divertiu apresentando, e o público curtiu muito também.”

A plateia lotou a praça e se emocionou com o reencontro com a obra de Dias Gomes. “A gente reviveu muita coisa linda da época em que assistíamos aos grandes espetáculos dele”, declarou uma espectadora. Outra completou: “Foi maravilhoso, emocionante mesmo!”

O Flipelô segue com programação intensa até o dia 10 de agosto, no Centro Histórico de Salvador, com rodas de conversa, oficinas, shows, exposições e sessões de autógrafos, celebrando a riqueza da literatura e da cultura brasileira.

