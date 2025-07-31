Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FLIPELÔ 2025

Renata Ettinger lança novo livro na Flipelô com bate-papo especial

Poeta baiana apresenta livro ']não cabe nas mãos[' em Salvador

Por Beatriz Santos

31/07/2025 - 11:36 h
Renata Ettinger participa da edição 2025 da Flipelô
Renata Ettinger participa da edição 2025 da Flipelô -

A poeta e dizedora de versos Renata Ettinger participa da edição 2025 da Flipelô – Festa Literária Internacional do Pelourinho – com o pré-lançamento de seu novo livro ']não cabe nas mãos['. O evento acontece no dia 8 de agosto (sexta-feira), às 15h, na Vila Literária, localizada no Largo Tereza Batista, e contará com um bate-papo entre a autora e o poeta e publicitário Mário Garcia Jr.

Esse será o quinto livro de Renata, que descreve a experiência de participar da Flipelô como mais do que apenas uma vitrine para o livro.

Leia Também:

Chico Mazzoni confronta barroco clássico com arte reciclada em mostra no Centro Histórico
O que fazer em Salvador: shows, exposições, teatro e mais
IA será usada para reconstruir imagens de pessoas escravizadas na Bahia

“Participar de feiras literárias como a Flipelô e a Flip é, para mim, mais do que um lugar de circulação da obra — é um espaço de encontro, escuta e partilha. A poesia, que muitas vezes nasce no silêncio, se completa quando encontra o outro. Estou feliz e emocionada por lançar ]não cabe nas mãos[ nesses eventos tão potentes. Que esse livro encontre leitores dispostos a acolher o que não se nomeia, mas pulsa”, afirma.

Publicado pela Mormaço Editorial, o livro se constrói a partir do silêncio, da falta e de gestos que escapam. “Neste livro, abro espaço para escrever o que não cabe nas mãos, mas que insiste em permanecer em desalinho — no desejo de devolver ao leitor alguma forma de abrigo”, compartilha Renata.

A edição é assinada por Maria Luiza Machado, fundadora da Mormaço, com capa e projeto gráfico de Isabela Sancho. A produção editorial ficou por conta de Marcus Cardoso e Juliana Cajives, que também revisa e assina o posfácio.

Nascida em Itabuna e radicada em Salvador, Renata Ettinger é também publicitária, arteterapeuta e criadora de projetos como Quarentena com Poema, Trago Poemas e do sarau Preamar. Já publicou obras como 'Habitadores' (2023), 'A mesma vida é outra' (2022) e 'GRITO: silêncios ecoando em minha voz' (2020), além de coletâneas e livros independentes desde 2002.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cultura Flipelô literatura

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Renata Ettinger participa da edição 2025 da Flipelô
Play

Lobão 'incendeia' a Concha com Rock em estado bruto e celebra 50 anos de carreira

Renata Ettinger participa da edição 2025 da Flipelô
Play

VÍDEO: Fernanda Torres chega ao tapete vermelho do Globo de Ouro

Renata Ettinger participa da edição 2025 da Flipelô
Play

Web resgata Claudia Leitte trocando hit de Saulo: "Canto pra Javé"

Renata Ettinger participa da edição 2025 da Flipelô
Play

Tony Salles confirma primeiro ensaio de verão; saiba detalhes

x