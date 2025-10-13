Menu
Bando de Teatro Olodum faz peça gratuita dirigida por Lázaro Ramos

O evento celebra os 35 anos de existência do Bando

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

13/10/2025 - 22:03 h
Primeira versão da peça em 1995
Primeira versão da peça em 1995

O Bando de Teatro Olodum celebra 35 anos de existência nesta sexta-feira, 17 de outubro, e resolveu realizar uma celebração especial para o público. O grupo preparou um evento gratuito com músicas, performances e uma peça dirigida pelo ator Lázaro Ramos.

A apresentação é uma leitura dramática de “Zumbi Está Vivo e Continua Lutando”. O texto de Aninha Franco foi encenado originalmente pelo Bando em 1995, com direção de Márcio Meirelles e participação do próprio Lázaro Ramos, no ano em que o Brasil celebrou os 300 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares.

O texto resgata a saga do Quilombo dos Palmares e do seu líder Zumbi que lutaram pela liberdade e igualdade, no século XVII, trazendo reflexões sobre as heranças da escravidão e a persistente marginalização da população negra no Brasil.

A comemoração ainda reunirá artistas da primeira formação do grupo e outros que marcaram a história da companhia ao longo dos anos, no Espaço Cultural da Barroquinha, no Centro de Salvador, às 19h.

Léo Santana e mais: veja programação completa do Salvador Capital Afro
Baiana desafia padrões do balé e conquista vaga em companhia canadense
Afoxé Filhos de Korin Efan promove ensaio gratuito no Centro Histórico

Vale lembrar que o Bando de Teatro Olodum foi responsável por grandes sucessos que marcaram a história do teatro baiano, como Ó Paí, ó, que ganhou versões para o cinema e uma série na tevê; a revista musical Cabaré da Rrrraça; a premiada versão afro-baiana para o clássico de Shakespeare Sonho de Uma Noite de Verão; a celebração à ancestralidade negra Bença, o infantil Áfricas, que contagia adultos e crianças e a narrativa negra para as lutas de independência do Brasil na Bahia “2 de Julho: resistência cabocla”.

