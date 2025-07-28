Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇAS

“Número 2” da Seap é exonerado após crise no sistema prisional da Bahia

Atual secretário, José Castro se mantém no cargo apesar da turbulência na pasta

Por Anderson Ramos

28/07/2025 - 8:33 h | Atualizada em 28/07/2025 - 10:02
Alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) passa por mudanças
Alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) passa por mudanças -

O governador Jerônimo Rodrigues promoveu importantes mudanças no alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) no último final de semana.

Considerado o “número 2” da pasta, Luciano Teixeira Viana foi exonerado da chefia da Superintendência de Gestão Prisional (SGP). Em seu lugar entrou o ex-diretor da Cadeia Pública de Salvador, Luiz Cláudio Santos da Silva.

Leia Também:

Força Penal Nacional é acionada para atuar no Presídio de Eunápolis
Fugitivos de presídio baiano foram presos por homicídio, estupro e tráfico
Traficantes são transferidos para presídios em Barreiras e Salvador

A diretoria da SGP também foi modificada. Sai Alan Vitor da Silva Santos e entra Archimedes Benício Leite Neto, ex-diretor do Conjunto Penal de Juazeiro.

O Sindicato dos Policiais Penais e Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINPPSPEB) se manifestou e ressaltou o fato de que os nomeados também são policiais penais e vão contar com o apoio da categoria.

“Estes profissionais, oriundos da própria categoria, têm um papel estratégico e de grande responsabilidade. A categoria espera deles o mesmo empenho, dedicação e compromisso com a gestão eficiente que os colegas que os antecederam demonstraram”, comunicou o Sindicato em nota.

O atual secretário da Seap, José Castro, se mantém no cargo, apesar da turbulência na pasta.

Crise

O sistema prisional baiano passa por uma crise por conta de uma série de fugas nos últimos meses. A de maior repercussão aconteceu em dezembro de 2024, quando 16 detentos conseguiram escapar do Conjunto Penal de Eunápolis.

Em março deste ano, o interno Edvaldo Firmo Dias, 50 anos, aproveitou falhas na segurança do Complexo Penitenciário da Mata Escura e escapou.

A última fuga aconteceu no dia 7 de julho, no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Quatro detentos cavaram um buraco na parede da cela que dava acesso ao exterior da unidade prisional e evadiram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

exonerações Seap Superintendência de Gestão Prisional

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) passa por mudanças
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) passa por mudanças
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) passa por mudanças
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) passa por mudanças
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x