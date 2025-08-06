Balé Folclórico da Bahia completa 37 anos e anuncia nova turnê nacional

Nova turnê, que vai de agosto a outubro, inclui apresentações em oito cidades brasileiras - Foto: Divulgação

O Balé Folclórico da Bahia (BFB) comemora seus 37 anos de história com um ensaio especial aberto ao público, nesta quinta-feira, 7, na sede do grupo, no Teatro Miguel Santana, no Pelourinho, em Salvador. O evento marca também o início da preparação final para a turnê nacional, que começa no próximo dia 22 de agosto, no Rio de Janeiro, com o espetáculo “O Balé Que Você Não Vê”.

"A melhor forma de comemorar é ensaiando e preparando nosso corpo de baile para a turnê nacional que faremos entre agosto e outubro, passando por oito cidades brasileiras", afirma Vavá Botelho, fundador e diretor geral da companhia.

Criado em 2022, o espetáculo que será apresentado na turnê reflete os bastidores e os desafios diários de manter viva uma companhia de dança profissional. O público poderá conferir coreografias inéditas e também obras clássicas do repertório do grupo, como Afixirê, de Rosângela Silvestre.

Reconhecido internacionalmente e já aclamado em mais de 30 países, o BFB carrega títulos importantes, como o de melhor companhia de dança folclórica do mundo, concedido pela Associação Mundial de Críticos em 1994. Recentemente, foi homenageado com a Ordem do Mérito Cultural pelo Governo Federal.

Sob a direção artística de Zebrinha, o grupo alia excelência técnica à força das manifestações populares baianas, sendo considerado um dos principais embaixadores da cultura afro-brasileira. "O nosso grande objetivo é a educação. Meu princípio é que cada pessoa faz seu caminho. No Balé, há pessoas de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais. A partir do momento que alguém entra por nossa porta, deixa fora um monte de estigma".