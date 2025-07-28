Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Daniela Mercury e Maria Bethânia recebem mais alta honraria da Bahia

Ordem 2 de Julho reconhece personalidades com contribuição relevante para a cultura e a história do Estado

Por Flávia Requião

28/07/2025 - 9:42 h
Daniela Mercury no Campo Grande
Daniela Mercury no Campo Grande -

As cantoras Daniela Mercury, Maria Bethânia e outras personalidades serão contempladas com o Grão-Mestre da Ordem 2 de Julho - Libertadores da Bahia, a mais alta honraria do Estado.

No Grau de Comendador – autoridades e altas personalidades, civis, militares e religiosas, nacionais e internacionais, com relevantes serviços prestados ao Estado da Bahia e Brasil – também vão receber o cantor Adelmário Coelho, o ex-prefeito Edvaldo Brito e o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Antonio Ricardo Alvarez Alban.

A honraria foi instituída pela Lei nº 11.902, de 20 de abril de 2010, em homenagem à consolidação da Independência do Brasil na Bahia.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi a primeira personalidade homenageada com o mais alto grau do título, a Grã-Cruz, entregue pelo governador Jaques Wagner, no dia 22 de julho de 2010.

A Ordem 2 de Julho é simbolizada por uma medalha, dividida em seus três graus de importância: Grã-Cruz, Comendador e Cavaleiro. O Grão-Mestre da Ordem é o governador Jerônimo Rodrigues.

Medalha

O 2 de Julho é considerado o dia da Independência do Brasil na Bahia. Os conflitos ocorreram entre fevereiro de 1822 até 2 de julho de 1823. Nessa data, se consolidou a Independência do país, quando as tropas brasileiras venceram os portugueses e concluíram a separação definitiva do Brasil do domínio lusitano.

x