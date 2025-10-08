Menu
LITERATURA

Itamar Vieira Junior assume curadoria da Bienal do Livro 2026

Autor de 'Torto Arado' integra curadoria 100% baiana do evento

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

08/10/2025 - 0:13 h
O escritor Itamar Vieira Junior
O escritor Itamar Vieira Junior -

A Bienal do Livro Bahia 2026 já tem data e tema confirmados: o maior evento literário e cultural do Nordeste acontece de 15 a 21 de abril, no Centro de Convenções Salvador, com o mote “Bahia: identidade que ecoa nos quatro cantos do mundo”.

E um dos nomes que prometem dar o tom à próxima edição é o do escritor Itamar Vieira Junior, autor do premiado “Torto Arado”, que passa a integrar a curadoria literária do evento. Doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, Itamar é hoje um dos autores brasileiros mais lidos e traduzidos do país, com obras publicadas em mais de 20 países e adaptação audiovisual em andamento.

A edição de 2026 também traz um time 100% baiano de curadores, formado por Joselia Aguiar, Deco Lipe, Maíra Azevedo (Tia Má), Aldri Anunciação e Mira Silva. Juntos, eles prometem construir uma Bienal que celebra a pluralidade, a ancestralidade e a potência criativa da Bahia contemporânea.

Com expectativa de mais de 120 mil visitantes, a Bienal do Livro Bahia pretende ampliar os espaços de diálogo, diversidade e celebração da palavra, reunindo escritores, editoras, artistas e leitores em um grande encontro com a literatura e a cultura.

As novidades podem ser acompanhadas pelo perfil oficial @bienaldolivrobahia no Instagram.

