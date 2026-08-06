CULTURA
BK’ anuncia turnê de 10 anos de Castelos & Ruínas em Salvador
Projeto revisita o disco lançado em 2016, obra que acumula mais de 225 milhões de de reproduções
O rapper BK’ confirmou a realização de um show em Salvador durante a turnê comemorativa de dez anos do álbum Castelos & Ruínas. A apresentação na capital baiana ocorre no dia 19 de novembro de 2026, na Arena A TARDE, localizada no bairro Caminho das Árvores. Os portões abrem às 18h.
O projeto comemorativo revisita o disco lançado em março de 2016, obra que acumula mais de 225 milhões de reproduções no Spotify e 75 milhões de visualizações no YouTube. O repertório conecta as faixas do álbum original aos trabalhos recentes da carreira do artista carioca.
Informações de ingressos para Salvador
Os ingressos para o show em Salvador custam a partir de R$ 195 para a modalidade inteira e são comercializados por meio da plataforma Eventim.
Pré-venda (Itaú Unibanco)
- Início em 7 de agosto de 2026, às 10h, com término em 9 de agosto de 2026, às 9h59. A modalidade oferece 15% de desconto e parcelamento em até três vezes sem juros.
Venda geral
- Abertura em 10 de agosto de 2026, ao meio-dia, no canal digital da Eventim e nos pontos físicos autorizados.
Outras datas da turnê nacional
- São Paulo: 19 de setembro de 2026 (Nubank Parque)
- Porto Alegre: 24 de outubro de 2026 (KTO Arena)
- Belo Horizonte: 28 de novembro de 2026 (Arena Hall)
- Curitiba: 19 de dezembro de 2026 (Igloo Super Hall)
- Rio de Janeiro: 16 de janeiro de 2027 (Estádio do Maracanã)