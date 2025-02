Academia de Letras da Bahia realiza homenagem a Juarez Paraíso

Aos 90 anos, Juarez Paraíso ocupa a Cadeira 39 da ALB - Foto: Divulgação

O escultor, pintor, gravador e desenhista baiano Juarez Paraíso, de 90 anos, vai dar nome à galeria de artes da Academia de Letras da Bahia (ALB), a ser inaugurada nesta quinta-feira, 30, na sede da instituição, no Palacete Góes Calmon, no bairro de Nazaré, em Salvador.

O artista ocupa a Cadeira 39 da ALB e integra a denominada segunda geração de artistas modernos da Bahia, juntamente com Calasans Neto, Sante Scaldaferri, Jenner Augusto, dentre outros. Com obras de artistas como Almandrade, Ana Kruschewsky, Celso Cunha, Goya Lopes, Maria Adair, Neide Cortizo, Pico Garcez, entre outros, a curadoria do novo espaço leva as assinaturas de Angela Petitinga e Erickson Britto.

Para o presidente da Academia de Letras da Bahia, Ordep Serra, a homenagem é mais do que justa. “Juarez Paraíso é um dos maiores do Brasil e ficamos muito honrados em lhe prestar essa justa e merecida homenagem”, disse.

Durante o evento, também será realizada a palestra ‘O Direito Autoral nas Artes Plásticas’, ministrada pelo advogado, procurador do Município e professor da UFBA, Rodrigo Moraes.

Ele vai analisar a importância do direito autoral na contemporaneidade, dando ênfase a questões autorais ligadas ao setor das artes plásticas. “Ainda existe muita desinformação na classe dos artistas plásticos brasileiros. Falarei numa linguagem simples, sem ‘juridiquês’, trazendo informações atuais e importantes para a vida desses profissionais”, destaca Moraes.

O evento é gratuito e aberto ao público.