Agenda cultural: PaGGodin, Banda Mel, Torto Arado Musical e muito mais

- Foto: Divulgação | Raul Spinassé / Ag. A Tarde | Divulgação/Caio Lirio

A agenda cultural está fervendo com uma variedade incrível de opções para todos os gostos. E o melhor de tudo? Muitas dessas atrações são gratuitas e abertas ao público!

Comemorando os 40 anos de existência e após o retorno de um grande hiatus, a Banda Mel realizará a gravação de um projeto audiovisual na Concha Acústica, na sexta, 13. Léo Santana desembarca em Salvador com a turnê do PaGGodin, no Centro de Convenções, no domingo, 15.

Leia mais:

>>> "Ó Paí, Ó 3"? Lázaro Ramos comenta possível continuação e revela projeto

>>> Bienal de graça? Conceição Evaristo defende ideia: "Comprometimento"

>>> Festival de Jazz do Capão será realizado nos dias 20 e 21 setembro

A programação cultural em Salvador segue com opções de teatro e exposições. Confira:

🎶 MÚSICA

Léo Santana | Foto: Manu Scarpa/Divulgação

⏭️ BANDA MEL - 40 ANOS



▪️ Quando: 13 de setembro

▪️ Onde: Concha Acústica

⏭️ TERNO REI - TURNÊ GEMÊOS

▪️ Quando: 14 de setembro

▪️ Onde: The Green House

⏭️ PAGGODIN - LÉO SANTANA

▪️ Quando: 15 de setembro

▪️ Onde: Centro de Convenções

⏭️ GRUPO BOTEQUIM - RODA DE SAMBA

▪️ Quando: 15 de setembro

▪️ Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, 21h

🎨 EXPOSIÇÃO

Bauer Sá | Foto: Bauer Sá/Divulgação

⏭️ FAVELA EM FLUXO



▪️ Quando: visitação disponível até 15 de setembro, de terça à domingo, das 10h às 20h

▪️ Onde: Centro Cultural Solar Ferrão, rua Gregório de Matos, Pelourinho, Salvador

▪️ Gratuito

⏭️ BAHIA AFROFUTURISTA: BAUER SÁ E GILBERTO FILHO

▪️ Quando: até 28 de setembro

▪️ Visitação: Terça a quinta das 10 às 19h; sexta das 10 às 18h; sábado das 11h às 15h

▪️ Onde: Galatea Salvador

▪️ Gratuito

⏭️ ACERVO DA LAJE: 14 ANOS CONTANDO HISTÓRIAS (INVISÍVEIS) DE SALVADOR

▪️ Quando: até o dia 29 de setembro

▪️ Onde: Acervo da Laje

🎭 TEATRO

| Foto: Divulgação/Caio Lirio

⏭️ TORTO ARADO MUSICAL



▪️ Quando: 13 a 29 de Setembro

▪️ Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

⏭️ SHOW DE COMÉDIA SHOW



▪️ Matheus Buente, Tiago Banha, Daniel Ferreira e Pedro Duarte



▪️ Quando: 15 de setembro

▪️ Onde: Teatro SESI Rio Vermelho

⏭️ ALLAN KARDEC – UM OLHAR PARA A ETERNIDADE



▪️ Quando: 14 e 15 de setembro

▪️ Onde: Teatro Jorge Amado

⏭️ AUTO DA COMPADECIDA



▪️ Quando: 14, 15, 21, 22 de setembro

▪️ Onde: Teatro Faresi

⏭️ GENNESIUS



▪️ Quando: 11 de setembro a 3 de outubro, às 19h30

▪️ Onde: Teatro Faresi

▪️ Gratuito



➡️ OUTROS

Fotografia para o Festival Tempero Bahia 2024 | Foto: Divulgação

⏭️ 7⁰ FESTIVAL TEMPERO BAHIA



▪️ Quando: 5 a 15 de setembro

▪️ Onde: Confira aqui os locais