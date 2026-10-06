ARTE DRAG
Baile Cuir leva drag kings e performances à Casa Preta
House of Kings comanda noite de dança e discotecagem nesta quinta, 8
Dança, performance e arte drag dividem a cena nesta quinta, 8, no Baile Cuir, que ocupa a Casa Preta Espaço de Cultura, no Dois de Julho, a partir das 19h. Idealizada pelo artista Eberth Vinícius e promovida pela House of Kings, a noite reúne diferentes linguagens em torno das expressões de gênero, com apresentações de drag kings, drag queen, bailarinos e performers, além de discotecagem.
O Baile Cuir nasce como desdobramento das pesquisas de mestrado e doutorado desenvolvidas por Eberth sobre a dança de corpos dissidentes de gênero, raça e classe. Bailarino, pesquisador e artista cênico, ele também criou o coletivo Cena Queer e assina o balé “XL”, de 2012, uma releitura queer de “Giselle”.
No palco, Eberth apresenta um solo e divide a programação com Gabriel Vitório, Paulo Arth, Maitê Souza e Hainner Souza. O elenco residente da House of Kings entra em cena com os drag kings Tonhão, de Ramona Gayão, e Kinn Spada, de Karol Senna, além da drag queen Rainha Loulou. A DJ Adriana Prates assume a discotecagem.
Drag kings e outras masculinidades
Primeiro grupo de drag kings de Salvador, a House of Kings trabalha uma vertente da arte transformista dedicada à performance de masculinidades. Criado em 2022, o coletivo é formado por Adriana Prates, Karol Senna, Ramona Gayão, Eberth Vinícius, Katherine Pitanga e Rainha Loulou.
A trajetória do grupo também se conecta a experiências anteriores de seus integrantes, como Cabaré Drag King, cuja primeira edição ocorreu em 2013, Cena King e Kings On. A proposta da House of Kings é ampliar o olhar sobre o transformismo e colocar em discussão questões de gênero, política e diversidade por meio da arte.
O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, realizados com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura e executados pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado.
SERVIÇO
O quê: House of Kings apresenta Baile Cuir
Quando: 8 de outubro de 2026
Onde: Casa Preta Espaço de Cultura, Rua Areal de Cima, 40, Dois de Julho, Salvador
Horário: 19h
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Classificação: 18 anos
Mais informações: @houseofkingss