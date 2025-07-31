Menu
HOME > CULTURA
AGENDA CULTURAL

O que fazer em Salvador: shows, exposições, teatro e mais

Programação cultural de Salvador está recheada de diferentes opções para agradar os mais variados públicos

Por Beatriz Santos

31/07/2025 - 7:00 h | Atualizada em 01/08/2025 - 9:24
Agenda Cultural: Paula Toller, Oswaldo Montenegro, e muito mais
A capital baiana segue pulsando com uma programação cultural diversa e cheia de opções para todos os gostos neste fim de semana. De grandes shows e espetáculos teatrais a exposições de arte, atividades infantis e eventos ao ar livre, Salvador oferece experiências que unem entretenimento, cultura e lazer em diferentes pontos da cidade.

A lista inclui ainda eventos com desconto exclusivo para assinantes do Clube de Vantagens A TARDE.

Leia Também:

Corpo, clima e memória: novo livro de Fernando Peres é retrato do tempo
IX Edição da Felisquié será lançada em Salvador
Daniela Mercury e Maria Bethânia recebem mais alta honraria da Bahia

Para quem curte música ao vivo, há desde apresentações intimistas em espaços culturais até grandes encontros nos palcos da cidade. O teatro também marca presença com peças que vão do humor ao drama, passando por montagens autorais e clássicos revisitados.

Ainda não sabe o que fazer em Salvador neste final de semana? A agenda cultural do Portal A TARDE te ajuda! Confira a lista de eventos que vão desde sambas a rock'n'roll.

🎶 MÚSICA

Salvador está com uma programação recheada para quem ama música
⏭️ Paula Toller traz a turnê 'Amorosa' para Salvador

  • Data: 3 de agosto (domingo)
  • Abertura dos portões: 17h30
  • Início do show: 19h
  • Local: Concha Acústica do TCA
  • Ingressos: 1º lote - R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia)
  • Classificação indicativa: 16 anos
  • Vendas: Bilheteria Digital
  • Ponto de Vendas: Balcão de Ingressos Bahia, do Shopping Barra, sem adição de taxa de serviço.

⏭️ Oswaldo Montenegro - Celebrando 50 Anos de Estrada

  • Data: 2 de Agosto (sábado)
  • Horário: 14h00
  • Local: Espaço Fábrica Cultural, Salvador - BA
  • Ingressos: EntreR$ 40,00 e R$ 155,00
  • Vendas: Sympla

⏭️ Samba de Caboclo - Do Rio de Janeiro Para a Ribeira em Salvador

  • Data: 2 de Agosto (sábado)
  • Horário: 19h00
  • Local: Concha Acústica - Largo do Campo Grande, Salvador - Bahia
  • Ingressos: EntreR$ 180,00 e R$ 90,00
  • Vendas: Sympla
  • Assinantes do Clube de Vantagens A TARDE aproveitam 40% de desconto

⏭️ Mystifier e Eternal Sacrifice - 16º Festival Bigbands

  • Data: 2 de Agosto (sábado)
  • Horário: 21h00
  • Local: R. Conselheiro Pedro Luiz, 369, Salvador - BA
  • Ingressos: EntreR$ 50,00 e R$ 80,00
  • Vendas: Sympla

⏭️ Moa Ambesa no Beco das Artes - Reggae

  • Data: 2 de Agosto (sábado)
  • Horário: 21h00
  • Local: Beco das Artes, Salvador - BA
  • Ingressos: R$ 20,00
  • Vendas: Sympla

⏭️ Lais canta Elis Regina

  • Data: 2 de Agosto (sábado)
  • Horário: 17h00
  • Local: Teatro Gamboa, Salvador - BA
  • Ingressos: R$ 40,00
  • Vendas: Sympla

⏭️ O Sambinha da Eco: Nada pra Fazer

  • Data: 1 de Agosto
  • Horário: 20h00
  • Local: Ecosquare - Salvador/ BA
  • Ingressos: R$ 25,00
  • Vendas: TicketMaker

⏭️ Nina Queen no Pelô

  • Data: 1 de Agosto
  • Horário: 19h00
  • Local: Largo Tereza Batista – Salvador/BA
  • Atração: Nina Queen, com repertório de pop rock e dance music dos anos 80 e 90
  • Ingresso: Gratuito

⏭️ Batatinha – 100 Anos de Samba e Poesia

  • Data: 1 de Agosto
  • Horário: 20h00
  • Local: Largo Quincas Berro D’Água – Salvador/BA
  • Atrações: Dody Só (direção e interpretação) e participação especial de Juliana Ribeiro
  • Ingresso: Gratuito

⏭️ Workshop com Mestre Memeu

  • Datas: 2 e 3 de Agosto
  • Horário: 9h00
  • Local: Largo Tereza Batista – Salvador/BA
  • Atração: Mestre Memeu e 27 percussionistas da Espanha, com foco no samba-reggae
  • Ingresso: Gratuito (exclusivo para inscritos)

⏭️ Gerônimo – Matinês Culturais

  • Data: 3 de Agosto
  • Horário: 15h00
  • Local: Largo Pedro Archanjo – Salvador/BA
  • Atrações: Gerônimo, Raimundo Sodré, Márcia Freire, Cláudia Cunha
  • Abertura: Chiquinho DJ
  • Ingresso: Gratuito

⏭️ Samba do Leite

  • Data: 3 de Agosto
  • Horário: 14h30
  • Local: Largo Quincas Berro D’Água – Salvador/BA
  • Atração: Roda de samba raiz com músicos locais
  • Ingresso: 1 pacote de leite em pó (200g)

⏭️ Harry Tiara – Mistura de Sons

  • Data: 3 de Agosto
  • Horário: 16h00
  • Local: Largo Tereza Batista – Salvador/BA
  • Atração: Harry Tiara, com show de axé, pagode e canções românticas
  • Ingresso: Gratuito

🎭 TEATRO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama teatro
⏭️ Espetáculo Koanza: do Senegal ao Curuzu

  • Data: 1 e 2 de agosto
  • Horário: 20h
  • Local: Teatro 2 de Julho
  • Ingressos: R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Ânima

  • Data: 31 de Julho a 3 de Agosto
  • Horário: 20h00 (quinta a sábado); 17h00 (domingo)
  • Local: Teatro Sesc Casa do Comércio
  • Ingressos: EntreR$ 65,00 e R$ 130,00
  • Vendas: Sympla
  • Assinantes do Clube de Vantagens A TARDE aproveitam 40% de desconto

⏭️ Espetáculo Agora É Que São Elas

  • Data: 1 a 3 de Agosto
  • Horário: Sexta e Sábado às 21h00; Sábado às 19h00; Domingo às 18h00 e 20h00
  • Local: Teatro Faresi
  • Ingressos: EntreR$ 35,00 e R$ 140,00
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo O Porteiro - A Comédia

  • Data: 2 a 3 de Agosto
  • Horário: Sábado às 21h00, Domingo às 20h00
  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Ingressos: EntreR$ 40,00 e R$ 100,00
  • Vendas: Sympla

⏭️ Show de Comédia Show

  • Data: 2 de Agosto
  • Horário: 19h00
  • Local: Espaço Boca de Brasa - Cajazeiras
  • Ingressos:R$ 25,00 (meia) e R$ 50,00 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Espetáculo Sonho de Um Homem Ridículo

  • Data: 3 de Agosto
  • Horário: 17h00
  • Local: Teatro Gamboa Nova, Salvador - BA
  • Ingressos:R$ 20,00 (meia) e R$ 40,00 (inteira)
  • Vendas: Sympla

⏭️ Tiago Santineli em: Anticristo

  • Data: 1 de Agosto
  • Horário: 19h00 e 21h30
  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Ingressos:R$ 42,50 (meia) e R$ 85,00 (inteira)
  • Vendas: Sympla

🎨 EXPOSIÇÃO

Salvador está com uma programação recheada para quem ama arte
⏭️ Exposição Ele é Xangô - Nos Terreiros do Candomblé em Salvador, do fotógrafo e artista visual Iuri Marc

  • Quando: a partir das 11h do dia 02 de agosto a outubro de 2025
  • Local: Casa do Benin – Rua Pe Agostinho Gomes, 17 | Pelourinho, Salvador (BA)
  • Horários de Visitação: Terça a Sexta, das 10h às 17h; Sábados, das 09h às 16h
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição ArtArq

  • Exposição: ArtArq – Arquitetos Artistas
  • Local: Faculdade de Arquitetura da UFBA (Rua Caetano Moura, 121 – Federação, Salvador)
  • Período de visitação: 19 de julho a 18 de agosto de 2025
  • Entrada: Gratuita

⏭️ Exposição Mario Cravo Neto: Sob o Sol da Bahia

  • Local: Rua Carlos Gomes, 57, Centro – Salvador/BA 
  • Período de visitação: de 24 de julho a 02 de novembro 
  • Horário: terça a domingo, das 9h às 17h30
  •  Entrada: Gratuita
  •  Classificação indicativa: livre

⏭️ Exposição Arquivo J.F.

  • Quando: Até 31 de agosto
  • Visitação: Quarta a sexta, das 14h às 19h | Sábados e domingos, das 13h às 17h
  • Onde: Galeria Jayme Fygura, Teatro Gamboa – Rua Direita de Santo Antônio, 135, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador (BA)

🍭 INFANTIL

Salvador também conta com uma programação para as crianças
⏭️ CHAVES: A EXPOSIÇÃO – Última semana em Salvador

  • Data: Até domingo, 3 de agosto
  • Horários: Terça a sexta-feira: 14h às 21h; Sábado: 13h às 21h; Domingo e feriado: 13h às 20h
  • Local: Piso L1 do Salvador Shopping (ao lado da Caixa Econômica)
  • Ingressos: R$ 15 (terça a sexta); R$ 25 (sábado, domingo e feriados)
  • Classificação indicativa: Livre para todas as idades

⏭️ Uma Aventura Jurássica

  • Data: 2 a 3 de Agosto
  • Horário: Sábado às 16h00; Domingo às 15h00
  • Local: Teatro Jorge Amado
  • Ingressos: EntreR$ 50,00 e R$ 100,00
  • Vendas: Sympla

➡️ OUTROS

⏭️ Ocupação CBX – 2ª edição

  • Quando: 29, 30 e 31 de julho e 1, 2, 3, 5, 6 7, 8, 9 10, 13 de agosto.
  • Onde: Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos.
  • Ingressos: Gratuitos ou a preços populares no Sympla

⏭️ Circulô 3.0 – Fórum de Juventudes Negras

  • Programação: Oficinas, rodas de conversa, apresentações culturais, batalhas de rima, sarau, podcast ao vivo, torneio de capoeira e lançamento de plataforma digital
  • Tema: “Andar tranquilamente na favela onde eu nasci”
  • Quando: 1º e 2 de agosto de 2025 (sexta e sábado)
  • Onde: Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Campus Ondina, Salvador (BA)
  • Inscrições: Sympla

⏭️ Diálogo da Liderança – Lançamento do livro “O Foco Triplo da Liderança em um Mundo Emergente”

  • Autora: Joanna D’Arc Sales
  • Data: 31 de julho de 2025
  • Horário: 18h30
  • Local: Sebrae Costa Azul – Salvador/BA
  • Entrada: Gratuita
  • Confirmação de presença: No link

⏭️ Planetário e Observatório da UFBA - Sessão AAAB

  • Tema da palestra: Desafios das Observações do James Webb para a Cosmologia
  • Palestrante: Cássio Pigozzo - Físico pela UFBA, com mestrado e doutorado na área de Teoria de Campos, Gravitação e Cosmologia, e pós doutorado pelo Imperial College London.
  • Data: 1 de Agosto
  • Horário: 18h40
  • Local: Planetário e Observatório da UFBA - Universidade Federal da Bahia
  • Ingressos:R$ 30,00
  • Vendas: Sympla

⏭️ Caminhada Salvador Negra

  • Data: 2 de Agosto
  • Horário: 09:30h
  • Local: Palácio Rio Branco
  • Ingressos: Entre R$75 e R$87
  • Vendas: Sympla

⏭️ Segunda edição do Clube do Fogo

  • Data: 02, 03, 09 e 10 de agosto de 2025
  • Horário: Sábados, das 12h às 21h; e aos Domingos, das 12h às 20h
  • Local: Estacionamento Externo – L1, Salvador Norte Shopping
  • Entrada: Gratuita (sujeito à lotação do espaço)

x