Flipelô 2025: confira a programação oficial

Maior festa literária de Salvador, a Flipelô 2025 já está batendo à porta. O lançamento do evento gratuito, que ocorre de 6 a 10 de agosto, em diversos espaços culturais do Pelourinho, em Salvador, aconteceu na manhã desta quarta-feira, 16. E o local não poderia ter sido mais icônico: a Igreja do Passo, cenário de “O Pagador de Promessas”, longa baseado na obra do romancista, dramaturgo e autor de telenovelas Dias Gomes (1922-1999), o homenageado desta nona edição.

O baiano integrou a Academia Brasileira de Letras (ABL), sendo o sexto ocupante da cadeira 21, e grande amigo de Jorge Amado, cuja Fundação é a grande responsável pela Flipelô. Para fazer jus a ambos os legados, a festa vai mesclar literatura e dramaturgia, ao longo dos quatro dias. Na programação, estão nomes de peso de ambas as linguagens, como o ator e escritor Lázaro Ramos e os autores de telenovelas Rosane Svartman e Raphael Montes.

“Dias Gomes foi um baiano brilhante, que levou a nossa cultura mundo afora. A gente achou por bem que ele viesse como homenageado. Por ser Dias Gomes, a gente percebe que vamos ter muitas atividades em torno da dramaturgia, oficinas de roteiro, e a própria abertura, que será às 19h com o musical ‘Os dias bemamados: vida e obra de um autor baiano com Gil Vicente Tavares’”, explicou Angela Fraga, presidenta da Fundação Casa de Jorge Amado.

A programação é bastante eclética, porque, embora a literatura esteja na roda, seja o mote principal, diversas linguagens entram: apresentações musicais, contação de história… A gente também está incentivando que os alunos, principalmente das escolas públicas, venham e entendam que oficina vão participar. Não é uma vinda só para o passeio, é algo que realmente possa impactar o estudante. E a Flipelô tem esse viés muito eclético de público, desde os estudantes até as pessoas mais velhas, mais idosas, pessoas ligadas mais à universidade, à Academia Ângela Fraga - presidenta da Fundação Casa de Jorge Amado

Programação de peso

Completamente gratuita, a programação oficial [veja abaixo] contará com a participação de 352 escritores nacionais e 8 internacionais que se apresentarão em mesas de debates, bate-papos, lançamentos de livros, saraus de poesia, recitais, stands, rodas de conversa, oficinas, apresentações teatrais e musicais, shows, exposições de arte, e em uma rica programação infantil com contação de história e diversas atividades lúdicas. São esperadas cerca de 250 mil pessoas ao longo dos cinco dias de evento nos mais de 150 espaços públicos e privados ativados no Centro Histórico, desde a Praça Municipal até o Santo Antônio Além do Carmo.

Pela primeira vez, bate-papos serão realizados no Palco Flipelô, no final de tarde, 17h, de forma a evidenciar a paisagem histórica do Pelourinho. A estreia desse formato será na sexta-feira, 8, com o professor e escritor Luiz Antônio Simas, a conversa será sobre samba, sonoridade que nasceu na Bahia e virou identidade nacional. Já no sábado, 9, será com o escritor Raphael Montes, de “Beleza Fatal”, que vai conversar sobre novelas no passado e no presente, conectando com Dias Gomes.

Uma das atrações é a exposição sobre Dias Gomes que estará em exibição durante todo o mês de agosto no Espaço Una.

“A curadoria foi feita baseada na obra do Dias Gomes. Os artistas foram convidados e provocados a construir em obras baseadas no universo de Dias Gomes, sendo toda a sua obra literária, cinema, teatro e sobretudo as novelas, que é um deles mais conhecidos, para poder jogarmos um pouco de luz sobre esse devastador aspecto regional que o Dias Gomes teve, esse olhar social sobre a nossa sociedade, sobretudo sobre o universo nordestino, que é muito interessante”, explica o curador, Mário Édson.

Curador do Terreiro de Poesia, o poeta José Inácio revelou que Denise Emmer, filha de Dias Gomes, não poderá participar da festa devido às comemorações pelo centenário da sua mãe e esposa do baiano, Janete Clair.

“Como não pudemos contar com a apresentação dela, buscamos outros artistas por todo o Brasil e até fora. Por exemplo, vamos trazer uma poeta indiana, que tem uma forte ligação com a poesia do seu país e também do Tibete. Para colocar em contraponto com ela, ou harmonizando e representando o mundo, a poeta estadunidense Tracy K. Smith, que ganhou o Prêmio Pulitzer de Poesia em 2012”, explica.

“Vai ter repentista, cordelista, poeta do Islã, romancista, que seguem mais a linha da tradição, dessa poesia discursiva, da tradição que vem com Cecília Meirelles, com Carlos Drummond de Andrade, do cânone, na verdade, que faz essa poesia mais sofisticada. Isso não quer dizer que a gente não vá buscar o poeta popular. Esses artistas, alguns cordelistas, inclusive, vão trazer cordéis em homenagem ao Dias Gomes”, segue.

É celebrar os que já deixaram um legado para a gente e trazer à tona o que está sendo produzido na atualidade. A Flipelô é uma festa que tem programação 100% gratuita. Eu não canso de falar isso, porque eu frequento várias festas literárias, e nenhuma traz esse diferencial de oferecer para a comunidade, para quem estiver presente, o livre acesso à arte José Inácio - curador do Terreiro da Poesia

Multiplicadora de cultura

Em torno da cultura da Flipelô, há também a economia e a movimentação do Pelourinho gerada pela Festa Literária. Clarindo Silva, jornalista, escritor, poeta, compositor, agitador cultural e ex-repórter policial de A TARDE, afirmou que o evento é uma "declaração de amor ao Centro Histórico".

“O baiano precisa se apropriar desse lugar, em todas as circunstâncias, porque nós somos possuidores do maior conjunto arquitetônico barroco da América Latina, patrimônio da humanidade, que nem sempre é visto como tal. Então, quando acontece a Flipelô, com esse apelo cultural, social, econômico, é importante para a revitalização do Centro Histórico”, diz.

Caruso Costa, chefe de gabinete da Fundação Pedro Calmon, ligada à Secretaria Estadual de Cultura (Secult/BA), lembra que a Flipelô foi importante para multiplicar a realização de feiras literárias por toda a Bahia.

“Somos o estado que mais investe em livros e na política da literatura do país. Hoje, a gente pode afirmar que existem feiras literárias nos 27 territórios de identidade da Bahia, e isso se dá por iniciativas pioneiras como a Flipelô”, afirma.

Confira a programação completa da Flipelô 2025:

Fundação Casa Jorge Amado e Palco Flipelô

06/08 - Quarta-feira

1. Café Teatro Zélia Gattai

• 14h – Bate-papo

Studio Palma

• 16h – Terreiro de Poesia – AVOZEDITA

Com: Gleice Ferreira (BA), Henrique Rodrigues (RJ) e Tiago Correia (BA)

Apresentação: José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

• 17h – Terreiro de Poesia – AVOZEDITA



Com: Claudia Roquette Pinto (RJ), Goulart Gomes (BA) e Roberta Lantier (BA)

Apresentação: José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

2. Palco Flipelô

• 19h – Abertura oficial com Gil Vicente Tavares (BA)

07/08 - Quinta-feira

1. Café Teatro Zélia Gattai

• 14h – Bate-papo – Studio Palma

• 16h – Terreiro de Poesia – AVOZEDITA

Com: Gleice Ferreira (BA), Henrique Rodrigues (RJ) e Tiago Correia (BA)

Apresentação: José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

• 17h – Terreiro de Poesia – AVOZEDITA

Com: Claudia Roquette Pinto (RJ), Goulart Gomes (BA) e Roberta Lantier (BA)

Apresentação: José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

2. Palco Flipelô

• 19h – Atração musical a definir

3. Sala James Amado

• 14h às 16h – Sala de curso James Amado



Mini oficina literária – A audiodescrição nas artes

Com: Sandra Rosa (BA)

08/08 - Sexta-feira

1. Café Teatro Zélia Gattai

• 11h – Bate-papo – Escrever é Herdar: Memória, Literatura e Vozes de Mulheres

Com: Luciana Targino (CE) e Paloma Jorge Amado (BA)

• 14h – Bate-papo – Calasans e Conselheiro – história, política e religiosidade no sertão brasileiro

Com: Marcelo da Silva Ribeiro (BA)

Mediação: Evandro Neto (BA/SP)

• 16h – Terreiro de Poesia

Com: Gustavo Felicíssimo (BA), Jonas Samauma (Cachoeira-BA) e Kamilly Barros (GO)

Apresentação: José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

• 17h – Terreiro de Poesia

Com: Igor Calazans (RJ), Lilian Almeida (BA) e Mariana Ianelli (SP)

Apresentação: José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

2. Palco Flipelô – Largo do Pelourinho

• 18h – Bate-papo – Literatura que dá samba

Com: Luiz Antônio Simas (RJ) e Henrique Rodrigues (RJ)

• 20h – A DEFINIR

3. Sala James Amado

• 10h às 12h – Sala de curso James Amado



Contação de histórias acessíveis em libras

Projeto Dê um sinal

Com: Cíntia Santos (BA), Elinilson Soares (BA) e Elen Lisboa (BA)

• 14h às 16h – Sala de curso James Amado

Oficina de libras

A comunicação em libras das pessoas surdas na Sociedade de Salvador

Com: Divanildo Oliveira (BA)

09/08 - Sábado

1. Café Teatro Zélia Gattai

• 11h – Bate-papo – Conversa amadiana: 90 anos de Jubiabá

Com: Evandro Neto (BA/SP)

Mediação: Roberto Aguiar (PA/BA)

• 16h – Terreiro de Poesia



Com: José Manoel Ribeiro (Jequié-BA), Marcelo Figueiredo (Barreiras-BA) e Yara Fers (BA)

Apresentação: José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

• 17h – Terreiro de Poesia



Com: João Gilberto Guimarães (Juazeiro-BA), Lara Araujo (AL) e Vivi Lissek (BA)

Apresentação: José Inácio Vieira de Melo (AL/BA)

2. Palco Flipelô – Largo do Pelourinho

• 18h – Bate-papo – Tramas, tretas, letras e mistério

Com: Raphael Montes (RJ) e Rebeca Tárique (BA)

• 20h – A DEFINIR



3. Sala James Amado



• 10h às 12h – Sala de curso James Amado



Oficina de criação literária

Com: Márcia Moreira (BA)

10/08 - Domingo

1. Café Teatro Zélia Gattai

• 11h – Bate-papo – Artesanias do livro: encantamento e ancestralidade na cultura de palavras

Com: Yara Fers (BA) e Paloma Jorge Amado (BA)

Mediação: Lorena Ribeiro (BA)

•16h – Sarau



Amadas de Jorge

Movimento Exploesia

2. Palco Flipelô



• 11h – Bate-papo – Artesanias do livro: encantamento e ancestralidade na cultura de palavras

Com: Yara Fers (BA), Paloma Jorge Amado (BA)

Mediação: Lorena Ribeiro (BA)

• 16h – Sarau



Amadas de Jorge

Movimento Exploesia

3. Sala James Amado



• 18h – Encerramento



A DEFINIR

SESC

07/08 – Quinta-feira

1. Teatro

• 9h – Espetáculo infantil – Histórias do mundão



Com: Chegança Atelier Cultural (BA)

• 11h – Mesa – Larga o doce: trocando ideias sobre leituras

Com: Luiza Meireles (BA), Pretinhas Leitoras – Eduarda Ferreira (RJ) e Helena Ferreira (RJ)

Mediação: Ananda Luz (BA)

• 13h – Mesa – Pelourinho em cena

Com: Poeta com P de preto (BA), Vivian Caroline (BA)

Mediação: Mônica Santana (BA)

• 17h – Mesa – Direito à literatura



Com: Emília Nuñez (BA), Alex Brito (PE)

Mediação: Silvana Oliveira (BA)

• 19h – Mesa – Vozes que emergem: os novos poetas do Prêmio Myriam Fraga



Com: Micheliny Verunschk (PE), Rodrigo Casarin (SP), Marcus Vinícius Rodrigues (BA), Alan Rezende (RJ), Mariana Lima (BA), Francisco Pedrosa (PE)

2. Arena



• 15h – Espetáculo teatral – Remendo Remendó



Com: A Outra Cia. de Teatro (BA)

• 20h30 – Espetáculo literomusical – Coletivo Semiáridas



Com: Coletivo Semiáridas (BA)

08/08 – Sexta-feira

1. Teatro

• 9h – Contação de história infantil – Katendê e o novo Rei



Com: Mário Omar (BA) e Rick Carvalho (BA)

• 11h – Mesa – A quem pertence nossas palavras?

Com: Juão Nyn (CE), Adriana Pesa (BA)

Mediação: Nardele Gomes (BA)

• 13h – Mesa – Caminhos da crônica: olhares cotidianos



Com: Clarindo Silva (BA), Ana Elisa Ribeiro (MG)

Mediação: Silvana Oliveira (BA)

• 17h – Mesa – Narrativas migrantes: da letra pra cena



Com: Elísio Lopes Jr. (RJ/BA), Edyr Augusto (PA), Mônica Santana (BA)

• 19h – Mesa – Literatura como resistência



Com: Ricardo Maurício Gonzaga (ES), Patrícia Lima (SP)

Mediação: Bruno Machado (BA)

2. Arena



• 16h – Leitura / Slam – Batalha das Quitérias



Com: Lavínia Nascimento Souza (BA), Aliká Ferraz Dorea (BA), Miracleia de Souza Saldanha (BA), Dandara Vale da Cruz (BA)

• 20h30 – Show – Salvaguarda

Com: Cabokaji (BA)

09/08 – Sábado

1. Teatro

• 9h – Mesa – Podcast Angu de Grilo



Com: Flávia Oliveira (RJ) e Isabela Reis (RJ)

Convidado: Lázaro Ramos (BA)

• 13h – Mesa – Realismo fantástico: palavras criadoras de mundos



Com: Isabor Quintiere (PB), João Mendes (BA)

Mediação: Bruno Machado (BA)

• 17h – Mesa – Encontro Poético com Luciene Nascimento e Elinilson Soares



Com: Elinilson Soares (BA) com Lucas Sol (BA), Luciene Nascimento (RJ) com Cíntia Santos (BA)

2. Arena



• 11h – Espetáculo musical infantil – Pé de Ouvido: histórias de bichos traquinas, criaturas malinas e encantados da água doce



Com: Canastra Real (BA)

• 15h – Espetáculo de teatro – Pindorama – antes de chamar Brasil



Com: Aldeia Coletivo (BA)

• 20h30 – Performance literária – Entre rimas e repente: poéticas do cordel



Com: Mazinho – o homem do chapéu (BA), Chico Pedrosa (PB), Izabel Nascimento (SE), Salete Maria (SE)

Mediação: Maviael Melo (BA)

10/08 – Domingo

1. Teatro

• 10h – Contação de histórias infantis – Iroko



Com: Anderson Barreto (RJ) e Raphael Pippa (BA)

• 14h – Mesa – A ficção como narrativa do pertencimento



Com: Micheliny Verunschk (PE), Franklin Carvalho (BA)

Mediação: Nardele Gomes (BA)

• 16h – Aula – Imagens da Branquitude



Com: Lilia M. Schwarcz (SP)

Mediação: Daniel Farias (BA)

2. Arena



• 11h30 – Espetáculo musical infantil – Desconcerto



Com: Musiclauns (BA)

Para conferir a programação da Flipelô na Casa Motiva e Vale do Dendê, Casa das Editoras Baianas, Espaço Infantil Mabel Veloso, Museu Nacional de Enfermagem – MuNEAN, Museu Eugênio Teixeira Leal e Vila Literária, acesse o site oficial do evento e aproveite todas as atividades.