SEGUNDO DIA
Flipelô 2026: confira programação completa desta quinta-feira
Evento literário chegou ao segundo dia e reserva diversas atrações
A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2026 chega ao segundo dia nesta quinta-feira, 6. A cerimônia de abertura aconteceu no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, na quarta, 5.
A décima edição do evento literário, que segue até o próximo domingo, 9, terá a poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da feira, como homenageada.
A Flipelô se estabeleceu como parte importante do calendário cultural na capital baiana. Entre os escritores que participarão da feira estão Carla Madeira, Itamar Vieira Júnior, Aline Bei, Ana Maria Gonçalves e Bárbara Carine.
A festa literária conta ainda com uma série de espaços literários, nos quais acontecerão shows, exposições, debates, oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros, apresentações teatrais e uma série de outras ações.
Durante todos os dias, a Fundação Casa de Jorge Amado, instituição dirigida por Myriam Fraga por três décadas e responsável pela feira, ficará aberta gratuitamente. Na fundação, serão realizados debates no espaço ‘Terreiro de Poesia’.
Palco Flipelô
Localizado no Largo do Pelourinho, no Palco Flipelô serão realizados shows. Entre os artistas confirmados estão Chico Chico, Gerônimo & Banda Monte Serrat e as Ganhadeiras de Itapuã.
A Flipelô também contará com a Vila Literária, Casa do Olodum, Espaço Infantil Mabel Velloso, entre outros.
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Veja a programação desta quinta-feira, 6, da Flipelô 2026:
9h às 19h30
ARENA – Teatro Sesc-Senac
Biblioteca – Estação Sesc de Leitura
9h às 9h30
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Exibição do vídeo institucional "Palavra-borboleta e Usina de Textos"
9h30 às 10h
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Exibição do vídeo Memórias Inventadas de Myriam Fraga
9h às 13h
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Exposição e venda de livros de autores independentes com Alexsandra Vieira, Ceci Lyrio, Celina Bezerra, Delma Pereira, Fabiane Rocha, Humberto de Oliveira, Izzabel Silva e Miguel Reis.
9h às 13h
Vila Literária – Varanda dos Escritores
Exposição e venda com Anderson Shon, Carla de Jesus, Cláudia Santana, Dagmar Santana, Ediane Schettini, Gal Pereira, Gizele Jones, Guilherme Fernandes, Joana D'Arck, Katiana Rigaud, Lorena Ribeiro, Ludmila Bertié, Luma Luz, Maria Ávila e Priscilla Bacellar.
9h30
Casa Motiva – Vale do Dendê
Contação de história: Kuumba conta histórias, com Mayura Mattos (RS).
9h30
Casa Caixa – Liceu de Artes e Ofícios
Contação de história: O candeeiro encantado de Apoema, com Gleice Ferreira (BA).
9h30
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Lançamento coletivo
O sumiço da sapatilha de Aninha – Claudia Santana
Biografia de uma mulher comum – Gizele Jones
Adonias Filho, a força da terra – Ludmila Bertié
O passarinho que não cantava – Ediane Schettini
Ser Humano – Katiana Rigaud
10h
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Bate-papo: O cordel é pop, com Bráulio Bessa. Mediação de Ruan Passos.
10h15 às 10h30
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Contação de história: Bruna, uma amiga com down mais que especial, com Celina Bezerra.
11h
Fundação Casa de Jorge Amado
Bate-papo: Uma Casa de Palavras: 40 anos depois, com Paloma Jorge Amado e Rafael Dantas. Mediação de Angela Fraga.
11h
Teatro Sesc-Senac
Mesa: De filho pra mãe: a literatura que constrói memórias, com Maurício Akin e Ana Fátima. Mediação de Rosinês Duarte.
11h
Casa Motiva – Vale do Dendê
Contação de história: Cadê Tia Sueli?, com Bruno Black.
11h
Museu Eugênio Teixeira Leal
O desafio do primeiro livro: uma conversa entre autores premiados, com Állex Leilla, João Vanderlei de Moraes Filho, Rita Santana e Victor Mascarenhas. Mediação de Marcus Vinicius Rodrigues.
11h
Casa Caixa – Liceu de Artes e Ofícios
Oficina de dança: Memórias em movimento de uma dança surda, com Daisy Souza e Cintia Santos.
11h
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Bate-papo KDP: Quando um gênero não basta: múltiplos caminhos para a carreira literária, com Cris Vaccarezza, Octávio Santiago e Anderson Shon.
11h às 12h
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Microfone aberto.
11h
Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão
Mesa coletiva: Como editar livros em tempos de algoritmos, inteligência artificial e influenciadores, com Fernando Oberlaender, Sarah Rebecca Kersley, Yara Fers e Palmira Heine.
13h
Teatro Sesc-Senac
Mesa: As imagens que desenham palavras: leituras de mundo, com TAI e Marcelo Lima.
13h às 18h
Vila Literária – Varanda dos Escritores
Exposição e venda com Ana Paula Bispo, Anderson Shon, Dagmar Santana, Delma Pereira, Esther Faingold, Jeane Sánchez, Lara Tironi, Lorena Ribeiro, Mãe Conceição e Saulo de Tasso.
13h às 13h30
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Exibição do vídeo institucional.
13h às 17h
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Exposição e venda de livros de autores independentes com Adriana Freitas e Valdenir Almeida, Arthur Gabriel, Bia Barreto, Carmen Camuso, Emérita Andrade Ramos, Marcela Rosa, Negra Parda e Jordan Correia e Sintia Aquino.
13h30 às 14h
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Exibição do vídeo Memórias Inventadas de Myriam Fraga.
13h30
Casa Odisseu – Espaço Cria
Mesa: Escrever um país, com Danichi Hausen Mizoguchi, Leandro Colling e Octávio Santiago.
14h
Fundação Casa de Jorge Amado
Bate-papo: Santos, devotos & orixás, com Vilson Caetano de Sousa Júnior e Cleidiana Ramos.
14h
Casa Motiva – Vale do Dendê
Sarau: Movimento Poetas na Praça: Poesia, Política e Pedagogia na Salvador dos Anos 1980.
14h
Museu Eugênio Teixeira Leal
O homem por trás do sertão: diálogos sobre Guimarães Rosa, com Leonencio Nossa e Evelina Hoisel.
14h
Casa Caixa – Liceu de Artes e Ofícios
Exibição do documentário Mães Atípicas – O Filme.
14h
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Bate-papo: Territórios de fantasia, com Giu Yukari Murakami, Estêvão Maria Ferraresi e Bua.
14h15 às 14h30
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Contação de história: Kassanan e as histórias do livro Baobá, com Sintia Aquino.
14h45 às 15h
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Contação de história: Minha casa é aqui, com Marcela Rosa.
15h
Arena Sesc-Senac
Espetáculo juvenil: Rominho e Marieta.
15h
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Lançamento: Vapor de dendê não tem cor, de Lara Tironi.
15h
Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão
Mesa da Editora P55: Jornalismo entre cartas e crônicas, com Adriana Oliveira e Joana Rizério.
15h
Igreja Rosário dos Pretos
Lançamento: Vista perdão, de Eliana Aquino.
15h
Museu do Mar Aleixo Belov
Bate-papo com a Humana Brasil e Fashion Revolution.
15h
Espaço das Editoras Universitárias – Famed
Conversa lúdica: Enzi e Zizi: no balanço da imaginação, com Ladjane Souza.
15h às 16h
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Microfone aberto.
15h30
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Lançamento: Apnéia, de Esther Faingold.
16h
Fundação Casa de Jorge Amado
Terreiro de Poesia: Poesia é Coisa de Mulheres – Homenagem a Myriam Fraga.
16h
Casa Motiva – Vale do Dendê
Roda de conversa: Construindo escolhas singulares.
16h
Museu Eugênio Teixeira Leal
Roda de conversa: Território da palavra: uma conversa sobre criação e ancestralidade, com Ana Maria Gonçalves, Tiganá Santana e Leo Gonçalves.
16h
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Bate-papo: Literatura que cresce, com Lavínia Rocha e Renata Fernandes.
16h
Igreja Rosário dos Pretos
Lançamento: Alimentos da Alma, de Larissa Beckerath.
16h
Espaço das Editoras Universitárias – Famed
Roda de conversa: Bahia Afro-Diaspórica: ancestralidade, patrimônio e as narrativas que nos definem.
16h30
Casa Caixa – Liceu de Artes e Ofícios
Sarau: Sesmariando com Myriam e Calá, com Grupo Exploesia.
17h
Fundação Casa de Jorge Amado
Terreiro de Poesia com Marcelo Frazão, Indran Amirthanayagam e Jovina Souza.
17h
Teatro Sesc-Senac
Mesa: Narrativas do sensível: relações afetivas e dores que atravessam, com Jeovanna Vieira e Davi Boaventura.
17h
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Microfone aberto.
17h
Igreja Rosário dos Pretos
Apresentação musical: Coral Clube dos Poetas da Bahia.
17h
Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão
Lançamentos da Cogito Editora.
17h às 19h
Casa Motiva – Palavra Borboleta
Exposição e venda de livros de autores independentes.
17h30
Casa Motiva – Vale do Dendê
Apresentação musical: Camerata Bahia Cordas da Osba.
17h30
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Lançamento: Tudo o que o Sol não disse, de Saullo de Tasso.
18h
Museu Eugênio Teixeira Leal
A literatura como justiça da memória, com Alberto S. Santos e Aleilton Fonseca.
18h
Casa Odisseu – Espaço Cria
Mesa: A Fábrica de Poema.
18h
Espaço das Editoras Universitárias – Famed
Roda de conversa: Myriam Fraga: uma poética multirreferencial.
18h30
Vila Literária – Largo Tereza Batista
Sarau: Onde sê Lê Poesia.
19h
Teatro Sesc-Senac
Mesa: Territórios da palavra: tempos e lugares, com Abáz, Leonardo Piana e Marcus Groza.
19h
Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão
Lançamentos da Editora Mondrongo.
19h
Largo do Pelourinho – Palco Flipelô
Apresentação musical: Letra & Música, com Chico Chico.
19h30
Espaço das Editoras Universitárias – Famed
Lançamento coletivo e sessão de autógrafos.
20h30
Arena Sesc-Senac
Apresentação literomusical: Grande Pequeno, com Daniel Farias e Banda Som de Traque.