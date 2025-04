Carpini reage à expulsão: ‘"Comemoração não foi desrespeitosa"

Thiago Carpini, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O técnico Thiago Carpini protagonizou um momento polêmico no jogo entre Vitória e Flamengo, neste domingo, 6, quando foi expulso durante a comemoração do gol de empate do Leão, marcado por Wellington Rato. Ao comemorar, Carpini saiu da área técnica e chutou a bola que estava no suporte lateral do campo, o que resultou em cartão vermelho direto, aplicado pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein.

Após o apito final, o treinador explicou o ocorrido em coletiva: “Não entendi a expulsão. Se procurarem nas imagens, podem ver que eu só saí correndo com o banco e com os atletas, todos comemorando. Foi um momento de alegria, de extravasar. Chutei a bola, que acabou pegando no Osvaldo, mas jamais imaginei que seria passível de cartão vermelho. Talvez uma advertência, mas nunca pensei que fosse para isso. Se eu tivesse chutado a bola para dentro do campo ou em direção ao adversário, entenderia, mas não foi o caso".

Na súmula, o árbitro justificou a expulsão de Carpini: “Por sair de sua área técnica após o gol de sua equipe e chutar a bola que estava sob o suporte”. Vale destacar que, a partir deste Campeonato Brasileiro, as bolas deixaram de ser responsabilidade dos gandulas e passaram a ser posicionadas sobre suportes ao longo das linhas laterais do campo, uma mudança que gerou confusão nesse episódio.

Carpini também se manifestou sobre a rigidez da arbitragem nas comemorações: “Já vi tantos treinadores extravasando dessa forma. Talvez fosse bom ter uma cartilha para saber como podemos comemorar. Está ficando chato. Eu não fiz nada desrespeitoso, foi uma celebração normal.”