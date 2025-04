Arte e protagonismo negro: Teatroescola anuncia novidades para 2025

Cerca de 800 jovens já passaram pelo Teatro Escola - Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

O Teatroescola, projeto residente no Teatro Jorge Amado, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, apresentou na manhã desta terça-feira, 15, o planejamento para 2025, com destaque para a retomada dos laboratórios artísticos e o lançamento de novos programas. O fundador e diretor do projeto, Nell Araújo, afirmou que o plano vem sendo estruturado desde 2024.

“O Teatroescola hoje se consolidou acima de tudo uma escola afrocentrada que trabalha os estudos afro-brasileiros. Hoje podemos dizer que em Salvador temos uma escola de arte que qualifica com qualidade para que o nosso povo não precise sair daqui para ir para o Rio e São Paulo para estudar. O projeto traz esse papel de reafirmar o papel da importância da qualificação artística na nossa cidade.”

Novidades

Durante o evento, foram apresentados os detalhes da retomada dos laboratórios artísticos, que este ano terão duração de seis meses e mais de 200 horas de formação. Também foi destaque o programa de bolsas de estudo para cursos de língua inglesa, realizado em parceria com a Cultura Inglesa, voltado para a qualificação e profissionalização da juventude negra no campo da cultura.

Outro anúncio importante foi o lançamento do Programa de Lideranças Negras para a Cultura, desenvolvido em parceria com a Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Trata-se do primeiro curso voltado à formação de lideranças negras para atuarem como gestores culturais em Salvador.

Também foi apresentada a reforma da sede do Teatroescola, que funciona anexa ao Teatro Jorge Amado. Durante a coletiva, foi anunciado ainda um programa de estágio, por meio do qual alunos do curso técnico de palco poderão atuar diretamente no teatro, ganhando experiência prática.

Segundo Nell, cerca de 800 jovens já passaram pelo Teatroescola ao longo dos sete anos de atuação. O projeto atende dois perfis principais: jovens de 16 a 30 anos, que participam dos laboratórios artísticos com foco em formação e qualificação no campo da arte; e o público a partir de 30 anos, por meio do programa de Lideranças Negras, voltado a lideranças culturais periféricas e gestores de projetos socioculturais.

O produtor executivo e especialista em eventos do Teatroescola, Júnior Ramos, de 37 anos, destacou a importância do trabalho desenvolvido: “É um projeto que abraça a sociedade, ministramos oficinas de arte e cultura aqui na cidade de Salvador, e a gente tem essa missão de passar conhecimento, de trazer jovens periféricos negros de várias realidades aqui em Salvador, para que eles possam se profissionalizar e conseguir um futuro”.

Sobre o evento, Júnior destacou o momento como um marco para o projeto:“A gente tem apoiadores que estão com a gente nesse período, tanto apoio financeiramente como institucional, que é importante para a gente. E esse é o momento que a gente vai apresentar o planejamento de Teatro Escola em 2025 e planejar os futuros anos”.