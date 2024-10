Carlinhos Brown e Orquestra Ouro Preto: Saiba onde estacionar gratuitamente

Carlinhos Brown e Rodrigo Toffolo, da Orquestra Ouro Preto - Foto: Divulgação

A Ferreira Costa, uma das patrocinadoras do projeto da Orquestra Ouro Preto com o cantor Carlinhos Brown, irá oferecer estacionamento gratuito para o show. O concerto acontece hoje, na Concha Acústica, que fica próxima à nova unidade do home center.

Para garantir a vaga é preciso se inscrever no link do Sympla e apresentar antes de entrar no estacionamento.

Além disso, segundo a empresa, todos que estacionarem ganharão automaticamente um agendamento para alinhamento e balanceamento do carro na unidade dos Barris.