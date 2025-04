Projeto Vizinhos da Arena incentiva inclusão através da capoeira

nsinamentos são fundamentais para todos envolvidos Data: 01/04/25 Foto: Uendel Galter /Ag A Tarde. - Foto: Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Comunidade: essa é a palavra chave do Centro de Treinamento de Campeões, programa do Vizinhos da Arena, em parceria com o Instituto Terra Firme e a Arena Fonte Nova. O projeto tem como objetivo incentivar a prática esportiva na vida de crianças e adolescentes que moram no entorno do estádio. Lançada em janeiro de 2024, a iniciativa impacta dezenas de famílias, oferecendo aulas gratuitas de esportes como jiu-jitsu, boxe, defesa pessoal e também a capoeira, com professores voluntários, como é o caso de Matheus Fabiano.

“O projeto é importantíssimo não só para mim, mas para os jovens. Como ferramenta de inclusão, a capoeira tem esse papel de resgatar os jovens de uma possível criminalidade, livrando-os das coisas erradas, das drogas, como aconteceu comigo e hoje eu faço que aconteça com os meus alunos. Para mim é muito gratificante ser representante da capoeira no CT de Campeões”, destaca o orgulhoso professor em entrevista ao MASSA!.

Habituado com o ambiente da capoeira desde a infância, o instrutor sabe que, além de ensinar seus alunos, também aprende diariamente. “A capoeira é uma modalidade que mesmo que você seja mestre, você não sabe de tudo, vai aprendendo com o tempo, com seus alunos, suas diferenças, como cada um se comporta, como interagem na aula, suas particularidades, sua criação. Alguns possuem problemas dentro de casa, às vezes compartilham com o professor e ele ajuda nesse sentido, cada aluno tem a sua particularidade individual”, realça Matheus Fabiano.

Capoeira é socialização na comunidade | Foto: Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

A história dos programas sociais na Arena Fonte Nova vem de antes do CT de Campeões, quando ainda era mais uma ideia, em meados de 2019, e que evoluiu até se tornar um sucesso e ser fundamental na vida das comunidades locais. “É muito gratificante poder fazer parte disso. E ativamente, perceber o quanto que essas crianças evoluem, que a gente realmente consegue mudar a rota e a vida de muitas delas, e consequentemente da família, porque são menos crianças que estão na rua, que estão mais vulneráveis, então elas deixam de estar num outro universo para estar aqui, serem inseridas no mundo esportivo”, vibra Vanessa Buffone, analista de comunicação e responsabilidade social dos projetos da Arena Fonte Nova.

Matheus Fabiano, professor de capoeira | Foto: Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Ferramenta importante

O esporte é uma das ferramentas mais completas para uma construção saudável de vida e sociedade. Porém, muitas vezes acaba sendo deixado de lado por famílias que não têm acesso, como na do senhor Sílvio Roberto, avô de Cauê Vinícius, praticante das aulas de capoeira. “Faz um ano que o Cauê está no projeto. É um orgulho o ver brincar, aprender uma arte. Melhorou a estabilidade, tá estudando, livra de ficar na rua”, lembra o vovô.

Sílvio Roberto, avô de aluno | Foto: Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

E se a prática de um membro já afeta toda a família, a percepção da própria criança também é de diversão e alegria. Sempre sorridente e empolgado na aula, o aluno Thiago Silva destaca a sua memória favorita na capoeira. “Eu me sinto feliz quando tem capoeira, o professor ensina muito bem, ano passado ganhei a graduação, fizemos roda com vários mestres e depois comemoramos, foi muito legal”, detalha ao MASSA!.

História bem marcante

A socialização é um dos fatores mais importantes da vida humana, principalmente na infância e adolescência. E o esporte é uma das armas mais poderosas para incentivar e melhorar esse aspecto, sendo responsável por várias histórias marcantes, como relembra Vanessa Buffone, analista de comunicação dos projetos sociais da Arena Fonte Nova.

Vanessa Buffone, analista de comunicação da Arena Fonte Nova | Foto: Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

“Tem um aluno que chegou aqui em 2019, que a gente chama de ‘Brigadeiro’. Ele chegou muito pequenininho na época, não falava muito, não interagia, é aluno do jiu-jitsu, mas percebemos a evolução dessa criança, hoje um pouco maior, mais maduro, muito mais sociável, conversa com todo mundo, tem um vocabulário muito vasto e socializa bem. [...] Perceber que direta ou indiretamente, a gente teve participação na vida dessa criança, na vida dessa família, não tem palavras”, conclui emocionada.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana