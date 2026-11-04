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HOME > CULTURA

VOZ E VIOLÃO

Alex Cohen leva clássicos de Roberto Carlos ao palco do Teatro Faresi

Show reúne histórias e curiosidades das canções nesta sexta, 6, às 20h, em Salvador

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Alex Cohen homenageia Roberto Carlos nesta sexta, 6, no Teatro Faresi.
Alex Cohen homenageia Roberto Carlos nesta sexta, 6, no Teatro Faresi. - Foto: Washington Possato

Cantar Roberto Carlos é apenas parte do que Alex Cohen leva ao palco. No espetáculo “Alex Cohen Interpreta o Rei”, os grandes sucessos do artista vêm acompanhados de histórias, curiosidades e lembranças ligadas às composições. A homenagem será nesta sexta, 6, às 20h, no Teatro Faresi, em Ondina, Salvador.

Os relatos integram a condução do show e apresentam detalhes que cercam as canções. Ao articulá-los com as interpretações musicais, Cohen propõe um encontro com o repertório do Rei que inclui também as narrativas relacionadas a essas obras.

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Voz, violão e memória afetiva

Em formato intimista, a apresentação é conduzida com voz e violão e valoriza as letras e melodias. O cantor revisita músicas que acompanham a trajetória de Roberto Carlos e fazem parte da história da música brasileira, com sucessos conhecidos por diferentes gerações.

Alex Cohen entrega rosas ao público durante o espetáculo em homenagem a Roberto Carlos.
Alex Cohen entrega rosas ao público durante o espetáculo em homenagem a Roberto Carlos. - Foto: Washington Possato

A relação do público com esse repertório também orienta a homenagem. A proposta é aproximar as composições das experiências pessoais de quem as acompanha, abrindo espaço para recordar momentos, reconhecer histórias e reencontrar músicas que permanecem no imaginário popular.

Os ingressos para “Alex Cohen Interpreta o Rei” estão disponíveis pela plataforma Bileto/Sympla. O Teatro Faresi fica na Avenida Oceânica, 2717, em Ondina.

SERVIÇO

O quê: Espetáculo “Alex Cohen Interpreta o Rei”
Data: Sexta-feira, 6 de novembro de 2026
Horário: 20h
Local: Teatro Faresi
Endereço: Avenida Oceânica, 2717, Ondina, Salvador (BA)
Ingressos: Bileto/Sympla

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Tags

Alex Cohen roberto carlos Teatro Faresi

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