ROTA GASTRONÔMICA AMADOS SABORES
Flipelô terá pratos com personagens de Dias Gomes
Rota Gastronômica Amados Sabores terá como tema ‘Novela na Mesa’
Por Edvaldo Sales
A Rota Gastronômica Amados Sabores, que nesta edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) tem como tema ‘Novela na Mesa’, vai oferecer uma experiência culinária com pratos que levam nomes dos personagens do escritor e dramaturgo baiano Dias Gomes, homenageado do evento, será realizado de 6 a 10 de agosto, com uma programação diversa e 100% gratuita,
Restaurantes, bares, sorveterias e cafeterias do Pelourinho, Saúde e Santo Antônio Além do Carmo participam da rota com pratos, sobremesas e drinks criados exclusivamente para a Flipelô. Ao todo, 38 estabelecimentos comerciais participam da rota gastronômica Amados Sabores, que vai de 7 a 10 de agosto, com pratos que misturam criatividade, literatura e memória.
As opções incluem feijoadas, moquecas, sorvetes artesanais, drinks autorais e muito mais, com preços limitados até R$99, oferecendo ao público uma verdadeira viagem gastronômica com sotaque baiano e alma brasileira.
Veja a lista completa dos estabelecimentos, o que será servido e o preço:
- A Mulherada Café (Rua Direita de Santo Antônio, 77 – Santo Antônio Além do Carmo), Risoleta – Mini-torta de carne seca com banana da terra caramelizada + cappuccino | R$ 30
- Alaíde do Feijão (Rua Alaíde do Feijão, 26 – Pelourinho), Zé do Burro – Feijoada preta com arroz, salada e farofa | R$ 70
- Antique Bistrô (Rua do Carmo, 6 – Santo Antônio Além do Carmo), Dona Pupú – Costela defumada com arroz cremoso de limão siciliano | R$ 79,90
- Axego (Rua J. Castro Rabelo, 16 – Pelourinho), Professor Astromar – Arroz de Hauçá com salada vinagrete e farofa | R$ 89,00
- Bar do Lula (Rua Direita do Santo Antônio, 01 – Santo Antônio Além do Carmo), Marcina – Escondidinho de fumeiro com banana da terra e queijo coalho maçaricado | R$ 63
- Bar e Restaurante Comida Caseira (Ladeira de São Miguel, 07 – Pelourinho), Toninho Jiló – Pernil ao molho de maracujá com tropeiro e farofa de banana | R$ 49,90
- Bar e Restaurante Ulisses (Rua Direita do Santo Antônio, 541 – Santo Antônio Além do Carmo), Dona Redonda – Medalhão paulista com purê de batata-doce e azeite de ervas | R$ 65
- Bistrô Negreiros (Rua do Alvo, 10 – Largo da Saúde), Odorico Paraguassú – Spaghetti com frutos do mar | R$ 52,90
- Boteco do Pelourinho (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 5 – Pelourinho), Roque Santeiro – Carne do sol com queijo coalho, arroz e vinagrete | R$ 79,90
- Boteco do Viajante (Rua Maciel de Baixo, 15 – Pelourinho), Mestre Coca – Peixe na folha de bananeira com arroz de coco e vinagrete de banana | R$ 62
- Café e Cana (Rua do Carmo, 25 – Santo Antônio Além do Carmo), Dedé Cospe Rima – Drink de cachaça bálsamo com jenipapo, limão e rapadura | R$ 30
- Cais do Porto (Rua dos Carvões, 97 – Santo Antônio Além do Carmo), Padre Albano – Filé de atum com purê de batata e manteiga de sururu | R$ 39
- Cajueiro (Rua Alaíde do Feijão, 18 – Pelourinho), Zé das Medalhas – Medalhão de filé ao molho madeira com macarrão e salada | R$ 63,90
- Cantina da Lua (Praça 15 de Novembro, 2 – Terreiro de Jesus), Dona Pombinha – Moqueca de coco verde com pirão, farofa de azeite e arroz | R$ 59
- Cantinho Legal (Praça da Sé, 18 – Pelourinho), Beato Salú – Bobó de camarão com farofa crocante de banana da terra | R$ 99,90
- CGC Restaurante (Rua do Bispo, 5 – Praça da Sé), Dirceu Borboleta – Carne do sol com purê de banana da terra | R$ 56
- Chocolates Marrom Marfim (Rua Gregório de Matos, 17 – Pelourinho), Poeta – Tapioca de fumeiro com licor de doce de leite | R$ 52
- Cuco Bistrô (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 6 – Pelourinho), Padre Hipólito – Rabada desfiada com creme de queijo, arroz e batata palha | R$ 99
- Dona Pimenta (Rua Maciel de Baixo, 55 – Pelourinho), Delegada Donana Medrado – Moqueca de camarão. Acompanhamentos: arroz; farofa; e vinagrete | R$ 59,90
- É Um Bar! (Rua Direita do Santo Antônio, 122 – Santo Antônio Além do Carmo), Dona Fifi – Língua no vinho tinto com purê de abóbora e furikake artesanal | R$ 52
- Fera Restaurante (Rua Direita do Santo Antônio, 112 – Santo Antônio Além do Carmo), João Gibão – Linguiça apimentada com farofa crocante e pão artesanal | R$ 59,90
- Kilimanjaro (Largo Pedro Arcanjo – Pelourinho), Maestro Totó – Escondidinho de carne seca com ceviche de manga e arroz | R$ 60
- La Lupa (Rua Direita do Santo Antônio, 491 – Santo Antônio Além do Carmo), Toninho das Couves – Costelinha suína agridoce com farofa de couve | R$ 55
- Maná Restaurante (Rua Alaíde do Feijão – Pelourinho), Delegado Feijó – Escondidinho de carne seca com arroz branco | R$ 79,90
- Maria Mata Moura (Rua Ordem Terceira, 8 – Pelourinho), Matilde – Salmão grelhado ao molho de mostarda e mel com tagliatelle verde | R$ 99,90
- Maron Bistrô (Rua Direita do Santo Antônio, 500 – Santo Antônio Além do Carmo), Bitela – Arroz “bem amado” com farofa Dias Gomes e proteína da casa | R$ 68
- O Coliseu (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 9 – Pelourinho), João Ligeiro – Bacalhau desfiado com arroz, batata e legumes | R$ 99
- Odoyá (Largo do Cruzeiro de São Francisco, 1 – Pelourinho), Navalhada – Carne do sol com purê de aipim e baião de dois | R$ 88
- Ó Pai, Ó (Largo Terreiro de Jesus, 4 – Pelourinho), Coronel Zico Rosado – Tilápia empanada com camarão ao molho de coco e curry | R$ 59
- Pelô Bistrô (Rua das Portas do Carmo, 6 – Pelourinho – Hotel Casa do Amarelindo), Zé Maria – Risoto de abóbora com queijo coalho | R$ 78
- Ponto Vital (Rua Alaíde do Feijão, 23 – Pelourinho), Nezinho do Jegue – Moqueca de maturi com feijão fradinho e farofa de cana | R$ 79,90
- Poró Restaurante e Bar (Rua Direita do Santo Antônio, 445 – Santo Antônio Além do Carmo), Bonitão – Cubos de peixe no molho cítrico com arroz biru biru | R$ 47
- Portal do Pelô (Rua das Portas do Carmo, 33 – Pelourinho), Irmãs Cajazeiras – Filé de peixe ao molho de camarão com arroz e purê | R$ 49,99
- Rango Vegan (Rua Direita do Santo Antônio, 466 – Santo Antônio Além do Carmo), Prefeito Florindo – Creme de ervilha com batata doce e pesto de rúcula | R$ 24,90
- Subway Pelourinho (Praça da Sé – Pelourinho), Nicolau – Sanduíche de frango teriyaki com acompanhamento | R$ 36,50
- Tropicália Gelato & Caffè (Rua da Misericórdia, 7, loja 3 – Pelourinho), Stella – Torta de chocolate com maracujá e gelato | R$ 38
- Uauá (Rua Maciel de Baixo, 36 – 1° andar – Pelourinho), Cego Geremias – Escondidinho de camarão com queijo coalho maçaricado | R$ 70
- Zanzibar (Rua Direita do Santo Antônio, 608 – Santo Antônio Além do Carmo), Zeca Diabo – Camarão ao molho de alho com farofa d’água | R$ 80
