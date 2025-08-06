Flipelô agita Salvador: veja tudo que rola até domingo

Lázaro Ramos vai marcar presença na Flipelô - Foto: Divulgação

Um encontro entre literatura e arte é o que marca mais uma edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), maior feira literária da Bahia. Direcionada ao público de todas as idades e 100% gratuita, a programação começa nesta quarta-feira, 6, e se estende até o próximo domingo, 10.

O Centro Histórico de Salvador é o grande palco do evento. Estão previstas cerca de 250 atividades, sediadas em um circuito que vai da Praça Municipal até o Santo Antônio Além do Carmo. Bate-papos, lançamentos de livros, saraus, oficinas, apresentações teatrais, shows, exposições de arte e contações de histórias são algumas das ações culturais oferecidas pelo evento.

Realizada pela Fundação Casa de Jorge Amado, a Flipelô costuma homenagear, todo ano, pessoas ligadas ao universo do escritor Jorge Amado. Nesta 9º edição, o homenageado da vez é o dramaturgo Dias Gomes.

Segundo a presidente da fundação e curadora do evento, Ângela Fraga, a escolha de Gomes é motivada pela relação de cumplicidade entre os dois. “É uma homenagem justa, por tudo que Dias Gomes é. Sua obra segue atual e avaliamos ser necessário colocar luz sobre sua produção literária, dramaturga e televisiva. Os jovens de hoje precisam conhecê-lo”, afirma Ângela.

A homenagem acontece durante toda a agenda do evento. Todos os dias estão previstas atividades que tem Dias Gomes como assunto. Destaque é dado para o lançamento do livro Cartas: Dias Gomes – Jorge Amado (Casa de Palavras), com a correspondência trocada entre os autores, na quinta-feira, 7, às 17h30, no Palacete Tira-Chapéu. O evento reúne Paloma Jorge Amado, filha de Jorge, e Tatiana Dias Gomes, neta de Dias Gomes.

Neste ano, a novidade é que pela primeira vez, bate-papos serão realizados no Palco Flipelô, que antes recebia apenas apresentações musicais. A intenção, de acordo com Ângela Fraga, é promover um aumento do público. São esperadas cerca de 250 mil pessoas. A estreia será na sexta-feira, com o professor e escritor Luiz Antônio Simas, autor do Dicionário da história social do samba, para um papo, às 17h.

Os espaços que recebem as atividades culturais foram planejados para levar a literatura às ruas, envolvendo a comunidade em todo o percurso do evento. O trajeto passa por restaurantes que integram a rota gastronômica “Amados Sabores” e por lojas participantes do “Vitrine Flipelô”, além de museus que compõem a “Rota dos Museus” e pela programação alternativa, apelidada como “Flipelô Mais”.

“A comunidade faz a Flipelô e somos felizes por isso. Sem a comunidade, não faz sentido a existência da festa", afirma a presidente. Na agenda, está prevista a participação de 352 escritores nacionais e oito escritores internacionais durante os cinco dias de evento.

Programação

A abertura da festa acontece hoje, a partir das 19h, com o musical Os dias bem amados: vida e obra de um autor baiano, dirigido pelo dramaturgo Gil Vicente Tavares, no Palco Flipelô, no Largo do Pelourinho. As atividades seguem amanhã, a partir das 9h30.

Neste mesmo dia, a escritora indiana Shelly Bhoi apresenta, no Museu Eugênio Teixeira Leal, um bate-papo com a escritora estadunidense, Tracy K. Smith, sobre as formas de fazer literatura em diferentes hemisférios.

Grata pelo convite, Bhoi diz que “O festival dá oportunidade aos leitores e escritores de coabitarem o mundo dentro e fora das páginas do livro com as suas vulnerabilidades e forças. A Flipelô desempenha um papel muito significativo na construção da comunidade de escritores e leitores”.

A Vila Literária, espaço dedicado ao público jovem, no Largo Tereza Batista, é uma das atrações do festival. Os escritores Lázaro Ramos e Thalita Rebouças são alguns dos nomes que estarão presentes.

Integrando a agenda na sexta-feira, a partir das 16h, em uma conversa sobre filmes e séries, Thalita preparou a leitura de trechos de seu último trabalho, Diário de Uma Garota Esquisita, que se tornará uma série internacional produzida em Hollywood.

“É um momento muito especial, celebrar isso com meus leitores baianos é muito importante. Acredito que as crianças e adolescentes estão lendo cada vez mais, apesar das pesquisas e números pessimistas. Sou apaixonada pela Bahia e estou muito feliz em voltar”, declara a escritora.

A escritora também estará presente no espaço infantil Mabel Veloso, montado na Praça das Artes no sábado, a partir das 15h.

Lázaro Ramos, por sua vez, estará no dia 8, às 15h, no espaço infantil Mabel Veloso e dia 9, a partir das 9h, nos espaços Teatro SESC Senac e Vila Literária. Os momentos serão marcados, segundo o escritor, pela interação com o público, leituras de trechos de seus livros e bate-papos sobre a importância da leitura.

O convite, diz Lázaro, o deixou feliz e emocionado. “Estar presente pela primeira vez tem um valor especial. Ter a literatura ocupando o Centro Histórico é algo que o território merece. É uma vinda especial, pois estarei na feira falando sobre todos os gêneros de livro que já escrevi e poderei encontrar com públicos diversos”, afirma o escritor.

Raphael Montes, escritor e roteirista famoso por suas obras de literatura policial, estará presente no sábado e no domingo. Responsável por escrever séries de sucesso no streaming, como Bom Dia Verônica e Beleza Fatal, ele manifesta sua felicidade em participar de mais uma edição do evento.

“Acho que a Flipelô é uma ponte muito importante entre os leitores e seus autores favoritos. Eventos como esse ajudam a desmistificar a ideia de literatura como algo inatingível, ou algo chato. Livro é para todo mundo, ajuda a formar o caráter e pensamento. Eventos como esse colocam a literatura onde ela deve estar: na boca, na mente e no coração do povo”, defende Rapahel.

A cerimônia de encerramento acontece no domingo, 10, no Palco Flipelô. Será realizado, pela Orquestra Afrosinfônica, a partir das 19h, um tributo em homenagem a Jorge Amado. Mais detalhes da programação podem ser obtidos através do site: flipelo.com.br.

Acessibilidade

Outro destaque é que a Flipelô oferece atrações com audiodescrição e interpretação em libras. Coordenada por Daiane Pina, a programação contará com oficinas, bate-papos e rodas de conversas na Sala James Amado, na Fundação Casa Jorge Amado.

Em reforço com a acessibilidade, o festival realiza também a ação “Vá de Metrô para a Flipelô”, que disponibiliza vans gratuitas para traslado da Estação de Metrô do Campo da Pólvora ao Pelourinho e vice-versa. O transporte está disponível, a partir de hoje, das 18h às 22h, até o dia 10 das 9h às 22h, com vans saindo de meia em meia hora.

Apoio

A Flipelô é apresentada pelo Ministério da Cultura e Fundação Casa de Jorge Amado, conta com o patrocínio da Motiva (através do seu Instituto), e Itaú, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Também conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secult e da Saltur, do e Governo do Estado, através da Setur. Conta com o apoio da ITS Brasil e da TV Pelourinho. Tem o apoio da Rede Bahia. A maior festa literária da Bahia é uma criação e realização da Fundação Casa de Jorge Amado, correalização do Sesc, e produção da Sole Produções.

Flipelô 2025 / A partir de hoje até domingo (10) / Praças, espaços culturais e ruas do Pelourinho / Gratuito / Programação completa no site: www.flipelo.com.br

