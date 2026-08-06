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SEGUNDO DIA

Flipelô 2026: confira programação completa desta quinta-feira

Evento literário chegou ao segundo dia e reserva diversas atrações

Edvaldo Sales
Por
Evento literário chegou ao segundo dia e reserva diversas atrações
Evento literário chegou ao segundo dia e reserva diversas atrações - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô) 2026 chega ao segundo dia nesta quinta-feira, 6. A cerimônia de abertura aconteceu no Largo do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, na quarta, 5.

A décima edição do evento literário, que segue até o próximo domingo, 9, terá a poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da feira, como homenageada.

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A Flipelô se estabeleceu como parte importante do calendário cultural na capital baiana. Entre os escritores que participarão da feira estão Carla Madeira, Itamar Vieira Júnior, Aline Bei, Ana Maria Gonçalves e Bárbara Carine.

A festa literária conta ainda com uma série de espaços literários, nos quais acontecerão shows, exposições, debates, oficinas, rodas de conversa, lançamentos de livros, apresentações teatrais e uma série de outras ações.

Durante todos os dias, a Fundação Casa de Jorge Amado, instituição dirigida por Myriam Fraga por três décadas e responsável pela feira, ficará aberta gratuitamente. Na fundação, serão realizados debates no espaço ‘Terreiro de Poesia’.

Palco Flipelô

Localizado no Largo do Pelourinho, no Palco Flipelô serão realizados shows. Entre os artistas confirmados estão Chico Chico, Gerônimo & Banda Monte Serrat e as Ganhadeiras de Itapuã.

A Flipelô também contará com a Vila Literária, Casa do Olodum, Espaço Infantil Mabel Velloso, entre outros.

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JULY

Isaac Edington é destaque na FLIPELÔ com bate-papo sobre protagonismo
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Veja a programação desta quinta-feira, 6, da Flipelô 2026:

9h às 19h30

ARENA – Teatro Sesc-Senac

Biblioteca – Estação Sesc de Leitura

9h às 9h30

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Exibição do vídeo institucional "Palavra-borboleta e Usina de Textos"

9h30 às 10h

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Exibição do vídeo Memórias Inventadas de Myriam Fraga

9h às 13h

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Exposição e venda de livros de autores independentes com Alexsandra Vieira, Ceci Lyrio, Celina Bezerra, Delma Pereira, Fabiane Rocha, Humberto de Oliveira, Izzabel Silva e Miguel Reis.

9h às 13h

Vila Literária – Varanda dos Escritores

Exposição e venda com Anderson Shon, Carla de Jesus, Cláudia Santana, Dagmar Santana, Ediane Schettini, Gal Pereira, Gizele Jones, Guilherme Fernandes, Joana D'Arck, Katiana Rigaud, Lorena Ribeiro, Ludmila Bertié, Luma Luz, Maria Ávila e Priscilla Bacellar.

9h30

Casa Motiva – Vale do Dendê

Contação de história: Kuumba conta histórias, com Mayura Mattos (RS).

9h30

Casa Caixa – Liceu de Artes e Ofícios

Contação de história: O candeeiro encantado de Apoema, com Gleice Ferreira (BA).

9h30

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Lançamento coletivo

O sumiço da sapatilha de Aninha – Claudia Santana

Biografia de uma mulher comum – Gizele Jones

Adonias Filho, a força da terra – Ludmila Bertié

O passarinho que não cantava – Ediane Schettini

Ser Humano – Katiana Rigaud

10h

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Bate-papo: O cordel é pop, com Bráulio Bessa. Mediação de Ruan Passos.

10h15 às 10h30

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Contação de história: Bruna, uma amiga com down mais que especial, com Celina Bezerra.

11h

Fundação Casa de Jorge Amado

Bate-papo: Uma Casa de Palavras: 40 anos depois, com Paloma Jorge Amado e Rafael Dantas. Mediação de Angela Fraga.

11h

Teatro Sesc-Senac

Mesa: De filho pra mãe: a literatura que constrói memórias, com Maurício Akin e Ana Fátima. Mediação de Rosinês Duarte.

11h

Casa Motiva – Vale do Dendê

Contação de história: Cadê Tia Sueli?, com Bruno Black.

11h

Museu Eugênio Teixeira Leal

O desafio do primeiro livro: uma conversa entre autores premiados, com Állex Leilla, João Vanderlei de Moraes Filho, Rita Santana e Victor Mascarenhas. Mediação de Marcus Vinicius Rodrigues.

11h

Casa Caixa – Liceu de Artes e Ofícios

Oficina de dança: Memórias em movimento de uma dança surda, com Daisy Souza e Cintia Santos.

11h

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Bate-papo KDP: Quando um gênero não basta: múltiplos caminhos para a carreira literária, com Cris Vaccarezza, Octávio Santiago e Anderson Shon.

11h às 12h

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Microfone aberto.

11h

Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão

Mesa coletiva: Como editar livros em tempos de algoritmos, inteligência artificial e influenciadores, com Fernando Oberlaender, Sarah Rebecca Kersley, Yara Fers e Palmira Heine.

13h

Teatro Sesc-Senac

Mesa: As imagens que desenham palavras: leituras de mundo, com TAI e Marcelo Lima.

13h às 18h

Vila Literária – Varanda dos Escritores

Exposição e venda com Ana Paula Bispo, Anderson Shon, Dagmar Santana, Delma Pereira, Esther Faingold, Jeane Sánchez, Lara Tironi, Lorena Ribeiro, Mãe Conceição e Saulo de Tasso.

13h às 13h30

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Exibição do vídeo institucional.

13h às 17h

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Exposição e venda de livros de autores independentes com Adriana Freitas e Valdenir Almeida, Arthur Gabriel, Bia Barreto, Carmen Camuso, Emérita Andrade Ramos, Marcela Rosa, Negra Parda e Jordan Correia e Sintia Aquino.

13h30 às 14h

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Exibição do vídeo Memórias Inventadas de Myriam Fraga.

13h30

Casa Odisseu – Espaço Cria

Mesa: Escrever um país, com Danichi Hausen Mizoguchi, Leandro Colling e Octávio Santiago.

14h

Fundação Casa de Jorge Amado

Bate-papo: Santos, devotos & orixás, com Vilson Caetano de Sousa Júnior e Cleidiana Ramos.

14h

Casa Motiva – Vale do Dendê

Sarau: Movimento Poetas na Praça: Poesia, Política e Pedagogia na Salvador dos Anos 1980.

14h

Museu Eugênio Teixeira Leal

O homem por trás do sertão: diálogos sobre Guimarães Rosa, com Leonencio Nossa e Evelina Hoisel.

14h

Casa Caixa – Liceu de Artes e Ofícios

Exibição do documentário Mães Atípicas – O Filme.

14h

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Bate-papo: Territórios de fantasia, com Giu Yukari Murakami, Estêvão Maria Ferraresi e Bua.

14h15 às 14h30

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Contação de história: Kassanan e as histórias do livro Baobá, com Sintia Aquino.

14h45 às 15h

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Contação de história: Minha casa é aqui, com Marcela Rosa.

15h

Arena Sesc-Senac

Espetáculo juvenil: Rominho e Marieta.

15h

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Lançamento: Vapor de dendê não tem cor, de Lara Tironi.

15h

Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão

Mesa da Editora P55: Jornalismo entre cartas e crônicas, com Adriana Oliveira e Joana Rizério.

15h

Igreja Rosário dos Pretos

Lançamento: Vista perdão, de Eliana Aquino.

15h

Museu do Mar Aleixo Belov

Bate-papo com a Humana Brasil e Fashion Revolution.

15h

Espaço das Editoras Universitárias – Famed

Conversa lúdica: Enzi e Zizi: no balanço da imaginação, com Ladjane Souza.

15h às 16h

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Microfone aberto.

15h30

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Lançamento: Apnéia, de Esther Faingold.

16h

Fundação Casa de Jorge Amado

Terreiro de Poesia: Poesia é Coisa de Mulheres – Homenagem a Myriam Fraga.

16h

Casa Motiva – Vale do Dendê

Roda de conversa: Construindo escolhas singulares.

16h

Museu Eugênio Teixeira Leal

Roda de conversa: Território da palavra: uma conversa sobre criação e ancestralidade, com Ana Maria Gonçalves, Tiganá Santana e Leo Gonçalves.

16h

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Bate-papo: Literatura que cresce, com Lavínia Rocha e Renata Fernandes.

16h

Igreja Rosário dos Pretos

Lançamento: Alimentos da Alma, de Larissa Beckerath.

16h

Espaço das Editoras Universitárias – Famed

Roda de conversa: Bahia Afro-Diaspórica: ancestralidade, patrimônio e as narrativas que nos definem.

16h30

Casa Caixa – Liceu de Artes e Ofícios

Sarau: Sesmariando com Myriam e Calá, com Grupo Exploesia.

17h

Fundação Casa de Jorge Amado

Terreiro de Poesia com Marcelo Frazão, Indran Amirthanayagam e Jovina Souza.

17h

Teatro Sesc-Senac

Mesa: Narrativas do sensível: relações afetivas e dores que atravessam, com Jeovanna Vieira e Davi Boaventura.

17h

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Microfone aberto.

17h

Igreja Rosário dos Pretos

Apresentação musical: Coral Clube dos Poetas da Bahia.

17h

Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão

Lançamentos da Cogito Editora.

17h às 19h

Casa Motiva – Palavra Borboleta

Exposição e venda de livros de autores independentes.

17h30

Casa Motiva – Vale do Dendê

Apresentação musical: Camerata Bahia Cordas da Osba.

17h30

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Lançamento: Tudo o que o Sol não disse, de Saullo de Tasso.

18h

Museu Eugênio Teixeira Leal

A literatura como justiça da memória, com Alberto S. Santos e Aleilton Fonseca.

18h

Casa Odisseu – Espaço Cria

Mesa: A Fábrica de Poema.

18h

Espaço das Editoras Universitárias – Famed

Roda de conversa: Myriam Fraga: uma poética multirreferencial.

18h30

Vila Literária – Largo Tereza Batista

Sarau: Onde sê Lê Poesia.

19h

Teatro Sesc-Senac

Mesa: Territórios da palavra: tempos e lugares, com Abáz, Leonardo Piana e Marcus Groza.

19h

Casa das Editoras Baianas – Solar do Ferrão

Lançamentos da Editora Mondrongo.

19h

Largo do Pelourinho – Palco Flipelô

Apresentação musical: Letra & Música, com Chico Chico.

19h30

Espaço das Editoras Universitárias – Famed

Lançamento coletivo e sessão de autógrafos.

20h30

Arena Sesc-Senac

Apresentação literomusical: Grande Pequeno, com Daniel Farias e Banda Som de Traque.

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