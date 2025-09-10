Menu
FOLIA

Bloco Alvorada celebra 50 anos com exposição gratuita em Salvador

Evento acontece na Biblioteca Central da Bahia, nos Barris

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/09/2025 - 16:38 h
O evento ocorre entre os dias 12 e 30 de setembro
O evento ocorre entre os dias 12 e 30 de setembro -

Na capital baiana, o primeiro bloco de samba do Carnaval de Salvador, o Bloco Alvorada, será homenageado pelos seus 50 anos. O evento ocorre entre os dias 12 e 30 de setembro, na Biblioteca Central da Bahia, nos Barris, e celebra a trajetória do grupo responsável por inaugurar a folia na sexta-feira, quando os desfiles das agremiações só começavam no sábado.

Com entrada gratuita, a abertura do evento contará com a exibição do mini documentário “Jubileu de Ouro do Samba”, produzido pela Umbu Comunicação & Cultura.

Lançado em abril deste ano, o filme resgata a trajetória do bloco e reafirma sua importância para a cultura afro no contexto do Carnaval de Salvador, incluindo depoimentos de personagens, artistas, pesquisadores e associados que destacam o legado do Alvorada para a cultura baiana.

Leia Também:

6ª Marcha Trans da Bahia terá programação diversa em Salvador
Após 12 anos, Escritório de Direitos Autorais é reaberto a artistas
Concha Acústica muda regra para estacionamento grátis; confira

Vadinho França, presidente do Alvorada, comenta sobre a trajetória do bloco e sua relevância para o carnaval da Bahia.

“Chegar aos 50 anos é motivo de muito orgulho. O Alvorada não é apenas um bloco, mas um movimento de resistência cultural que abriu caminho para que o samba tivesse o destaque que merece no Carnaval de Salvador. Essa exposição é uma oportunidade de revisitar nossa história e celebrar, junto com o povo baiano, essa trajetória de luta, alegria e tradição", destaca.

História do Bloco Alvorada

O Bloco Alvorada foi fundado em 1975 por jovens estudantes do Colégio Severino Vieira e por Vadinho França, que também é fundador da Unesamba, que reúne os nove blocos de samba da folia baiana.

Entre suas principais características, o bloco é o único do gênero com repertório próprio. No desfile, conta com ala das baianas, passistas e como símbolo, um galo de 3 metros que abre o cortejo.

Nascido no Gravatá, onde funciona até hoje, o projeto realiza trabalhos sociais ao longo do ano com a comunidade negra, como a feira de empreendedores e o caruru, que marca o início do ciclo de ensaios.

Tags:

bloco alvorada samba

x