Associação de artesãs comemora 35 anos programação cultural

A Associação Itabunense de Artesãos (AIART) está completando 35 anos de existência e realizará uma programação cultural no sábado, 2, com apresentações, feira de economia solidária e gastronomia. O evento vai acontecer na praça Olinto Leone, das 10 às 16h.

O encontro tem presenças confirmadas da Associação Mulheres da Villa, Clube do poeta e Alvorecer poesia, além da apresentação do cantor Silvano Gonzaga. A programação também contará com roda de capoeira, sarau de poesia e oficina de pintura infantil.

A expectativa da organização é atrair pessoas de todas as idades e famílias que terão na programação a oportunidade para aproveitar um sábado de lazer e, ao mesmo tempo, valorizar a economia solidária e a produção local.

O evento tem apoio da Cesol Litoral Sul, que é uma política pública de economia solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) do Governo do Estado da Bahia. A proposta atende a empreendimentos como cooperativas e associações, como a AIART, com formações e acompanhamento socioprodutivo, com vistas ao aprimoramento de produtos e inserção de grupos em espaços de comercialização como feiras, lojas e pontos de vendas a exemplo do stand do Cesol no Shopping Jequitibá, em Itabuna.