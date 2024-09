Alex Maxx revela real motivo de sua saída do Saiddy Bamba

Alex ficou 18 anos na banda - Foto: Reprodução

Ícone do pagode baiano, cantor Alex Maxx trouxe à tona o motivo por trás de sua saída da Saiddy Bamba. O artista, que foi vocalista da banda por 18 anos, afirmou à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, que decidiu seguir carreira solo devido a atritos com os ex-sócios.

"Eu queria reformular a banda, mas na época houve alguns atritos. Eu falava muito que precisávamos mudar algumas coisas, pois tudo estava mudando, e que tínhamos que inovar. [Mas] houve confusão e eu disse: 'Sabe de uma coisa, vou me retirar porque estou incomodando'", explicou Alex Maxx.

Leia também:

>> Novo álbum de Rachel Reis toca em vivências e maturidade da artista

>> Conflito entre pagodeiros: Os Africanos acusa Oh Polêmico de plágio

>> Davi Brito comemora aniversário aos beijos com novo affair; veja fotos

Em seguida, o artista não descartou a possibilidade de uma turnê com ele como vocalista da Saiddy Bamba para relembrar o legado da banda.

"Já pensei várias vezes, até chegou ao meu ouvido que os ex-sócios queriam conversar comigo. Eu mandei uma mensagem [para uma pessoa], dizendo que toparia fazer, por exemplo, 30 anos de Saiddy Bamba no Brasil todo, durante 6 meses ou um ano", completou Alex Maxx, reconhecendo o sucesso da banda.