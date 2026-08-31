Balé gratuito prepara 32 crianças de Salvador para exame internacional

Trinta e duas crianças e adolescentes de Salvador se preparam para participar, em setembro, dos Exames Internacionais da Royal Academy of Dance (RAD), uma avaliação aplicada individualmente a bailarinos de diferentes partes do mundo.

Os alunos fazem parte do Instituto Dança Criança (IDC), que oferece aulas gratuitas de balé nos bairros do Lobato e Pituaçu.

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Para viabilizar a participação dos estudantes, o instituto lançou uma campanha de arrecadação com meta de R$ 20 mil. O dinheiro será utilizado para pagar inscrições, preparação dos alunos, uniformes, materiais necessários para a banca examinadora e outros custos relacionados às avaliações.

A participação deste ano representa um aumento em relação às edições anteriores. Em 2024, nove alunos do projeto fizeram o exame e todos foram aprovados com mérito. No ano seguinte, 13 estudantes participaram, sendo dez aprovados com alto mérito e três com distinção.



Exame avalia evolução individual

Os exames da Royal Academy of Dance seguem um programa específico de acordo com o nível técnico de cada participante. A proposta não é estabelecer uma competição entre os bailarinos, mas avaliar individualmente o desenvolvimento alcançado durante o período de preparação.

No Instituto Dança Criança, a escolha dos alunos que participam da avaliação considera fatores como evolução técnica, frequência, disciplina, dedicação e responsabilidade.

“Essa conquista é resultado de um trabalho consistente, do alinhamento da nossa equipe de professores e, principalmente, do comprometimento dos próprios alunos”, celebra Marília Nascimento, idealizadora do projeto e professora registrada na Royal Academy of Dance desde 1981.

Para os estudantes, o processo envolve meses de preparação e permite colocar em prática os conhecimentos desenvolvidos durante as aulas.

“Queremos que cada criança descubra, por meio da dança, sua capacidade de aprender, superar desafios e acreditar em si mesma. O exame da Royal Academy é parte desse caminho e representa uma conquista construída com disciplina, dedicação e muitos sonhos”, afirma Débora Mattedi, professora do Dança Criança.

Aulas gratuitas acontecem em dois bairros

Criado em 2017, o Instituto Dança Criança surgiu com a proposta de ampliar o acesso ao balé clássico para crianças e adolescentes. Atualmente, as atividades gratuitas são realizadas no Lobato e em Pituaçu, aliando a formação técnica ao desenvolvimento de aspectos como disciplina, autonomia, autoestima e confiança.

Em Pituaçu, o instituto atua em parceria com o Centro Espírita Cidade da Luz, sendo responsável pela execução técnico-pedagógica das aulas de balé realizadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

No Lobato, as atividades acontecem na Paróquia Nossa Senhora das Dores, por meio do projeto Reforço Escolar da Rainha. A manutenção das aulas depende do apoio de empresas e pessoas físicas, que contribuem para a continuidade das atividades oferecidas gratuitamente.

Preparação vai além do dia da avaliação

A expectativa do instituto é que os 32 alunos possam participar do exame previsto para o fim de setembro. Para Marília Nascimento, a avaliação representa apenas uma etapa de um processo mais amplo de formação.

A campanha de arrecadação foi criada justamente para cobrir os custos necessários para que todos os estudantes selecionados tenham condições de participar da avaliação internacional.

As doações podem ser realizadas por meio da campanha do Instituto Dança Criança.

Projeto é comandado por professora da Royal Academy

À frente da iniciativa está Marília Nascimento, idealizadora e diretora do projeto Dança Criança e criadora da metodologia Mandala. Ela é mestre em Dança pela UFBA e possui especializações em Psicopedagogia pela UCSAL e Arte Educação pela UFBA.

Graduada em Dança pela UFBA, Marília é professora de Ballet Clássico pela Royal Academy of Dance desde 1981. Também atuou na rede estadual de ensino da Bahia entre 1991 e 2018 e dirigiu o Ballet Marília Nascimento por mais de três décadas.

Atualmente, além de dirigir o Instituto Dança Criança, ministra aulas para adultos por meio do núcleo Mandala e promove cursos, oficinas e aulas regulares de Danças Circulares em Salvador.

“Cada passo do nosso trabalho tem sempre como foco crescer, não só em número, mas em qualidade, sem jamais perder de vista que cada movimento significa criar condições para que esse sonho coletivo possa alcançar novos espaços e transformar ainda mais vidas”, conclui Marília.