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CULTURA

Olodum anuncia data do primeiro ensaio para o Carnaval de 2027

Evento homenageia os 228 anos da Revolta dos Búzios e apresenta o tema do Carnaval de 2027

Gustavo Zambianco
Por
Bloco Olodum
Bloco Olodum - Foto: Felipe Sampaio

O Bloco Olodum anunciou que vai realizar o primeiro ensaio para o Carnaval de 2027 no último domingo de agosto, 30, na Praça das Artes Mestre Neguinho do Samba, no Pelourinho, em Salvador, das 14h às 18h.

O evento vai homenagear os 228 anos da Revolta dos Búzios, relembrando os líderes do movimento que se tornou um dos grandes símbolos da luta por liberdade, igualdade e justiça social na Bahia.

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Os ingressos já estão abertos para vendas na plataforma Meu Bilhete.

  • Meia-entrada (Lote Promocional): R$ 70,00 + taxa de R$ 7,00;
  • Solidário (+ 1 kg de alimento): R$ 80,00 + taxa de R$ 8,00;
  • Inteira: R$ 140,00 + taxa de R$ 14,00.
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Tema do Carnaval de 2027

Além da celebração, o ensaio ainda vai marcar o início da preparação do Olodum para o Carnaval de Salvador de 2027, que terá como tema "Sirius, Cão Maior – O Mistério das Estrelas".

A proposta vai trazer para a avenida uma viagem entre ciência, ancestralidade e a cosmovisão africana, inspirada nos conhecimentos astronômicos do povo Dogon, reafirmando a tradição do bloco em unir cultura afro-brasileira, educação e valorização da história negra.

Durante o ensaio, o público poderá conferir o repertório que reúne clássicos da banda, sucessos do samba-reggae e músicas que farão parte do repertório utilizado no Carnaval de 2027.

O encontro também reforça o compromisso do Olodum com a preservação da memória dos movimentos populares que marcaram a história da Bahia e do Brasil.

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