Flipelô terá pratos com personagens de Dias Gomes

Rota Gastronômica Amados Sabores - Foto: Divulgação

A Rota Gastronômica Amados Sabores, que nesta edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) tem como tema ‘Novela na Mesa’, vai oferecer uma experiência culinária com pratos que levam nomes dos personagens do escritor e dramaturgo baiano Dias Gomes, homenageado do evento, será realizado de 6 a 10 de agosto, com uma programação diversa e 100% gratuita,

Restaurantes, bares, sorveterias e cafeterias do Pelourinho, Saúde e Santo Antônio Além do Carmo participam da rota com pratos, sobremesas e drinks criados exclusivamente para a Flipelô. Ao todo, 38 estabelecimentos comerciais participam da rota gastronômica Amados Sabores, que vai de 7 a 10 de agosto, com pratos que misturam criatividade, literatura e memória.

As opções incluem feijoadas, moquecas, sorvetes artesanais, drinks autorais e muito mais, com preços limitados até R$99, oferecendo ao público uma verdadeira viagem gastronômica com sotaque baiano e alma brasileira.

Veja a lista completa dos estabelecimentos, o que será servido e o preço: