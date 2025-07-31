AGENDA CULTURAL
O que fazer em Salvador: shows, exposições, teatro e mais
Programação cultural de Salvador está recheada de diferentes opções para agradar os mais variados públicos
Por Beatriz Santos
A capital baiana segue pulsando com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.
A lista inclui ainda eventos com desconto exclusivo para assinantes do Clube de Vantagens A TARDE.
Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.
Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas a rock'n'roll.
🎶 MÚSICA
⏭️ Paula Toller traz a turnê 'Amorosa' para Salvador
- Data: 3 de agosto (domingo)
- Abertura dos portões: 17h30
- Início do show: 19h
- Local: Concha Acústica do TCA
- Ingressos: 1º lote - R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia)
- Classificação indicativa: 16 anos
- Vendas: Bilheteria Digital
- Ponto de Vendas: Balcão de Ingressos Bahia, do Shopping Barra, sem adição de taxa de serviço.
⏭️ Oswaldo Montenegro - Celebrando 50 Anos de Estrada
- Data: 2 de Agosto (sábado)
- Horário: 14h00
- Local: Espaço Fábrica Cultural, Salvador - BA
- Ingressos: EntreR$ 40,00 e R$ 155,00
- Vendas: Sympla
⏭️ Samba de Caboclo - Do Rio de Janeiro Para a Ribeira em Salvador
- Data: 2 de Agosto (sábado)
- Horário: 19h00
- Local: Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia
- Ingressos: EntreR$ 180,00 e R$ 90,00
- Vendas: Sympla
- Assinantes do Clube de Vantagens A TARDE aproveitam 40% de desconto
⏭️ Mystifier e Eternal Sacrifice - 16º Festival Bigbands
- Data: 2 de Agosto (sábado)
- Horário: 21h00
- Local: R. Conselheiro Pedro Luiz, 369, Salvador - BA
- Ingressos: EntreR$ 50,00 e R$ 80,00
- Vendas: Sympla
⏭️ Moa Ambesa no Beco das Artes - Reggae
- Data: 2 de Agosto (sábado)
- Horário: 21h00
- Local: Beco das Artes, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 20,00
- Vendas: Sympla
⏭️ Lais canta Elis Regina
- Data: 2 de Agosto (sábado)
- Horário: 17h00
- Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA
- Ingressos: R$ 40,00
- Vendas: Sympla
⏭️ O Sambinha da Eco: Nada pra Fazer
- Data: 1 de Agosto
- Horário: 20h00
- Local: Ecosquare - Salvador/ BA
- Ingressos: R$ 25,00
- Vendas: TicketMaker
⏭️ Nina Queen no Pelô
- Data: 1 de Agosto
- Horário: 19h00
- Local: Largo Tereza Batista – Salvador/BA
- Atração: Nina Queen, com repertório de pop rock e dance music dos anos 80 e 90
- Ingresso: Gratuito
⏭️ Batatinha – 100 Anos de Samba e Poesia
- Data: 1 de Agosto
- Horário: 20h00
- Local: Largo Quincas Berro D’Água – Salvador/BA
- Atrações: Dody Só (direção e interpretação) e participação especial de Juliana Ribeiro
- Ingresso: Gratuito
⏭️ Workshop com Mestre Memeu
- Datas: 2 e 3 de Agosto
- Horário: 9h00
- Local: Largo Tereza Batista – Salvador/BA
- Atração: Mestre Memeu e 27 percussionistas da Espanha, com foco no samba-reggae
- Ingresso: Gratuito (exclusivo para inscritos)
⏭️ Gerônimo – Matinês Culturais
- Data: 3 de Agosto
- Horário: 15h00
- Local: Largo Pedro Archanjo – Salvador/BA
- Atrações: Gerônimo, Raimundo Sodré, Márcia Freire, Cláudia Cunha
- Abertura: Chiquinho DJ
- Ingresso: Gratuito
⏭️ Samba do Leite
- Data: 3 de Agosto
- Horário: 14h30
- Local: Largo Quincas Berro D’Água – Salvador/BA
- Atração: Roda de samba raiz com músicos locais
- Ingresso: 1 pacote de leite em pó (200g)
⏭️ Harry Tiara – Mistura de Sons
- Data: 3 de Agosto
- Horário: 16h00
- Local: Largo Tereza Batista – Salvador/BA
- Atração: Harry Tiara, com show de axé, pagode e canções românticas
- Ingresso: Gratuito
🎭 TEATRO
⏭️ Espetáculo Koanza: do Senegal ao Curuzu
- Data: 1 e 2 de agosto
- Horário: 20h
- Local: Teatro 2 de Julho
- Ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia)
- Vendas: Sympla
⏭️ Espetáculo Ânima
- Data: 31 de Julho a 3 de Agosto
- Horário: 20h00 (quinta a sábado); 17h00 (domingo)
- Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
- Ingressos: EntreR$ 65,00 e R$ 130,00
- Vendas: Sympla
- Assinantes do Clube de Vantagens A TARDE aproveitam 40% de desconto
⏭️ Espetáculo Agora É Que São Elas
- Data: 1 a 3 de Agosto
- Horário: Sexta e Sábado às 21h00; Sábado às 19h00; Domingo às 18h00 e 20h00
- Local: Teatro Faresi
- Ingressos: EntreR$ 35,00 e R$ 140,00
- Vendas: Sympla
⏭️ Espetáculo O Porteiro - A Comédia
- Data: 2 a 3 de Agosto
- Horário: Sábado às 21h00, Domingo às 20h00
- Local: Teatro Jorge Amado
- Ingressos: EntreR$ 40,00 e R$ 100,00
- Vendas: Sympla
⏭️ Show de Comédia Show
- Data: 2 de Agosto
- Horário: 19h00
- Local: Espaço Boca de Brasa - Cajazeiras
- Ingressos:R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira)
- Vendas: Sympla
⏭️ Espetáculo Sonho de Um Homem Ridículo
- Data: 3 de Agosto
- Horário: 17h00
- Local: Teatro Gamboa Nova, Salvador - BA
- Ingressos:R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira)
- Vendas: Sympla
⏭️ Tiago Santineli em: Anticristo
- Data: 1 de Agosto
- Horário: 19h00 e 21h30
- Local: Teatro Jorge Amado
- Ingressos:R$ 42,50 (meia) e R$ 85,00 (inteira)
- Vendas: Sympla
🎨 EXPOSIÇÃO
⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc
- Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025
- Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)
- Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h
- Entrada: Gratuita
⏭️ Exposição ArtArq
- Exposição: ArtArq – Arquitetos Artistas
- Local: Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador)
- Período de visitação: 19 de julho a 18 de agosto de 2025
- Entrada: Gratuita
⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia
- Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA
- Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro
- Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
- Entrada: Gratuita
- Classificação indicativa: livre
⏭️ Exposição Arquivo J.F.
- Quando: Até 31 de agosto
- Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h
- Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)
🍭 INFANTIL
⏭️ CHAVES: A EXPOSIÇÃO – Última semana em Salvador
- Data: Até domingo, 3 de agosto
- Horários: Terça a sexta-feira: 14h às 21h; Sábado: 13h às 21h; Domingo e feriado: 13h às 20h
- Local: Piso L1 do Salvador Shopping (ao lado da Caixa Econômica)
- Ingressos: R$ 15 (terça a sexta); R$ 25 (sábado, domingo e feriados)
- Classificação indicativa: Livre para todas as idades
⏭️ Uma Aventura Jurássica
- Data: 2 a 3 de Agosto
- Horário: Sábado às 16h00; Domingo às 15h00
- Local: Teatro Jorge Amado
- Ingressos: EntreR$ 50,00 e R$ 100,00
- Vendas: Sympla
➡️ OUTROS
⏭️ Ocupação CBX – 2ª edição
- Quando: 29, 30 e 31 de julho e 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9 10, 13 de agosto.
- Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos.
- Ingressos: Gratuitos ou a preços populares no Sympla
⏭️ Circulô 3.0 – Fórum de Juventudes Negras
- Programação: Oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais, batalhas de rima, sarau, podcast ao vivo, torneio de capoeira e lançamento de plataforma digital
- Tema: “Andar tranquilamente na favela onde eu nasci”
- Quando: 1º e 2 de agosto de 2025 (sexta e sábado)
- Onde: Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Campus Ondina, Salvador (BA)
- Inscrições: Sympla
⏭️ Diálogo da Liderança – Lançamento do livro “O Foco Triplo da Liderança em um Mundo Emergente”
- Autora: Joanna D’Arc Sales
- Data: 31 de julho de 2025
- Horário: 18h30
- Local: Sebrae Costa Azul – Salvador/BA
- Entrada: Gratuita
- Confirmação de presença: No link
⏭️ Planetário e Observatório da UFBA - Sessão AAAB
- Tema da palestra: Desafios das Observações do James Webb para a Cosmologia
- Palestrante: Cássio Pigozzo - Físico pela UFBA, com mestrado e doutorado na área de Teoria de Campos, Gravitação e Cosmologia, e pós doutorado pelo Imperial College London.
- Data: 1 de Agosto
- Horário: 18h40
- Local: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia
- Ingressos:R$ 30,00
- Vendas: Sympla
⏭️ Caminhada Salvador Negra
- Data: 2 de Agosto
- Horário: 09:30h
- Local: Palácio Rio Branco
- Ingressos: Entre R$75 e R$87
- Vendas: Sympla
⏭️ Segunda edição do Clube do Fogo
- Data: 02, 03, 09 e 10 de agosto de 2025
- Horário: Sábados, das 12h às 21h; e aos Domingos, das 12h às 20h
- Local: Estacionamento Externo – L1, Salvador Norte Shopping
- Entrada: Gratuita (sujeito à lotação do espaço)
