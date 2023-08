Aracy Balabanian terá velório aberto ao público no Theatro Municipal

O velório da atriz Aracy Balabanian, que morreu aos 83 anos, vai acontecer nesta terça-feira, 8, no Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público das 10h às 13h, no Salão Assyrio do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Após o velório, o corpo da atriz será cremado em uma cerimônia restrita a amigos e familiares, no Cemitério do Caju, segundo a assessoria do Theatro.

Ele estava internada na Clínica São Vicente, que fica localizada no bairro da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, e morreu após complicações causadas por câncer de pulmão.

Com mais de meio século de carreira, Aracy marcou a teledramaturgia brasileira por seus personagens em novelas e outras produções na TV.

A estreia na Globo ocorreu com O Primeiro Amor (1972), seguida de sucessos como o programa infantil Vila Sésamo (1972) e as novelas Pecado Rasgado (1978), Coração Alado (1980), Elas por Elas (1982), Ti Ti Ti (1985), entre outras.