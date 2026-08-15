Capoeira rompe fronteiras e transforma Salvador em museu a céu aberto

Entre igrejas, praças, ladeiras e construções que atravessaram séculos, as ruas do Centro Histórico de Salvador seguem os rastros de uma manifestação que nasceu da resistência negra e hoje ultrapassa fronteiras através da união de luta, dança, música e resistência.

A capoeira tem uma história entrelaçada com a capital baiana e, como berço cultural, o local se torna uma verdadeira viagem no tempo para aqueles que buscam aprender sobre a expressão cultural afro-brasileira.

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Quem promove a experiência desde 2007 é o Centro de Treinamento e Estudos da Capoeiragem (CTE Capoeiragem), liderado por Ricardo Carvalho, o Mestre Balão. O portal A TARDE acompanhou de perto o Tour Capoeirístico com um grupo de 11 alemães que já vivenciam rotineiramente a prática ancestral, mas tiveram a oportunidade de conhecer lugares que ajudam a preservar a memória e legado do movimento em uma espécie de sala de aula a céu aberto.

O percurso passa por 23 pontos ligados à trajetória da capoeira e aos personagens que ajudaram a construir a história. A pesquisa que deu origem ao roteiro foi desenvolvida por Mestre Balão, em parceria com o pesquisador e historiador Frede Abreu. Após a morte de Frede, em 2013, o trabalho ganhou novas contribuições de pesquisadores como Carlos Eugênio L. Soares e Antônio Liberac Cardoso Simões Pires, aprofundando as histórias apresentadas ao longo do percurso.

Tour Capoeirístico - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Os locais visitados são:

Mercado Modelo e Elevador Lacerda Fundação Pierre Verger Santa Casa da Misericórdia Cruz Caída Bar do Galinho Rua da Saldanha da Gama Casa de Pedro Porreta Terreiro de Jesus Faculdade de Medicina/Instituto Médico Legal Primeira Academia de Capoeira de Mestre Bimba Associação Brasileira de Capoeira Angola (ABCA)/Fundação Mestre Bimba Centro Esportivo Capoeira Angola de Mestre Pastinha Esquinas onde a esposa do Mestre Pastinha vendia acarajé Segunda Academia de Mestre Pastinha Quartinho onde Mestre Pastinha viveu Igreja do Rosário dos Pretos Ladeira do Taboão Baixinha Novo Mercado Santa Bárbara Igreja do Carmo Escadaria da Igreja do Passo Forte da Capoeira Capoeira da Estiva e do Cais do Porto

Tour Capoeirístico - Zumbi dos Palmares - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Onde a história ganha vida

Mais do que apontar lugares no mapa, a proposta do Tour Capoeirístico é manter as histórias vivas. Em vez de apenas ouvir sobre antigos mestres, os visitantes caminham pelos espaços onde eles viveram, conhecem academias históricas e podem até encontrar rodas de capoeira acontecendo no meio do caminho e guardiões da tradição andando pelas ruas, o que garante que cada tour seja diferente do outro.

"O Tour Capoeirístico surge de uma necessidade de, cada vez mais, a gente expandir toda essa concepção da história da capoeira. Muitos livros são escritos, tem uma infinidade de teses de doutorados, mestrados, conclusão de curso de graduação, só que o tour capoeirístico tem uma coisa que é diferente: a gente faz isso in loco. A gente percorre os locais, a gente pisa nos locais, a gente sente o cheiro, a gente toca nas pessoas, a gente joga capoeira, a gente canta as músicas", detalhou Balão.

Mestre Balão - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

A ideia nasceu justamente dessa vontade de aproximar história e território. Em 2007, durante uma viagem a Portugal, Mestre Balão conheceu um trabalho que apresentava aos visitantes os locais ligados à saída das caravelas de Lisboa. A experiência despertou um questionamento que mudou tudo: por que não fazer algo semelhante em Salvador, mas contando a história da capoeira?

A resposta ganhou forma meses depois e, desde então, o tour se consolidou como uma das possibilidades que o CTE Capoeiragem encontrou de preservar e compartilhar a memória da manifestação.

Ao longo de quase duas décadas, mais de 4 mil pessoas já participaram do percurso. A maioria delas pratica capoeira em outros países e chega na Bahia com a ânsia de conhecer a origem daquilo que aprendeu longe daqui.

Nascido no Amapá e morador da Alemanha há 10 anos, Marcos Pacheco, o Mestre Jari, é líder da Comunidade Estamos Juntos Capoeira e foi o responsável pelo intercâmbio cultural desta quinta, trazendo os amigos alemães do Grupo Biriba Brasil de Düsseldorf para viver a experiência. Ele, que já é veterano no tour, promete voltar inúmeras vezes com novos grupos.

"Eu vou vir várias vezes, porque cada vez que eu venho, eu aprendo muito mais. Mestre Balão é uma pessoa que realmente conhece de história e acho muito legal também o que ele faz para manter viva essa tradição. Cada vez que eu venho são novas informações", enfatizou.

Mestre Jari - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

O francês Mathew, conhecido na capoeira como Galinho, vive na Alemanha e foi um dos participantes do tour. Para ele, conhecer os lugares históricos de perto, principalmente a Praça da Sé, tornou a experiência ainda mais significativa.

“Aprendi a história da capoeira, as origens e foi muito interessante e relevante”, contou.

Galinho - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

A alemã Alena, apelidada de Castrozinha, também saiu do percurso com uma percepção positiva. Responsável pela tradução durante a visita, ela se surpreendeu principalmente com a proximidade entre os locais que concentram parte dessa história.

"Nós escolhemos Salvador porque nós sabemos que aqui é a capital do mundo da capoeira [...] Foi uma surpresa para mim, porque tudo é muito, muito perto. Pensei que a distância seria muito maior", destacou.

Castorzinha - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Importância do tour para a economia local

Além de compartilhar conhecimento e preservar a cultura ancestral, a presença dos capoeiristas tem impacto direto com a economia local. Durante a experiência, quem está em Salvador destina recursos a hospedagem, alimentação, compra de produtos e lembranças e pode conhecer outros espaços turísticos.

Com a experiência positiva, eles voltam para casa compartilhando boas histórias para os nativos, possibilitando um elo entre Salvador e outros lugares do mundo. No entanto, para Mestre Balão, esse movimento produz efeitos que vão além da economia.

"É uma grande ferramenta de socializar, democratizar a informação e, óbvio, dando profundidade de arrastar divisas financeiras [...] A primeira coisa são essas divisas sociais e culturais. Quando isso é feito de uma maneira encantadora, você pode transferir isso também para as divisas econômicas", ressaltou.

A relação construída entre quem leva a capoeira para fora do Brasil e quem vem até Salvador para conhecer as raízes, ajuda a explicar como uma iniciativa que começou de forma comunitária ganhou alcance internacional.

Tour Capoeirístico - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

Tour virtual

Há ainda a possibilidade de fazer um tour virtual gratuito, através de www.mapadacapoeira.com.br, que pode ser acessado de qualquer lugar do mundo.

Um projeto em desenvolvimento, com previsão de concretização em dois anos, vai permitir um tour também na Ilha de Itaparica, na região Rio Paraguaçu, destacando a importância do Recôncavo Baiano para a cultura da capoeira.

O CTE existe desde 2000 e tem como eixo principal de trabalho a educação com base na cultura da capoeira, possibilitando o conhecimento prático e teórico, metodologias de ensino, formatação de diversos eventos locais, nacionais e internacionais, shows folclóricos, pesquisa sobre as raízes culturais e valorização dos antigos mestres.

Ensinada em diferentes partes do mundo, a capoeira segue tendo Salvador como um lugar de retorno, garantindo que a história continue sendo escrita e contada.