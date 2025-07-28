“Número 2” da Seap é exonerado após crise no sistema prisional da Bahia

Alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) passa por mudanças - Foto: Uendel Galther / AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues promoveu importantes mudanças no alto escalão da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) no último final de semana.

Considerado o “número 2” da pasta, Luciano Teixeira Viana foi exonerado da chefia da Superintendência de Gestão Prisional (SGP). Em seu lugar entrou o ex-diretor da Cadeia Pública de Salvador, Luiz Cláudio Santos da Silva.

A diretoria da SGP também foi modificada. Sai Alan Vitor da Silva Santos e entra Archimedes Benício Leite Neto, ex-diretor do Conjunto Penal de Juazeiro.

O Sindicato dos Policiais Penais e Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINPPSPEB) se manifestou e ressaltou o fato de que os nomeados também são policiais penais e vão contar com o apoio da categoria.

“Estes profissionais, oriundos da própria categoria, têm um papel estratégico e de grande responsabilidade. A categoria espera deles o mesmo empenho, dedicação e compromisso com a gestão eficiente que os colegas que os antecederam demonstraram”, comunicou o Sindicato em nota.

O atual secretário da Seap, José Castro, se mantém no cargo, apesar da turbulência na pasta.

Crise

O sistema prisional baiano passa por uma crise por conta de uma série de fugas nos últimos meses. A de maior repercussão aconteceu em dezembro de 2024, quando 16 detentos conseguiram escapar do Conjunto Penal de Eunápolis.

Em março deste ano, o interno Edvaldo Firmo Dias, 50 anos, aproveitou falhas na segurança do Complexo Penitenciário da Mata Escura e escapou.

A última fuga aconteceu no dia 7 de julho, no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Quatro detentos cavaram um buraco na parede da cela que dava acesso ao exterior da unidade prisional e evadiram.