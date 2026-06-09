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Autor baiano lança livro em Salvador; veja detalhes

Evento ocorre no Salvador Shopping

Redação
Por Redação
Osmar Costa
Osmar Costa - Foto: Divulgação

Acontece na capital baiana, o lançamento do livro ‘Trilha da Luz’, do autor Osmar Costa. O evento ocorre no dia 10 de junho, às 18 horas, na Livraria Leitura, no Salvador Shopping.

De acordo com o autor, o livro é destinado àqueles que desejam despertar para o verdadeiro sentido da vida, compreender os mistérios da existência e caminhar em direção à luz maior.

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A obra discorre sobre religiões e filosofias espiritualistas que têm como propósito a vivência da lei do amor.

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Segundo o psicólogo e PhD em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde pela UFBA, George Mariane Soares Santana, a narrativa é uma “mistura poesia e conceitos sobre amor crístico, gratidão, vulnerabilidade, mortalidade e complexidade humana, incentivando o crescimento pessoal e a autotransformação, especialmente em um mundo tecnológico”.

A renda da venda dos livros será destinada à instituição beneficente Fundação Lar Harmonia e a outras entidades a serem definidas.

Sobre o autor

Nascido em Salvador, Osmar Costa é espiritualista, empresário, gerontólogo, psicoterapeuta transpessoal e pós-graduando em Tanatologia.

Seu estilo de escrita brota do profundo desejo de compreender os mistérios da existência sob uma perspectiva holística, integrando corpo, mente e espírito em uma visão ampliada do ser humano.

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