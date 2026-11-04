Alex Cohen leva clássicos de Roberto Carlos ao palco do Teatro Faresi

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Cantar Roberto Carlos é apenas parte do que Alex Cohen leva ao palco. No espetáculo “Alex Cohen Interpreta o Rei”, os grandes sucessos do artista vêm acompanhados de histórias, curiosidades e lembranças ligadas às composições. A homenagem será nesta sexta, 6, às 20h, no Teatro Faresi, em Ondina, Salvador.

Os relatos integram a condução do show e apresentam detalhes que cercam as canções. Ao articulá-los com as interpretações musicais, Cohen propõe um encontro com o repertório do Rei que inclui também as narrativas relacionadas a essas obras.

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Voz, violão e memória afetiva

Em formato intimista, a apresentação é conduzida com voz e violão e valoriza as letras e melodias. O cantor revisita músicas que acompanham a trajetória de Roberto Carlos e fazem parte da história da música brasileira, com sucessos conhecidos por diferentes gerações.

Alex Cohen entrega rosas ao público durante o espetáculo em homenagem a Roberto Carlos. - Foto: Washington Possato

A relação do público com esse repertório também orienta a homenagem. A proposta é aproximar as composições das experiências pessoais de quem as acompanha, abrindo espaço para recordar momentos, reconhecer histórias e reencontrar músicas que permanecem no imaginário popular.

Os ingressos para “Alex Cohen Interpreta o Rei” estão disponíveis pela plataforma Bileto/Sympla. O Teatro Faresi fica na Avenida Oceânica, 2717, em Ondina.

SERVIÇO

O quê: Espetáculo “Alex Cohen Interpreta o Rei”

Data: Sexta-feira, 6 de novembro de 2026

Horário: 20h

Local: Teatro Faresi

Endereço: Avenida Oceânica, 2717, Ondina, Salvador (BA)

Ingressos: Bileto/Sympla