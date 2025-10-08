Menu
CULTURA
LUTO

Aos 75 anos, morre o artista plástico César Romero

Romero morreu na noite de terça-feira, 7

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

08/10/2025 - 8:54 h
O artista plástico, médico, fotógrafo e crítico de arte, César Romero, morreu na noite de terça-feira, 7, aos 75 anos, em Salvador. Ele era reconhecido por sua contribuição marcante às artes visuais da Bahia e do Brasil.

A Polícia Civil disse, em nota, que vizinhos relataram que o artista plástico estava sendo alimentado por uma cuidadora quando se engasgou com a comida. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e tentou reanimá-lo, mas não conseguiu.

Além disso, a polícia afirmou ainda que o caso foi registrado na 14ª Delegacia Territorial (DT) da Barra e a perícia vai determinar a causa da morte dele

A informação da morte foi confirmada por amigos próximos, entre eles o também artista José Dirson Argolo, que havia visitado o artista recentemente.

César Romero nasceu em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, em 1950 e começou a pintar na adolescência, em 1967. Aos 17 anos, recebeu do governador Luiz Viana Filho o prêmio da primeira Exposição Intercolegial de Artes Plásticas. Ele participou de diversos salões e mostras no Brasil e no exterior.

Entre suas principais participações internacionais estão a mostra Primitive Paintings from Bahia, em Washington (1973), e exposições coletivas em Hannover, Colônia e Berlim, na Alemanha, além de Barcelona, Madri, Bilbao e Lisboa, na década de 1980.

César Romero se formou em medicina e dividia o tempo entre o consultório e o ateliê. Ao longo dos mais de 50 anos de carreira, retratou o Nordeste em suas obras através da cultura popular e símbolos afro-brasileiros.

