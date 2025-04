Torcedores do Bahia são atacados por grupo raivoso na Vila Belmiro

Tricolor baiano ficou na 13ª posição da competição com apenas 2 pontos contabilizados - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia empatou com o Santos na Vila Belmiro no domingo, 6, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, o que prevaleceu não foi apenas o futebol. Um grupo de santistas proferiu xingamentos e palavras preconceituosas contra os torcedores do Tricolor de Aço.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir expressões como “Vão comer acarajé” e “macumbeiros”.

O tricolor baiano ficou na 13ª posição da competição com apenas 2 pontos contabilizados. O próximo jogo do Bahia é diante do Nacional pela Libertadores na quarta-feira, 9, fora de casa. Já no Brasileirão, o Esquadrão vai encarar o Mirassol na Arena Fonte Nova no dia 13 de abril.

Assista: