LITERATURA

Ravi, o Ursinho Arco-Íris: literatura infantil, diversidade e inclusão

Livro infantil celebra diversidade com acessibilidade em Libras

Por Andrêzza Moura

06/08/2025 - 19:58 h | Atualizada em 06/08/2025 - 22:46
Lançamento acontece na sexta-feira, 8, às 14h30, no Espaço Infantil Mabel Velloso, na Praça das Artes
O escritor e professor de Letras da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Nilton Milanez, lança seu primeiro livro infantil, 'Ravi, o Ursinho Arco-Íris', durante a Flipelô 2025. A obra, que aborda temas delicados como bullying, homofobia e diversidade entre crianças, também promove a inclusão de crianças surdas com acessibilidade em Libras.

O livro, além do português, também tem tradução para o inglês e o francês e busca apresentar os sentidos da palavra 'gay', estimulando o diálogo sobre diversidade, afetos e respeito às diferenças. Segundo o autor, refletir sobre o significado das palavras pode ajudar as crianças a compreender e lidar com os sentimentos difíceis.

Além do português, Ravi, o Ursinho Arco-Íris, tem tradução para o inglês e o francês
“A realidade apresenta fraturas em relação aos comportamentos, aos corpos e aos afetos, por meio de palavras que produzem angústias nas crianças. Conversar sobre o sentido das palavras é uma forma de a criança simbolizar esses sentimentos e encontrar conforto na literatura”, explica Milanez.

Acessibilidade e programação especial

O lançamento acontece nessa sexta-feira, 8, às 14h30, no Espaço Infantil Mabel Velloso, na Praça das Artes, no Pelourinho. A programação contará com contação de história teatralizada, música e interpretação em Libras, tornando o evento acessível e acolhedor para crianças surdas e seus familiares. A interpretação em Libras será realizada pela Professora Mileide Santos Leite, do Instituto Federal da Bahia (IFBA).

Além da contação ao vivo, haverá também exibição contínua da animação de Ravi com tradução em Libras. A animação está disponível gratuitamente no YouTube em três idiomas: português, inglês e espanhol, ampliando o alcance da obra para diferentes públicos e contextos educativos.

Literatura e inclusão como prática educativa

A iniciativa reforça a importância da representatividade e da inclusão na literatura infantil, aproximando crianças de temas fundamentais à formação cidadã e ao respeito à diversidade. O evento convida o público a refletir sobre o impacto das palavras e das atitudes desde a infância, utilizando a arte e a literatura como ferramentas de transformação.

Conheça o autor

Nilton Milanez é professor pleno na UNEB, escritor e tradutor
Nilton Milanez é professor pleno na UNEB, escritor e tradutor com foco em literatura LGBT para adultos e crianças. Coordena o Clube de Literatura LGBTI+ Independente da Bahia (UNEB/MAB) e possui pós-doutorados realizados na Sorbonne Nouvelle (França), na Universidade Paris VIII e na Universidade Federal de Uberlândia.

Serviço:

  • O que: Contação da História Ravi, o Ursinho Arco-Íris, com interpretação em Libras e exibição da animação acessível
  • Quando: 08 de agosto (sexta-feira), às 14h30
  • Onde: Espaço Infantil Mabel Velloso, Praça das Artes, Pelourinho – Salvador (BA)
  • Quanto: Entrada gratuita

Links das animações no Youtube

Ravi, o Ursinho Arco-Íris (português)

Ravi, el Osito Arcoíris (espanhol)

Ravi, the Rainbow Little Bear (inglês)

Ravi, o ursinho arco-íris (LIBRAS)

