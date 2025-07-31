O que fazer em Salvador: shows, exposições, teatro e mais

Agenda Cultural: Paula Toller, Oswaldo Montenegro, e muito mais - Foto: Divulgação

A capital baiana segue pulsando com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.



Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas a rock'n'roll.

🎶 MÚSICA

Salvador está com uma programação recheada para quem ama música | Foto: Divulgação

⏭️ Paula Toller traz a turnê 'Amorosa' para Salvador

Data: 3 de agosto (domingo)

3 de agosto (domingo) Abertura dos portões: 17h30

17h30 Início do show: 19h

19h Local: Concha Acústica do TCA

Concha Acústica do TCA Ingressos: 1º lote - R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia)

1º lote - R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia) Classificação indicativa: 16 anos

16 anos Vendas: Bilheteria Digital

Bilheteria Digital Ponto de Vendas: Balcão de Ingressos Bahia, do Shopping Barra, sem adição de taxa de serviço.

⏭️ Oswaldo Montenegro - Celebrando 50 Anos de Estrada

Data: 2 de Agosto (sábado)

2 de Agosto (sábado) Horário: 14h00

14h00 Local: Espaço Fábrica Cultural, Salvador - BA

Espaço Fábrica Cultural, Salvador - BA Ingressos: Entre R$ 40,00 e R$ 155,00

Entre R$ 40,00 e R$ 155,00 Vendas: Sympla

⏭️ Samba de Caboclo - Do Rio de Janeiro Para a Ribeira em Salvador

Data: 2 de Agosto (sábado)

2 de Agosto (sábado) Horário: 19h00

19h00 Local: Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia

Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia Ingressos: Entre R$ 180,00 e R$ 90,00

Entre R$ 180,00 e R$ 90,00 Vendas: Sympla

⏭️ Mystifier e Eternal Sacrifice - 16º Festival Bigbands

Data: 2 de Agosto (sábado)

2 de Agosto (sábado) Horário: 21h00

21h00 Local: R. Conselheiro Pedro Luiz, 369, Salvador - BA

R. Conselheiro Pedro Luiz, 369, Salvador - BA Ingressos: Entre R$ 50,00 e R$ 80,00

Entre R$ 50,00 e R$ 80,00 Vendas: Sympla

⏭️ Moa Ambesa no Beco das Artes - Reggae

Data: 2 de Agosto (sábado)

2 de Agosto (sábado) Horário: 21h00

21h00 Local: Beco das Artes, Salvador - BA

Beco das Artes, Salvador - BA Ingressos: R$ 20,00

R$ 20,00 Vendas: Sympla

⏭️ Lais canta Elis Regina

Data: 2 de Agosto (sábado)

2 de Agosto (sábado) Horário: 17h00

17h00 Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA

Teatro Gamboa, Salvador - BA Ingressos: R$ 40,00

R$ 40,00 Vendas: Sympla

⏭️ O Sambinha da Eco: Nada pra Fazer

Data: 1 de Agosto

1 de Agosto Horário: 20h00

20h00 Local: Ecosquare - Salvador/ BA

Ingressos: R$ 25,00

Vendas: TicketMaker

⏭️ Nina Queen no Pelô

Data: 1 de Agosto

1 de Agosto Horário: 19h00

19h00 Local: Largo Tereza Batista – Salvador/BA

Largo Tereza Batista – Salvador/BA Atração: Nina Queen, com repertório de pop rock e dance music dos anos 80 e 90

Nina Queen, com repertório de pop rock e dance music dos anos 80 e 90 Ingresso: Gratuito

⏭️ Batatinha – 100 Anos de Samba e Poesia

Data: 1 de Agosto

1 de Agosto Horário: 20h00

20h00 Local: Largo Quincas Berro D’Água – Salvador/BA

Largo Quincas Berro D’Água – Salvador/BA Atrações: Dody Só (direção e interpretação) e participação especial de Juliana Ribeiro

Dody Só (direção e interpretação) e participação especial de Juliana Ribeiro Ingresso: Gratuito

⏭️ Workshop com Mestre Memeu

Datas: 2 e 3 de Agosto

2 e 3 de Agosto Horário: 9h00

9h00 Local: Largo Tereza Batista – Salvador/BA

Largo Tereza Batista – Salvador/BA Atração: Mestre Memeu e 27 percussionistas da Espanha, com foco no samba-reggae

Mestre Memeu e 27 percussionistas da Espanha, com foco no samba-reggae Ingresso: Gratuito (exclusivo para inscritos)

⏭️ Gerônimo – Matinês Culturais

Data: 3 de Agosto

3 de Agosto Horário: 15h00

15h00 Local: Largo Pedro Archanjo – Salvador/BA

Largo Pedro Archanjo – Salvador/BA Atrações: Gerônimo, Raimundo Sodré, Márcia Freire, Cláudia Cunha

Gerônimo, Raimundo Sodré, Márcia Freire, Cláudia Cunha Abertura: Chiquinho DJ

Chiquinho DJ Ingresso: Gratuito

⏭️ Samba do Leite

Data: 3 de Agosto

3 de Agosto Horário: 14h30

14h30 Local: Largo Quincas Berro D’Água – Salvador/BA

Largo Quincas Berro D’Água – Salvador/BA Atração: Roda de samba raiz com músicos locais

Roda de samba raiz com músicos locais Ingresso: 1 pacote de leite em pó (200g)

⏭️ Harry Tiara – Mistura de Sons

Data: 3 de Agosto

3 de Agosto Horário: 16h00

16h00 Local: Largo Tereza Batista – Salvador/BA

Largo Tereza Batista – Salvador/BA Atração: Harry Tiara, com show de axé, pagode e canções românticas

Harry Tiara, com show de axé, pagode e canções românticas Ingresso: Gratuito

🎭 TEATRO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro | Foto: Divulgação

⏭️ Espetáculo Koanza: do Senegal ao Curuzu

Data: 1 e 2 de agosto

1 e 2 de agosto Horário: 20h

20h Local: Teatro 2 de Julho

Teatro 2 de Julho Ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia)

R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Ânima

Data: 31 de Julho a 3 de Agosto

31 de Julho a 3 de Agosto Horário: 20h00 (quinta a sábado); 17h00 (domingo)

20h00 (quinta a sábado); 17h00 (domingo) Local: Teatro Sesc Casa do Comércio

Teatro Sesc Casa do Comércio Ingressos: Entre R$ 65,00 e R$ 130,00

Entre R$ 65,00 e R$ 130,00 Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Agora É Que São Elas

Data: 1 a 3 de Agosto

1 a 3 de Agosto Horário: Sexta e Sábado às 21h00; Sábado às 19h00; Domingo às 18h00 e 20h00

Sexta e Sábado às 21h00; Sábado às 19h00; Domingo às 18h00 e 20h00 Local: Teatro Faresi

Teatro Faresi Ingressos: Entre R$ 35,00 e R$ 140,00

Entre R$ 35,00 e R$ 140,00 Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo O Porteiro - A Comédia

Data: 2 a 3 de Agosto

2 a 3 de Agosto Horário: Sábado às 21h00, Domingo às 20h00

Sábado às 21h00, Domingo às 20h00 Local: Teatro Jorge Amado

Teatro Jorge Amado Ingressos: Entre R$ 40,00 e R$ 100,00

Entre R$ 40,00 e R$ 100,00 Vendas: Sympla

⏭️ Show de Comédia Show

Data: 2 de Agosto

2 de Agosto Horário: 19h00

19h00 Local: Espaço Boca de Brasa - Cajazeiras

Espaço Boca de Brasa - Cajazeiras Ingressos: R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira)

R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Sonho de Um Homem Ridículo

Data: 3 de Agosto

3 de Agosto Horário: 17h00

17h00 Local: Teatro Gamboa Nova, Salvador - BA

Teatro Gamboa Nova, Salvador - BA Ingressos: R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira)

R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira) Vendas: Sympla

⏭️ Tiago Santineli em: Anticristo

Data: 1 de Agosto

1 de Agosto Horário: 19h00 e 21h30

19h00 e 21h30 Local: Teatro Jorge Amado

Ingressos: R$ 42,50 (meia) e R$ 85,00 (inteira)

R$ 42,50 (meia) e R$ 85,00 (inteira) Vendas: Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte | Foto: Divulgação

⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025

a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025 Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)

Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA) Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h

Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição ArtArq

Exposição: ArtArq – Arquitetos Artistas

ArtArq – Arquitetos Artistas Local: Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador)

Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador) Período de visitação: 19 de julho a 18 de agosto de 2025

19 de julho a 18 de agosto de 2025 Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA

Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro

de 24 de julho a 02 de novembro Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30

terça a domingo, das 9h às 17h30 Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação indicativa : livre

⏭️ Exposição Arquivo J.F.

Quando: Até 31 de agosto

Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h

Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)

🍭 INFANTIL

Salvador também conta com uma programação para as crianças | Foto: Divulgação

⏭️ CHAVES: A EXPOSIÇÃO – Última semana em Salvador

Data: Até domingo, 3 de agosto

Até domingo, 3 de agosto Horários: Terça a sexta-feira: 14h às 21h; Sábado: 13h às 21h; Domingo e feriado: 13h às 20h

Local: Piso L1 do Salvador Shopping (ao lado da Caixa Econômica)

Piso L1 do Salvador Shopping (ao lado da Caixa Econômica) Ingressos: R$ 15 (terça a sexta); R$ 25 (sábado, domingo e feriados)

Classificação indicativa: Livre para todas as idades

⏭️ Uma Aventura Jurássica

Data: 2 a 3 de Agosto

2 a 3 de Agosto Horário: Sábado às 16h00; Domingo às 15h00

Sábado às 16h00; Domingo às 15h00 Local: Teatro Jorge Amado

Teatro Jorge Amado Ingressos: Entre R$ 50,00 e R$ 100,00

Entre R$ 50,00 e R$ 100,00 Vendas: Sympla

➡️ OUTROS

⏭️ Ocupação CBX – 2ª edição

Quando: 29, 30 e 31 de julho e 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9 10, 13 de agosto.

29, 30 e 31 de julho e 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9 10, 13 de agosto. Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos.

Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos. Ingressos: Gratuitos ou a preços populares no Sympla

⏭️ Circulô 3.0 – Fórum de Juventudes Negras

Programação: Oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais, batalhas de rima, sarau, podcast ao vivo, torneio de capoeira e lançamento de plataforma digital

Oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais, batalhas de rima, sarau, podcast ao vivo, torneio de capoeira e lançamento de plataforma digital Tema: “Andar tranquilamente na favela onde eu nasci”

“Andar tranquilamente na favela onde eu nasci” Quando: 1º e 2 de agosto de 2025 (sexta e sábado)

1º e 2 de agosto de 2025 (sexta e sábado) Onde: Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Campus Ondina, Salvador (BA)

Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Campus Ondina, Salvador (BA) Inscrições: Sympla

⏭️ Diálogo da Liderança – Lançamento do livro “O Foco Triplo da Liderança em um Mundo Emergente”

Autora: Joanna D’Arc Sales

Joanna D’Arc Sales Data: 31 de julho de 2025

31 de julho de 2025 Horário: 18h30

18h30 Local: Sebrae Costa Azul – Salvador/BA

Sebrae Costa Azul – Salvador/BA Entrada: Gratuita

Gratuita Confirmação de presença: No link

⏭️ Planetário e Observatório da UFBA - Sessão AAAB

Tema da palestra: Desafios das Observações do James Webb para a Cosmologia

Desafios das Observações do James Webb para a Cosmologia Palestrante: Cássio Pigozzo - Físico pela UFBA, com mestrado e doutorado na área de Teoria de Campos, Gravitação e Cosmologia, e pós doutorado pelo Imperial College London.

Data: 1 de Agosto

Horário: 18h40

18h40 Local: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia

Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia Ingressos: R$ 30,00

R$ 30,00 Vendas: Sympla

⏭️ Caminhada Salvador Negra

Data: 2 de Agosto

2 de Agosto Horário: 09:30h

09:30h Local: Palácio Rio Branco

Palácio Rio Branco Ingressos: Entre R$75 e R$87

Entre R$75 e R$87 Vendas: Sympla

