Autora baiana lança romance em evento gratuito em Salvador; conheça

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A literatura como ferramenta de transformação social, pertencimento e construção de novas perspectivas estará no centro de um encontro que acontece em Salvador na próxima terça-feira, 10.

A escritora baiana Danusa Costa Lima lança o romance 'Entre Verdes' em um evento gratuito que reúne debate sobre identidade, trajetórias femininas, resiliência e o papel das narrativas na sociedade contemporânea.

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O lançamento será realizado às 18h, na Varanda do Teatro SESI, no Rio Vermelho, e contará com uma roda de conversa aberta ao público.

Ao lado da autora estarão Renata Muller, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Patrícia Bernardes, jornalista com destacada atuação na comunicação e no jornalismo baiano, e Eliana Oubiña, CEO da Editora Pé de Pitanga.



Ao lado da autora estarão Renata Muller, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Patrícia Bernardes, jornalista com destacada atuação na comunicação e no jornalismo baiano, e Eliana Oubiña, CEO da Editora Pé de Pitanga.

Natural de Salvador, Danusa Costa Lima nasceu em 1973 e é formada em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Com trajetória profissional nas áreas de gestão, governança e desenvolvimento institucional, atualmente ocupa o cargo de diretora de Governança Interna e Externa da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O romance Entre Verdes marca sua estreia na ficção.

Na trama, a autora acompanha personagens inseridos em contextos marcados pela desigualdade social, pela migração e pelos desafios da vida nas periferias urbanas.

Uma história sobre romper destinos pré-escritos

Ambientado no subúrbio de São Paulo no final da década de 1990, Entre Verdes acompanha a trajetória da caçula de uma numerosa família nordestina que tenta construir seu futuro em meio aos desafios impostos pela violência, pelas desigualdades sociais e pelas marcas da migração.

Ao longo da narrativa, a protagonista encontra refúgio em um jardim herdado de Dona Sila e no universo dos livros, elementos que passam a desempenhar papel central em sua formação e em sua maneira de enxergar novas possibilidades para a própria vida.

A obra aborda temas como pertencimento, memória, identidade, migração nordestina, violência, afetos familiares, educação e emancipação. A partir da trajetória da personagem principal, o romance lança um olhar sobre experiências vividas em diferentes periferias brasileiras e sobre os caminhos de transformação construídos em meio às adversidades.

Ao apresentar personagens marcados por diferentes vivências e desafios, 'Entre Verdes' busca retratar realidades frequentemente associadas a visões simplificadas dos subúrbios brasileiros, explorando também aspectos como os vínculos familiares, a criatividade, os afetos e a busca por dignidade.

Literatura como espaço de reflexão

O lançamento será acompanhado por uma roda de conversa sobre temas que atravessam a narrativa de Entre Verdes, entre eles identidade, pertencimento, trajetórias femininas e transformação social.

Participam do encontro a autora Danusa Costa Lima, Renata Muller, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), a jornalista Patrícia Bernardes e Eliana Oubiña, CEO da Editora Pé de Pitanga.

A discussão pretende aprofundar questões abordadas no romance e refletir sobre o espaço da literatura na construção de diferentes narrativas sobre a realidade brasileira.

Lançamento do livro Entre Verdes e Roda de Conversa