Bate leque: comércio de produtos LGTQIA + aquece vendas na Barra

Deise Santos, de 19 anos, trabalha com o mercado ambulante há anos junto com a mãe - Foto: Ag. A TARDE | Felipe Sena

A 21° Parada LGBTQIA+ acontece neste domingo, 8, e parece que a mudança de localização para um circuito mais pop alavancou as vendas dos ambulantes, que neste ano investiram em diversos artigos com as cores da bandeira LGBTQIA+ e não-binárie para vendas.

Leques, copos, camisas e pulseiras estão sendo vendidos, até com promoção especial. A vendedora ambulante Andréa Araújo, de 55 anos, costuma investir nas datas especiais, caso da Parada. Com um sorriso, ela diz que o dia está "ótimo", principalmente depois que o circuito foi modificado para a Barra-Ondina pela primeira vez.

No Campo Grande nem todo mundo ia. Já passaram dois cliente meus aqui que disseram que vieram esse ano por aqui está sendo melhor, por causa da segurança e que aqui eles ficam mais à vontade. Até às vendas estão melhores aqui Andréa Araújo

A vendedora que chegou cedo, às 8h da manhã, afirma em entrevista ao Portal A TARDE que o item que está mais saindo são as bandeiras, símbolo principal da comunidade LGTQIA +. "A bandeira está por R$ 40,00", diz.

Andréa Araújo | Foto: Ag. A TARDE | Felipe Sena

O traquejo de vendas é algo que faz parte do cotidiano de Leandro Neves, de 42 anos. "Oportunista ambulante", como se intitula, ele diz que está sempre a espreita para as datas importantes e que as estuda com antecedência para conseguir lucrar. "Eu não sou vendedor, eu sou oportunista. Vendedor é quem fica no shopping para vender ou não. A gente pega a galera na emoção", reflete.

Para eles às vendas deste domingo vão melhorar aos poucos. Ele está comercializando leque, o pequeno por $35 reais, o grande por $70 reais. "Aí rola conversa se for levar um kit com boné e leque", explica.

| Foto: Ag. A TARDE | Felipe Sena

Já Deise Santos, de 19 anos, que também já trabalha com o mercado ambulante há anos junto com a mãe, está vendendo leques, copos e pulseiras também.