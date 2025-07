Como crianças de Salvador aprendem capoeira em aulas gratuitas

Projeto ensina capoeira gratuitamente a crianças de comunidade - Foto: Divulgação

A identidade da Bahia está em tudo - na música, na comida, no esporte, na dança. Um dos maiores símbolos da cultura baiana é, sem dúvidas, a capoeira, expressão artística que marca Salvador para quem mora e visita. Renovando a prática com as futuras gerações, a Escola CTE Capoeiragem está realizando uma nova etapa do Capoeiragem Mirim, programa que leva a capoeira a crianças soteropolitanas.

São 30 pequenos entre 7 e 16 anos recebendo aulas gratuitas de capoeira no turno em que não estiverem na escola, com a maioria morando na comunidade do Paraíso Azul, no bairro Costa Azul. O projeto começou em maio deste ano e dura até o mesmo mês do ano que vem, com apoio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Além das aulas de capoeira, as crianças têm acesso a torneios internos, palestras educativas e atividades comemorativas, visando a criação de valores de cidadania, respeito, ética e disciplina, base da filosofia da instituição.

Tudo funciona em duas turmas. A primeira, Turma Atabaque, tem aulas às segundas e quartas, das 17h40 às 18h40, enquanto a Turma Berimbau, treina às terças e quintas, das 17h10 às 18h10. Com uma hora de atividades, os pequenos desenvolvem habilidades e se conectam cada vez mais com sua cultura.

“A Capoeira é, antes de tudo, uma ferramenta de transformação. Com o apoio certo, conseguimos fortalecer ainda mais o caráter esportivo da prática, incentivando disciplina, respeito e protagonismo entre os jovens participantes”, explica mestre Balão, idealizador do programa e presidente do Instituto CTE Capoeiragem.

Projeto ensina capoeira gratuitamente a crianças de comunidade | Foto: Divulgação

Mestre Balão ensina capoeira voluntariamente a crianças da Boca do Rio desde 1994, expandindo o projeto para diversas comunidades de Salvador e região metropolitana. Foi daí que veio o Método de Ensino para Crianças, um ensino de capoeira baseado no lúdico, na prática de jogos, brincadeiras em roda e transversalidade.

A partir da capoeira, os meninos e meninas aprendem sobre geografia, história, matemática e outras matérias, conectando informações diversas. “O método é inspirado na cultura da Capoeira e traz elementos de educadores como Anísio Teixeira e Paulo Freire, que propõem a educação como ferramenta socializante e conscientizadora a partir de vivências e práticas que refletem o contexto social em que o educando está inserido”, afirma Balão.

O projeto leva a capoeira para fora da Bahia, com unidades da escola em São Paulo e Sergipe, e até mesmo para fora do Brasil, chegando a Alemanha, Bélgica, Suíça e Itália.

Cronograma

JULHO: 28 e 29/07 (terça e quarta) - Palestra: A importância da prática esportiva - Capoeiragem Mirim - Matriz

- Palestra: A importância da prática esportiva - Capoeiragem Mirim - Matriz AGOSTO: 22/08 (sexta) - 2° Concurso Musical Mestre Pelé Gogó de Ouro

- 2° Concurso Musical Mestre Pelé Gogó de Ouro SETEMBRO: 15 e 16/09 (segunda e terça) - Palestra: Práticas saudáveis para o capoeirista - Capoeiragem Mirim - Matriz | 20/09 (sábado) - Torneio Interno (Jovens da Turma Berimbau)

- Palestra: Práticas saudáveis para o capoeirista - Capoeiragem Mirim - Matriz | 20/09 (sábado) - Torneio Interno (Jovens da Turma Berimbau) OUTUBRO: 25/10 (sábado) - Batizado/Troca de Graduação

- Batizado/Troca de Graduação NOVEMBRO: 19/12 - Festa de Natal (Matriz)

- Festa de Natal (Matriz) JANEIRO 2026: 30/01 - Torneio Ubuntu (Turma Atabaque) | Batizado/Troca de Graduação (Turma Berimbau) | Palestra: A Ética no Esporte

- Torneio Ubuntu (Turma Atabaque) | Batizado/Troca de Graduação (Turma Berimbau) | Palestra: A Ética no Esporte ABRIL 2026: 30/04 - Encerramento do Ano I - Grande roda de Capoeira com todos os jovens e demais alunos da Escola CTE Capoeiragem