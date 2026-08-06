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CULTURA

BK’ anuncia turnê de 10 anos de Castelos & Ruínas em Salvador

Projeto revisita o disco lançado em 2016, obra que acumula mais de 225 milhões de de reproduções

Jair Mendonça Jr
Por
Rapper BK’ confirmou a realização de um show em Salvador
Rapper BK’ confirmou a realização de um show em Salvador - Foto: @youknowmyface

O rapper BK’ confirmou a realização de um show em Salvador durante a turnê comemorativa de dez anos do álbum Castelos & Ruínas. A apresentação na capital baiana ocorre no dia 19 de novembro de 2026, na Arena A TARDE, localizada no bairro Caminho das Árvores. Os portões abrem às 18h.

O projeto comemorativo revisita o disco lançado em março de 2016, obra que acumula mais de 225 milhões de reproduções no Spotify e 75 milhões de visualizações no YouTube. O repertório conecta as faixas do álbum original aos trabalhos recentes da carreira do artista carioca.

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Informações de ingressos para Salvador

Os ingressos para o show em Salvador custam a partir de R$ 195 para a modalidade inteira e são comercializados por meio da plataforma Eventim.

Pré-venda (Itaú Unibanco)

  • Início em 7 de agosto de 2026, às 10h, com término em 9 de agosto de 2026, às 9h59. A modalidade oferece 15% de desconto e parcelamento em até três vezes sem juros.

Venda geral

  • Abertura em 10 de agosto de 2026, ao meio-dia, no canal digital da Eventim e nos pontos físicos autorizados.

Outras datas da turnê nacional

  • São Paulo: 19 de setembro de 2026 (Nubank Parque)
  • Porto Alegre: 24 de outubro de 2026 (KTO Arena)
  • Belo Horizonte: 28 de novembro de 2026 (Arena Hall)
  • Curitiba: 19 de dezembro de 2026 (Igloo Super Hall)
  • Rio de Janeiro: 16 de janeiro de 2027 (Estádio do Maracanã)

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