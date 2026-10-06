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ARTE DRAG

Baile Cuir leva drag kings e performances à Casa Preta

House of Kings comanda noite de dança e discotecagem nesta quinta, 8

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Tonhão e Kinn Spada integram a House of Kings, primeiro grupo de drag kings de Salvador
Tonhão e Kinn Spada integram a House of Kings, primeiro grupo de drag kings de Salvador - Foto: Caio Lírio / @caiolirio

Dança, performance e arte drag dividem a cena nesta quinta, 8, no Baile Cuir, que ocupa a Casa Preta Espaço de Cultura, no Dois de Julho, a partir das 19h. Idealizada pelo artista Eberth Vinícius e promovida pela House of Kings, a noite reúne diferentes linguagens em torno das expressões de gênero, com apresentações de drag kings, drag queen, bailarinos e performers, além de discotecagem.

O Baile Cuir nasce como desdobramento das pesquisas de mestrado e doutorado desenvolvidas por Eberth sobre a dança de corpos dissidentes de gênero, raça e classe. Bailarino, pesquisador e artista cênico, ele também criou o coletivo Cena Queer e assina o balé “XL”, de 2012, uma releitura queer de “Giselle”.

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No palco, Eberth apresenta um solo e divide a programação com Gabriel Vitório, Paulo Arth, Maitê Souza e Hainner Souza. O elenco residente da House of Kings entra em cena com os drag kings Tonhão, de Ramona Gayão, e Kinn Spada, de Karol Senna, além da drag queen Rainha Loulou. A DJ Adriana Prates assume a discotecagem.

Drag kings e outras masculinidades

Rainha Loulou integra a House of Kings e participa do Baile Cuir nesta quinta, 8, na Casa Preta
Rainha Loulou integra a House of Kings e participa do Baile Cuir nesta quinta, 8, na Casa Preta - Foto: Caio Lírio / @caiolirio

Primeiro grupo de drag kings de Salvador, a House of Kings trabalha uma vertente da arte transformista dedicada à performance de masculinidades. Criado em 2022, o coletivo é formado por Adriana Prates, Karol Senna, Ramona Gayão, Eberth Vinícius, Katherine Pitanga e Rainha Loulou.

A trajetória do grupo também se conecta a experiências anteriores de seus integrantes, como Cabaré Drag King, cuja primeira edição ocorreu em 2013, Cena King e Kings On. A proposta da House of Kings é ampliar o olhar sobre o transformismo e colocar em discussão questões de gênero, política e diversidade por meio da arte.

O projeto foi contemplado nos Editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, realizados com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura e executados pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Cultura do Estado.

SERVIÇO

O quê: House of Kings apresenta Baile Cuir
Quando: 8 de outubro de 2026
Onde: Casa Preta Espaço de Cultura, Rua Areal de Cima, 40, Dois de Julho, Salvador
Horário: 19h
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
Classificação: 18 anos
Mais informações: @houseofkingss

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Tags

arte drag drag king House of Kings

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